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Новини Політика України
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Верховний Суд (780) громадянство (908) СБУ (10078) Князєв Всеволод (76) Львов Богдан (25)

Суддю Львова відрахували зі штату Верховного Суду одразу після підтвердження його російського громадянства від СБУ, - Князєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

львов,богдан

Перед призначенням на посаду всі судді Верховного Суду проходили відкритий конкурс. Зокрема перевірялась наявність у кандидатів громадянства іншої держави.

Про це заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Спочатку я зупинив дію допуску судді Богдана Львова до державної таємниці, бо з того, що я побачив у цьому розслідуванні, у мене виникли обґрунтовані сумніви щодо того, що в нього дійсно може бути громадянство російської федерації. А потім звернувся з листом до Служби безпеки України, в якому просив підтвердити чи спростувати наявність у Богдана Львова громадянства рф", - пояснив він.

Князєв зазначив, що спочатку від СБУ отримали листа, в якому йшлося про те, що попередньо встановлено, що він має громадянство РФ.

"Також нас було проінформовано про рішення Служби безпеки України, яким скасовано допуск до державної таємниці Львову Богдану Юрійовичу. Але в листі відповідь була нечіткою, що змусило мене ще раз звернутися до СБУ. Я поставив ще раз питання: прошу чітко підтвердити чи спростувати в нього наявність російського громадянства. У результаті цього 3 жовтня надійшла відповідь, у якій зазначено, що, як встановлено під час перевірки СБУ, Львов Богдан Юрійович має громадянство РФ", - додав голова Верховного Суду.

Також, продовжив Князєв, під час конкурсу на посаду всі судді Верховного Суду кожен кандидат у своїй заяві чітко зазначав, громадянином якої країни він є і чи має він громадянство іншої держави.

"Я не дивився анкету судді Богдана Львова, вона перебуває у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, у ВС її немає. Але, як показало розслідування "Схем", у цій заяві Богдан Львов не зазначив, що в нього є громадянство іншої країни. Але мені здається, що це мали перевіряти всі державні органи. Бо наскільки я маю досвід участі в цьому конкурсі й пам’ятаю ті події, то перевірка здійснювалася всіма правоохоронними органами: Нацполіцією, НАБУ, СБУ. Дуже дивно, що ця інформація не була надана ВККС", - підсумував він.

Також читайте: СБУ підтвердила російське громадянство у заступника голови Верховного суду Львова

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою. Водночас СБУ підтвердила російське громадянство у Львова. Водночас Львова не звільнили з посади судді.

5 жовтня Львова відрахували зі штату Верховного Суду.

Також читайте: Особи з громадянством РФ можуть бути також в інших державних органах, СБУ треба докласти більше зусиль та провести перевірку, - голова ВС Князєв

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Перед призначенням на посаду всі судді Верховного Суду проходили відкритий конкурс. Зокрема перевірялась наявність у кандидатів громадянства іншої держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3372093

а не пора лі до відповідальності притягнути ТИХ ХТО ПЕРЕВІРЯВ НАЯВНІСТЬ ГРОМАДЯНСТВА
у судей перед призначенням на посаду ?

всі ж розуміють що фальсифікація зроблена за гроші - тоді це акт коррупціі , а може і ворожа дія фсб

пропоную всіх судей перевірити на громадянство ІНШИХ КРАІН ‼️‼️‼️
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07.10.2022 11:57
+13
керіввництво СБУзмінилося
а принципи роботи ні!
Нащо нам така служба безпеки
коли журналісти знають більше за них!??
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07.10.2022 11:56
+13
А крім звільнення Львову буде покарання? Він підробив документи, він вказував брехню - це великий злочин на цьому рівні.
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07.10.2022 12:00
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А позбавити українського громадянства суддю - чому не вийшло?
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07.10.2022 11:55 Відповісти
тож не Корбан
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07.10.2022 11:57 Відповісти
Тупят чи працюють на інтереси іной країни 🤣🤣
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07.10.2022 11:59 Відповісти
Про поїздку зелених в оман теж буде робити запит, чи всьо законно?
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07.10.2022 15:47 Відповісти
керіввництво СБУзмінилося
а принципи роботи ні!
Нащо нам така служба безпеки
коли журналісти знають більше за них!??
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07.10.2022 11:56 Відповісти
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07.10.2022 11:58 Відповісти
Мафія в дії.
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07.10.2022 11:56 Відповісти
Перед призначенням на посаду всі судді Верховного Суду проходили відкритий конкурс. Зокрема перевірялась наявність у кандидатів громадянства іншої держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3372093

а не пора лі до відповідальності притягнути ТИХ ХТО ПЕРЕВІРЯВ НАЯВНІСТЬ ГРОМАДЯНСТВА
у судей перед призначенням на посаду ?

