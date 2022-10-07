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​На Одещині агента ФСБ під псевдонімом Професор засуджено до 15 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

професор,державна,зрада,одещина

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури до 15 років позбавлення волі с конфіскацією майна засуджено жителя Одеси за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори в суді довели, що чоловік після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ. Від російських кураторів отримав псевдонім Професор. Він збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості і озброєння українських захисників, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спецслужб, промислових об’єктів військового призначення на території області, а також інформацію щодо місць ураження ракетними ударами. Чоловік розвідував способи укріплення штабу ОК "Південь", Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та ГУНП в області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, розвідінформацію у вигляді текстових повідомлень та координат із фото та відеосупроводом він передавав майже щодня та одержував грошову винагороду на картковий рахунок.

"У судовому засіданні чоловік провину визнав повністю та надав викриваючі показання", - додали в Офісі Генпрокурора.

Також дивіться: На Одещині затримали агента ФСБ під псевдонімом "Професор", який зливав розвідінформацію ворогу. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Профессор был в шапке и на страусе
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07.10.2022 12:50
+3
Перший адекватний вирок.
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07.10.2022 12:52
+3
Ну - якщо вже "засуджений", то пора і показать "морду ліца", назвать прізвище, ім"я, по-батькові та вказать посаду, на якій ця сволота паскудила Україні! Судове слідство закінчене, вирок прозвучав і заборона стосовно "конфіденційності" втратила силу згідно з законом!
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07.10.2022 12:58
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Профессор был в шапке и на страусе
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07.10.2022 12:50 Відповісти
І знову не мер, який стереже Катю.
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07.10.2022 15:29 Відповісти
А морда лица и полные данные осуждённого где? К чему эта безглузда анонимность и почему страна не должна знать в лицо государственных преступников?
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07.10.2022 12:52 Відповісти
вот оно
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07.10.2022 13:03 Відповісти
Зуйовий якийсь професор...
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07.10.2022 13:23 Відповісти
https://dumskaya.net/news/prigovor-professoru-peredavavshemu-rossiyanam-da-169334/ua/
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07.10.2022 13:53 Відповісти
Перший адекватний вирок.
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07.10.2022 12:52 Відповісти
Вопро к ФСБ - у вас погоняйла закончились?
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07.10.2022 12:56 Відповісти
Ну - якщо вже "засуджений", то пора і показать "морду ліца", назвать прізвище, ім"я, по-батькові та вказать посаду, на якій ця сволота паскудила Україні! Судове слідство закінчене, вирок прозвучав і заборона стосовно "конфіденційності" втратила силу згідно з законом!
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07.10.2022 12:58 Відповісти
Обстоятельства изменились и теперь нужно менять уголовный кодекс и нужно за гос измену пожизненный срок давать! Гос измена - это самое страшное преступление против государства!!!
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07.10.2022 13:00 Відповісти
Так цьому дрищу це і є пожиттєвий, а якщо ще й сидіти буде десь на Тернопольщині, чи Хмельниччині то смертний.
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07.10.2022 13:02 Відповісти
А за офісного "крота" коли візьметеся? Чи "етодругоє"?!!!
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07.10.2022 13:15 Відповісти
Так є ще мін. 1. Такий проффесор підрахуй кідалов. А шо з ним?
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07.10.2022 13:16 Відповісти
І шо, допомогли тобі твої москалі?
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07.10.2022 14:59 Відповісти
Можна вважати , що пішов на утіль , старикашка 😠
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07.10.2022 15:40 Відповісти
Ненавиджу манеру Сенсора блурити чи пікселити обличчя. Чого ховаєте обличчя зрадників? У найсправедливішому сумніваєтесь?
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08.10.2022 02:36 Відповісти
 
 