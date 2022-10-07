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Україна працює над поверненням 32 дітей, яких було депортовано до Росії, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Діти перебувають на території Російської Федерації, а батьки перебувають в Україні. Віцепрем’єрка Ірина Верещук зазначила, що Мінреінтеграції працює над поверненням таких дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Ми знаємо, яких дітей викрали, й вимагаємо від Росії їх повернути. Станом на сьогодні в нас проводиться робота щодо повернення 32 дітей, які перебувають на території Російської Федерації, але мають батьків тут, і батьки хочуть повернути таких дітей", - наголосила Верещук. 

Також в Мінреінтеграції зазначили, що є факти, коли депортованих до Росії українських дітей зі статусами незаконно всиновлюють. Верещук   наголосила, що такі батьки притягуватимуться до кримінальної відповідальності за незаконне всиновлення українських дітей.

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Автор: Марина Макєєва
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А по Верещук за розмінування перешейку коли буде відкрите, вона народжена в РСФср і почила свої політ. Карьеру у Медведчука в 15 зажималася в Москві з пропогандонами , які ще питання
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07.10.2022 12:59 Відповісти
Ты балаболка разместить переселенцев не можешь на зиму... Они на КПП в очереди на возврат в оккупир стоят.
Пиз-болка кон-я!!!!
Сначала ты их призываешь эвакуироваться, затем х-й на них ложишь!!! После этих преступлений против граждан - увольнение с позором не вариант!
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07.10.2022 19:14 Відповісти
 
 