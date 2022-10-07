Україна працює над поверненням 32 дітей, яких було депортовано до Росії, - Верещук

Діти перебувають на території Російської Федерації, а батьки перебувають в Україні. Віцепрем’єрка Ірина Верещук зазначила, що Мінреінтеграції працює над поверненням таких дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, яких дітей викрали, й вимагаємо від Росії їх повернути. Станом на сьогодні в нас проводиться робота щодо повернення 32 дітей, які перебувають на території Російської Федерації, але мають батьків тут, і батьки хочуть повернути таких дітей", - наголосила Верещук.

Також в Мінреінтеграції зазначили, що є факти, коли депортованих до Росії українських дітей зі статусами незаконно всиновлюють. Верещук наголосила, що такі батьки притягуватимуться до кримінальної відповідальності за незаконне всиновлення українських дітей.

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