всі ж розуміють що фальсифікація зроблена за гроші - тоді це акт коррупціі , а може і ворожа дія фсб

пропоную всіх судей перевірити на громадянство ІНШИХ КРАІН ‼️‼️‼️
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07.10.2022 11:57 Відповісти
А крім звільнення Львову буде покарання? Він підробив документи, він вказував брехню - це великий злочин на цьому рівні.
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07.10.2022 12:00 Відповісти
Що саме цікаве, то його не звільнили, Ви ж вмієте читати документи? Його відрахували зі штату Верховного Суду, він залишається суддею. Тут питання в іншому, а чк бути з тими рішеннями в яких брав участь цей шпіон?
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07.10.2022 14:52 Відповісти
Было бы правильно открыть уголовное производство по инициативе Генпрокурора, полагаю статья найдётся. В рамках уголовного производства установить истину - либо Львов врёт, либо журналисты. Несмотря на то, что русские, разумеется, сотрудничать не будут, думаю, что способов добыть доказательства у наших спецслужб немало.
Если Львов врёт, то ещё вопросы задать и тем, кто проводил спецпроверку при назначении Львова на судейскую должность. Если журналисты, то кто заказал подделки.
А тогда по результатам принять жёсткие решения. Если Львов врёт, то, кроме увольнения с должности судьи, привлечь его к ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в официальные документы + прекратить Указом Президента его гражданство. Если же врут журналисты, тогда Львова восстанавливать, а журналистов наказать, ибо последствия для репутации и самого Львова, и судебной власти в целом достаточно неприятные.
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07.10.2022 12:10 Відповісти
Вы там все погонялы взяли? Князев, львов, жидо*ское отребье, б****, вешать на площади прилюдно
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07.10.2022 12:44 Відповісти
А у мене питання: як СБУ збирається від кремлівських махінаторів захищати українців? Вони ж усе перевіряють по базах. А це означає, що рашистські чекісти можуть внести вручну, наприклад, що громадянином РФ є Зеленський або голова МЗС Кулеба. А у базі майна намалювати їм нерухомість, зазначивши і членів родини, оприлюднивши адресу "засвіченоі" хати. Вони мільярдні компанії на бомжів оформлюють, а тут таке простеньке, як громадянство та житло.
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07.10.2022 13:23 Відповісти
А як таке може бути? Нема рішення суду, постанови, не названі призначальники, перевіряльники й інші співучасники злочину, а гомін йде по країні "важкою ходою воєнних амурів". А де в цім наш през. Зе?
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07.10.2022 13:37 Відповісти
перевірка здійснювалася всіма правоохоронними органами: Нацполіцією, НАБУ, СБУ. Дуже дивно, що ця інформація не була надана ВККС
представляешь какие негодяи..
гражданє чекисты, вы б ********* позатыкали лучше
тік-так, вата, тік-ток..
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07.10.2022 14:15 Відповісти
одразу з 5 разу. уй0бкЙ
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07.10.2022 14:45 Відповісти
Щодо цього кадра, під час конкурсу був негативний висновок Громадської ради доброчесності. І там багато чого було, в основному, невідповідність (м'яко кажучи) доходів і витрат. Т.щ., нехай пан Князєв не робить круглі очі.
Загалом же, негативний висновок отримали половина складу ВС, але на нього поклали.
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07.10.2022 15:40 Відповісти
Какая гнусная и лицемерная комедия в исполнении тысяч тварей во власти!? Речь не об этом паспортисте конечно. Ясно тут давно ведь.
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07.10.2022 15:51 Відповісти
Може бубочка обом - Львову і Князєву нехай Героя дасть. Заслужили.
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07.10.2022 19:52 Відповісти
 
 