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Новини Політика України
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Телеканал "Рада" платить людям, близьким до Офісу президента, за піар Єрмака, Подоляка і Тимошенка, - Bihus.info. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Телевізійний продакшен "Кінокіт", пов’язаний із заступником голови ОП Кирилом Тимошенком, отримує десятки мільйонів гривень за піар його самого, а також Андрія Єрмака та Михайла Подоляка.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти з’ясували, що в кінці 2021 року після ребрендінгу телеканал "Рада" замовив виготовлення ряду програм продакшену "Кінокіт". Ця фірма мала виготовляти для "Ради" ранкове та вечірнє шоу, спецпроєкти, авторські програми. Сума угоди - 180 млн грн, підрядника обирали на творчому конкурсі, а не через тендери на "Прозорро".

З початком війни виготовлення шоу, спецпроєктів та авторських програм стало неактуальним. Суму угоди між "Радою" й "Кінокіт" зменшили до 55 млн грн. А ефір телеканалу посіли Єрмак, Тимошенко та Подоляк, яких тут показують весь час.

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За виготовлення контенту для "Єдиних новин" Рада платить компанії "Кінокіт" в середньому 10 млн грн на місяць. При цьому "Кінокіт" пов’язаний із заступником голови ОП Кирилом Тимошенко. Той до роботи в команді Зеленського займався відеозйомкою в продакшені "Goodmedia". Одним із засновників "Кінокіта" є колишній продюсер "Goodmedia" Григорій Зінченко. В грудні 2021 року він продав компанію Юлії Дроздовій - акторці з Одеси, яка навчається у кіношколі дружини Кирила Тимошенка.

Директором "Кінокіта" став Сергій Самойленко - колишній співробітник телеканалу "112", після призначення якого на телеканалі "Рада" з’явилися колишні ведучі "112".

"Це достатньо очевидно. Що Офіс президента повністю контролює те, що виробляє цей "Кінокіт". Все це робилося для піару, просування Офісу президента. І якщо дивитися новинні блоки телеканалу "Рада", то значну їх частину займають новини в стилі "Заступник Єрмака Кирило Тимошенко написав у фейсбуці фантастичну суперову глибоку думку", "Зустрівся з послом Танзанії" - і ось таке, таке, таке", - каже медіакритик Отар Довженко.

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"Якщо новини змінюються, а запрошені спікери йдуть, то декілька людей залишаються у полі зору телеканалу щоденно. А іноді навіть щогодинно. Вони безперервно рятують, відбудовують, дарують, звільняють, відкривають. Їхні пости весь час цитують, а уривки з інтерв’ю розбивають на декілька вирізок", - твердять автори розслідування.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+68
Мітять "зелені" на другий термін. Тільки він має бути в "місцях не дуже віддалених"!
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07.10.2022 13:17
+50
МЛЯТЬ,нет слов--вырываются одни маты в адрес этих зеленых мразей и подонков
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07.10.2022 13:33
+31
Треба встановлювати обмеження щодо можливості узурпування влади однією партією, зокрема у питаннях формування бюджету. У цьому конкретному випадку влада виділяє величезні гроші на власний піар, задля збереження свого становища на наступних виборах. Є побоювання, що українці знову не бачитимуть альтернатив і залишать владу коломийському і його пішкам
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07.10.2022 13:25
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Кращі??? До людей часів Порошенка їм як свині до Бога!
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07.10.2022 22:09 Відповісти
і підсумовуючи усе вищенаведене, - якщо хтось із дописувачів/читачів форуму думає, що "мудрий нарід" на наступних виборах знову з оглушливими відсотками не обере зелене піdореня, то кожен , хто сумнівається, хай кине у мене камінь...
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07.10.2022 22:33 Відповісти
отправьте Ермака на передок, пусть с братом покажут на что способны
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07.10.2022 23:35 Відповісти
Хто платить,той і музику замовляє.
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08.10.2022 06:53 Відповісти
А в той же час Порошенко-https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-veze-britaniyi-zsu-naybilshiy-1665166512.html
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08.10.2022 08:36 Відповісти
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