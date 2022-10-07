Суддю Львова відрахували зі штату Верховного Суду одразу після підтвердження його російського громадянства від СБУ, - Князєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перед призначенням на посаду всі судді Верховного Суду проходили відкритий конкурс. Зокрема перевірялась наявність у кандидатів громадянства іншої держави.
Про це заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Спочатку я зупинив дію допуску судді Богдана Львова до державної таємниці, бо з того, що я побачив у цьому розслідуванні, у мене виникли обґрунтовані сумніви щодо того, що в нього дійсно може бути громадянство російської федерації. А потім звернувся з листом до Служби безпеки України, в якому просив підтвердити чи спростувати наявність у Богдана Львова громадянства рф", - пояснив він.
Князєв зазначив, що спочатку від СБУ отримали листа, в якому йшлося про те, що попередньо встановлено, що він має громадянство РФ.
"Також нас було проінформовано про рішення Служби безпеки України, яким скасовано допуск до державної таємниці Львову Богдану Юрійовичу. Але в листі відповідь була нечіткою, що змусило мене ще раз звернутися до СБУ. Я поставив ще раз питання: прошу чітко підтвердити чи спростувати в нього наявність російського громадянства. У результаті цього 3 жовтня надійшла відповідь, у якій зазначено, що, як встановлено під час перевірки СБУ, Львов Богдан Юрійович має громадянство РФ", - додав голова Верховного Суду.
Також, продовжив Князєв, під час конкурсу на посаду всі судді Верховного Суду кожен кандидат у своїй заяві чітко зазначав, громадянином якої країни він є і чи має він громадянство іншої держави.
"Я не дивився анкету судді Богдана Львова, вона перебуває у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, у ВС її немає. Але, як показало розслідування "Схем", у цій заяві Богдан Львов не зазначив, що в нього є громадянство іншої країни. Але мені здається, що це мали перевіряти всі державні органи. Бо наскільки я маю досвід участі в цьому конкурсі й пам’ятаю ті події, то перевірка здійснювалася всіма правоохоронними органами: Нацполіцією, НАБУ, СБУ. Дуже дивно, що ця інформація не була надана ВККС", - підсумував він.
Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.
У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.
Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.
Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою. Водночас СБУ підтвердила російське громадянство у Львова. Водночас Львова не звільнили з посади судді.
5 жовтня Львова відрахували зі штату Верховного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
а принципи роботи ні!
Нащо нам така служба безпеки
коли журналісти знають більше за них!??
а не пора лі до відповідальності притягнути ТИХ ХТО ПЕРЕВІРЯВ НАЯВНІСТЬ ГРОМАДЯНСТВА
у судей перед призначенням на посаду ?
всі ж розуміють що фальсифікація зроблена за гроші - тоді це акт коррупціі , а може і ворожа дія фсб
пропоную всіх судей перевірити на громадянство ІНШИХ КРАІН ‼️‼️‼️
Если Львов врёт, то ещё вопросы задать и тем, кто проводил спецпроверку при назначении Львова на судейскую должность. Если журналисты, то кто заказал подделки.
А тогда по результатам принять жёсткие решения. Если Львов врёт, то, кроме увольнения с должности судьи, привлечь его к ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в официальные документы + прекратить Указом Президента его гражданство. Если же врут журналисты, тогда Львова восстанавливать, а журналистов наказать, ибо последствия для репутации и самого Львова, и судебной власти в целом достаточно неприятные.
представляешь какие негодяи..
гражданє чекисты, вы б ********* позатыкали лучше
тік-так, вата, тік-ток..
Загалом же, негативний висновок отримали половина складу ВС, але на нього поклали.