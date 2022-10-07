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Ердоган і Путін обговорили війну в Україні: Туреччина готова зробити свій внесок у мирне вирішення

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Ердоган та Путін обговорили питання, які покращать турецько-російські відносини, а також останні події у російсько-українській війні, йдеться у повідомленні.

"Під час розмови президент Ердоган підтвердив, що він готовий зробити свій внесок у мирне вирішення українського питання на благо всіх", - зазначили в канцелярії турецького президента.

Також читайте: Найгірший мир між Україною та Росією кращий, ніж продовження війни, - Ердоган

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
який внесок туреччини? все вирішують Збройні сили України! так що нехай чудак на літеру М ердоган займається туреччиною...
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07.10.2022 12:10
+32
О Украине, без Украины... ? Идите вслед за руцьким кораблем. Оба
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07.10.2022 12:10
+28
я на кухне обговорил ситуацию по курдам и готов дать совет ердогану - перестать стрелять и сесть за стол переговоров.
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07.10.2022 12:10
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який внесок туреччини? все вирішують Збройні сили України! так що нехай чудак на літеру М ердоган займається туреччиною...
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07.10.2022 12:10 Відповісти
"Султану", как и ***** надо что-то "продать" своим гражданам. А хвастать нечем. Вот и мутят за счет Украины
Инфляция в Турции в августе ускорилась до 80%
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07.10.2022 12:13 Відповісти
Хоч би до санкцій приєднався
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07.10.2022 12:15 Відповісти
Разминировали Чонгар.сдали юго-восток.под Киев войска прошли беспрепятственно..И что.мокрого места от Зели не оставили????
Ах да.это не он....наверное-Зинка.....
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07.10.2022 12:40 Відповісти
Время пройдёт - но мы всё вспомним ... Да, ЗЕлераст !
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07.10.2022 14:08 Відповісти
щас
обговорили питання, які покращать турецько-російські відносини
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07.10.2022 12:25 Відповісти
Турки продають нам зброю, багато країн нам в цьому відмовляють. Вони наразі наші партнери не більше і не меньше.
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07.10.2022 12:43 Відповісти
О Украине, без Украины... ? Идите вслед за руцьким кораблем. Оба
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07.10.2022 12:10 Відповісти
вже ясно хто перший вітав це смердюче створіння з Д\н
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07.10.2022 12:10 Відповісти
я на кухне обговорил ситуацию по курдам и готов дать совет ердогану - перестать стрелять и сесть за стол переговоров.
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07.10.2022 12:10 Відповісти
Так, Туреччина може досить швидко та ефективно зробити такий внесок: передати Україні "Байрактарів" в кількості,співрозмірній кількості іранських "Шахідів"!
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07.10.2022 12:10 Відповісти
они нам ничего не должны.
не нравится то что они нам Байрактары продают - ок, они могут продать Байрактары России.
развопелись.
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07.10.2022 12:29 Відповісти
Иди щи вари.
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07.10.2022 15:18 Відповісти
Який внесок7 Вводь війська і допомогай вибивати рашистів з україни. Не роби вигляд що живеш у паралельному світі.
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07.10.2022 12:10 Відповісти
он нам ничего не должен.

Мы много ему помогли с курдами?
ну так что за вопли не пойму.
говорит что хочет, это их дела. Он подрывает авторитет и власть РФ на Кавказе. и правильно делает.
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07.10.2022 12:31 Відповісти
наслідком того що
Ердоган якшається з Фуйлом
інфляція в Туреччіні 80% з початку року
Треба вибирати друзів
бо тебе вже не вибируть президентом..
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07.10.2022 12:11 Відповісти
тоді нехай туреччина їбане по рашці і доєднається до санкція, а то зараз туречина допомогає кацапам обходити санкції, заїбали диктатори
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07.10.2022 12:11 Відповісти
а давай мы долбанем по курдам.
а чо нет?
нам никто ничего не должен. успокойтесь уже, просители нытики.
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07.10.2022 12:37 Відповісти
Ні, ми якось самі розберемося.
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07.10.2022 12:11 Відповісти
Сказано же що будуть говорити з знаступними після ***** президентами московіі
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07.10.2022 12:11 Відповісти
******** *****?
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07.10.2022 12:12 Відповісти
По телефону не вийде...
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07.10.2022 12:25 Відповісти
Ердоган вмовив ***** забрати своїх орків з окупованих територій?

