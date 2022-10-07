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Ердоган і Путін обговорили війну в Україні: Туреччина готова зробити свій внесок у мирне вирішення
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Ердоган та Путін обговорили питання, які покращать турецько-російські відносини, а також останні події у російсько-українській війні, йдеться у повідомленні.
"Під час розмови президент Ердоган підтвердив, що він готовий зробити свій внесок у мирне вирішення українського питання на благо всіх", - зазначили в канцелярії турецького президента.
Топ коментарі
+37 Joshua Merlin
показати весь коментар07.10.2022 12:10
+32 Frol Fedoroff
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+28 Andrey Levenov
показати весь коментар07.10.2022 12:10
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Будь ласка, зачекайте...
Инфляция в Турции в августе ускорилась до 80%
Ах да.это не он....наверное-Зинка.....
обговорили питання, які покращать турецько-російські відносини
не нравится то что они нам Байрактары продают - ок, они могут продать Байрактары России.
развопелись.
Мы много ему помогли с курдами?
ну так что за вопли не пойму.
говорит что хочет, это их дела. Он подрывает авторитет и власть РФ на Кавказе. и правильно делает.
Ердоган якшається з Фуйлом
інфляція в Туреччіні 80% з початку року
Треба вибирати друзів
бо тебе вже не вибируть президентом..
а чо нет?
нам никто ничего не должен. успокойтесь уже, просители нытики.
Риторичне запитання.
Турция решает свои геополитические интересы которые растут с огромной скоростью
Украина должна найти способ влияния на сильные государства ! Я вижу только два варианта это ядерное оружие и перенос войны на росийску територию ，либо Украину берет в НАТО либо Украина щаводит Ядерное оружие (пару ракет сварганить не проблема технологии есть)
И давить на европейцев угрозой переноса войны на мать росеюшку что грозит ответом росии по всем странам НАТО либо европейцы поддерживают Украину до конца войны в необходимом количестве деньгами тезникой амуницией
Это война уже давно затрагивает Европу и пусть не думают отсидется !
Ердоган сам позвонив напевне і зразу річ з пуйлом про війну.🤣
треба усі країни попередити - як шукали гітлерівців після другої світової, так будуть і цю хунту розшукувати і казнити
А для України важливий Ердоган ? І Україна особливу увагу буде приділяти США та ЄС і то не всім країнам як Угорщина .
Навіть німецький міністр оборони Анна Бербок сказала що Україна сама повинна вирішувати на яких умовах підписувати договір.
А Ердоган хоче показати себе кращим політиком ніж європейські тому і сує носа там де не просять.
Все понятно. ***** сказал уговоришь Украину на капитуляцию и будешь моим лучшим другом.
Собственно, инфляция на уровне 20% была уже в прошлом году. Министры экономики неоднократно предлагали Эрдогану поднять процентную ставку по кредитам, что является прописной экономической истиной при инфляции. Так сделали даже в россии в марте. Однако Эрдоган продолжает настаивать, что низкая процентная ставка благоприятствует бизнесу, и бизнес в конечном счёте должен вытянуть экономику. В последние годы он как перчатки менял министров экономики, лишь только они начинали критиковать его веру. Результат немного предсказуем.
Ето единственно правильные переговоры с рашистами
Кто даёт волшебства уроки,
У волшебника Сулеймана
Всё по-честному, без обмана,
Всё по-честному, без обмана
У волшебника Сулеймана.
Задрожите от восхищения,
Как начну свои превращения,
У волшебника Сулеймана
Всё по-честному, без обмана,
Всё по-честному, без обмана
У волшебника Сулеймана.
Не видали такого сроду,
Я вино превращаю в воду,
У волшебника Сулеймана
Всё по-честному, без обмана,
Всё по-честному, без обмана
У волшебника Сулеймана.(с)
США, 1953 год.
Азовцев офицеров у Эрдогана получилось выменять на Медведчука, и тут может получится уговорить х-ло вывести войска с юга и востока Украины. Остается Крым, ну это следующий этап переговоров может быть. А там это чучело сдохнет и все вздохнут свободно.
По крайней мере сам факт таких переговоров и уговоров отдаляет перспетиву ядерной войны.
Ось це і є найліпший внесок Туречини у мирне рішення!