Суддю Львова відрахували зі штату Верховного Суду одразу після підтвердження його російського громадянства від СБУ, - Князєв

Перед призначенням на посаду всі судді Верховного Суду проходили відкритий конкурс. Зокрема перевірялась наявність у кандидатів громадянства іншої держави.

Про це заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Спочатку я зупинив дію допуску судді Богдана Львова до державної таємниці, бо з того, що я побачив у цьому розслідуванні, у мене виникли обґрунтовані сумніви щодо того, що в нього дійсно може бути громадянство російської федерації. А потім звернувся з листом до Служби безпеки України, в якому просив підтвердити чи спростувати наявність у Богдана Львова громадянства рф", - пояснив він.

Князєв зазначив, що спочатку від СБУ отримали листа, в якому йшлося про те, що попередньо встановлено, що він має громадянство РФ.

"Також нас було проінформовано про рішення Служби безпеки України, яким скасовано допуск до державної таємниці Львову Богдану Юрійовичу. Але в листі відповідь була нечіткою, що змусило мене ще раз звернутися до СБУ. Я поставив ще раз питання: прошу чітко підтвердити чи спростувати в нього наявність російського громадянства. У результаті цього 3 жовтня надійшла відповідь, у якій зазначено, що, як встановлено під час перевірки СБУ, Львов Богдан Юрійович має громадянство РФ", - додав голова Верховного Суду.

Також, продовжив Князєв, під час конкурсу на посаду всі судді Верховного Суду кожен кандидат у своїй заяві чітко зазначав, громадянином якої країни він є і чи має він громадянство іншої держави.

"Я не дивився анкету судді Богдана Львова, вона перебуває у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, у ВС її немає. Але, як показало розслідування "Схем", у цій заяві Богдан Львов не зазначив, що в нього є громадянство іншої країни. Але мені здається, що це мали перевіряти всі державні органи. Бо наскільки я маю досвід участі в цьому конкурсі й пам’ятаю ті події, то перевірка здійснювалася всіма правоохоронними органами: Нацполіцією, НАБУ, СБУ. Дуже дивно, що ця інформація не була надана ВККС", - підсумував він.

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Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою. Водночас СБУ підтвердила російське громадянство у Львова. Водночас Львова не звільнили з посади судді.

5 жовтня Львова відрахували зі штату Верховного Суду.

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