Риторичне запитання.
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07.10.2022 12:14 Відповісти
Рекомендую Эрдогану сесть за стол переговоров с курдами....А Украина чётко выразила свою позицию-с Пыней никаких переговоров....крапка
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07.10.2022 12:16 Відповісти
Ідіть ви двоє на ху-- і вносьте один одному в дупу
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07.10.2022 12:16 Відповісти
ну если бы эрдоган задушил ***** при встрече - это был бы вклад в мировую историю.
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07.10.2022 12:16 Відповісти
Удивляют люди которые говорят что Турция не помогает Украине . Форма зимняя чья? Байрактары чьи ? Бронеавтомобили поставленные чьи *****？
Турция решает свои геополитические интересы которые растут с огромной скоростью
Украина должна найти способ влияния на сильные государства ! Я вижу только два варианта это ядерное оружие и перенос войны на росийску територию ，либо Украину берет в НАТО либо Украина щаводит Ядерное оружие (пару ракет сварганить не проблема технологии есть)
И давить на европейцев угрозой переноса войны на мать росеюшку что грозит ответом росии по всем странам НАТО либо европейцы поддерживают Украину до конца войны в необходимом количестве деньгами тезникой амуницией
Это война уже давно затрагивает Европу и пусть не думают отсидется !
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07.10.2022 12:17 Відповісти
Все це турки нам продають. Про БПЛА, там взагалі окрема історія, ******* і потужніші будуть вироблятися з українськими моторами. Вони під західними санкціями після купівля і поставлення на чергування кацапських С-400. https://www.dw.com/ru/ssha-predlozhili-turcii-peredat-ukraine-rossijskie-s-400/a-61188629
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07.10.2022 13:49 Відповісти
скорее всего с днем рождения поздравил
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07.10.2022 12:18 Відповісти
Так. Особливо сьогодні пуйлу приспічило обговорювати війну в Україні. 🤣
Ердоган сам позвонив напевне і зразу річ з пуйлом про війну.🤣
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07.10.2022 12:23 Відповісти
Опять о мире раскудахтались, прям как 2014.
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07.10.2022 12:18 Відповісти
В первый месяц войны не было видно ни одного "голубя мира". "Киев за три дня" и всё такое. Потом стали появляться первые голубиные курлыки. С успехами Украины на фронте эти курлыки становились всё отчетливее. Теперь же "голуби мира" просто визжат.
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07.10.2022 12:18 Відповісти
Та зараз такий шквал кацапських консерв, що аж очі на лоба лізуть. Навіть Маск бомбанув, а хто б на нього міг подумати!
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07.10.2022 13:03 Відповісти
який внесок? соснуть тунця?
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07.10.2022 12:18 Відповісти
******* Едик. Внескі ти можеш зробити тількі ***** до рота.
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07.10.2022 12:19 Відповісти
Самий дієвий внесок - це допомога озброєнням та приєднання до санкцій, заборона літати та плавати кацапам. Але турок тупий, і не розуміє, що поки ***** при владі, ніяких мирних перемовин після усього що скоїли ці кацапські нелюди.
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07.10.2022 12:19 Відповісти
Треба попередавить Ердогана ЩОБ НЕ НАДАВАВ ***** політичного притулку , бо в Гаазі притягнут за співпрацю

треба усі країни попередити - як шукали гітлерівців після другої світової, так будуть і цю хунту розшукувати і казнити
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07.10.2022 12:19 Відповісти
Соррі- попередити
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07.10.2022 12:20 Відповісти
А я так сі мислю- що ВІРНО !!!
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07.10.2022 15:18 Відповісти
Ердоган не зробить ніякий внесок для України він хоче зробити внесок для Росії.
А для України важливий Ердоган ? І Україна особливу увагу буде приділяти США та ЄС і то не всім країнам як Угорщина .
Навіть німецький міністр оборони Анна Бербок сказала що Україна сама повинна вирішувати на яких умовах підписувати договір.
А Ердоган хоче показати себе кращим політиком ніж європейські тому і сує носа там де не просять.
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07.10.2022 12:20 Відповісти
Ердоган хоче збити ще кілька московитських літаків та накрити ракетами місця дислокації рашистів в Сирії? Хунті це сподобалося б!
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07.10.2022 12:20 Відповісти
Турция поможет нам освободить крым и дамбас от орков? Ну вперед. Или капитуляция Украины ето по мнению Ердогана *на благо всех*?
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07.10.2022 12:21 Відповісти
Вот ты ****, Эдик. Ну очень хочешь от ***** скидку на газ, видим.
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07.10.2022 12:22 Відповісти
правду казали наші пращури: "турок - не козак"... йди на куй, турок!

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07.10.2022 12:24 Відповісти
"турок не козак"... а таки хитрожопий мусляк
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07.10.2022 14:52 Відповісти
Тобто Ердоган привітав Пу з днюхою, і пообіцяв працювати над "вирішенням українського питання".
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07.10.2022 12:26 Відповісти
замочите как посла - это и будет ваш внесок....
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07.10.2022 12:26 Відповісти
Одні мутняки .
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07.10.2022 12:29 Відповісти
Ердоган та Путін обговорили питання, які покращать турецько-російські відносини
Все понятно. ***** сказал уговоришь Украину на капитуляцию и будешь моим лучшим другом.
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07.10.2022 12:30 Відповісти
Сам переслідує курдів по цілому світу вже багато років а тут готовий всратися миром за для расєї...
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07.10.2022 12:30 Відповісти
Жодного українського питання вирішувати не потрібно. Є тільки російське питання і це питання мирним шляхом не вирішишь.
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07.10.2022 12:31 Відповісти
По поводу инфляции в Турции.

Собственно, инфляция на уровне 20% была уже в прошлом году. Министры экономики неоднократно предлагали Эрдогану поднять процентную ставку по кредитам, что является прописной экономической истиной при инфляции. Так сделали даже в россии в марте. Однако Эрдоган продолжает настаивать, что низкая процентная ставка благоприятствует бизнесу, и бизнес в конечном счёте должен вытянуть экономику. В последние годы он как перчатки менял министров экономики, лишь только они начинали критиковать его веру. Результат немного предсказуем.
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07.10.2022 12:32 Відповісти

Ето единственно правильные переговоры с рашистами
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07.10.2022 12:33 Відповісти
К сожалению в ООН нет такого Мевлюта Алтынташа.
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07.10.2022 14:43 Відповісти
Я единственный на востоке,

Кто даёт волшебства уроки,

У волшебника Сулеймана

Всё по-честному, без обмана,

Всё по-честному, без обмана

У волшебника Сулеймана.

Задрожите от восхищения,

Как начну свои превращения,

У волшебника Сулеймана

Всё по-честному, без обмана,

Всё по-честному, без обмана

У волшебника Сулеймана.

Не видали такого сроду,

Я вино превращаю в воду,

У волшебника Сулеймана

Всё по-честному, без обмана,

Всё по-честному, без обмана

У волшебника Сулеймана.(с)
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07.10.2022 12:35 Відповісти
Бесплатный борщ от украинских эмигрантов по поводу смерти Сталина.
США, 1953 год.

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07.10.2022 12:38 Відповісти
Ердоган готовий вмовити зе на капітуляцію?
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07.10.2022 12:42 Відповісти
обидва "миротворці" - на пляшку негайно!
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07.10.2022 12:44 Відповісти
Всі добре розуміють мотиви Ердогана, але дякуємо. Не треба такого миру...
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07.10.2022 12:45 Відповісти
нах ...такий Євросоюз...коли кожен за себе...може хтось спитає з високої трибуни
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07.10.2022 12:46 Відповісти
ті всі міжнародні структури така ж говорильня,як була Ліга націй
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07.10.2022 12:48 Відповісти
Туреччина візьме на себе ліквідацію Путіна?
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07.10.2022 12:47 Відповісти
Вкладе, якщо знищить флот паРашний, а "Окурок" роздушить чюрєком случяйна!
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07.10.2022 12:51 Відповісти
Оба НАХ!!!
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07.10.2022 12:54 Відповісти
Якщо турки знищать чф то буде допомога
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07.10.2022 12:56 Відповісти
Україна може виступити посередником між Ердоганом і курдами, адже поганий мир краще ніж війна.
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07.10.2022 13:12 Відповісти
Пукину нужно дать иллюзию что вот вот ему помогут. Возможно это и делают. Вон ЛуЛу уже который месяц водит его за нос, остальным тоже можно. А время идет, орки дохнут
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07.10.2022 13:21 Відповісти
Хитрий Ердоган знов на щось розкручує пляшивого?
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07.10.2022 13:24 Відповісти
Нормально всё, чего диванные патриоты усрались? Восток дело тонкое, пусть переговаривается.
Азовцев офицеров у Эрдогана получилось выменять на Медведчука, и тут может получится уговорить х-ло вывести войска с юга и востока Украины. Остается Крым, ну это следующий этап переговоров может быть. А там это чучело сдохнет и все вздохнут свободно.
По крайней мере сам факт таких переговоров и уговоров отдаляет перспетиву ядерной войны.
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07.10.2022 13:30 Відповісти
Меншу частину бійців Азову і то тих, хто засвітився на фото і відео.
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07.10.2022 13:53 Відповісти
"...на благо всіх..." це або дати Пуйлу пістолет з одним набоєм, або капсулу з отрутою.
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07.10.2022 13:57 Відповісти
Дякуємо за Байрактари!
Ось це і є найліпший внесок Туречини у мирне рішення!
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07.10.2022 14:01 Відповісти
до дупи ердоґана!
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07.10.2022 14:45 Відповісти
Таке враження, що на тому кораблі вже немає вільних місць...
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07.10.2022 14:56 Відповісти
Ну, якщо готовий, то давай Україні багато байрактарів!!...
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07.10.2022 15:02 Відповісти
Хорошо пристроился султан на двух стульях сразу.
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07.10.2022 15:40 Відповісти
🖕
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07.10.2022 16:40 Відповісти
 
 