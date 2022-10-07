На тимчасово окупованих територіях України рух опору тільки посилюватиметься, - розвідка
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У Головному управлінні розвідки МО України розповіли про партизанський рух у Криму, на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей. А також запевнили, що там рух опору тільки посилюватиметься.
Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Є закон України про спротив, там сказано, що, де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є й успіх: ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля, і через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися", - розповів Скібіцький..
Він також запевнив, що потужний рух в Криму, на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей. І там робота полягає не лише в знищенні колаборантів.
"Усі списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували так званий референдум, вся інформація є, в тому числі – завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з найпершого дня ця інформація надходить в онлайн-режимі. Через те РФ намагається не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати Росгвардію, підрозділи ФСБ для того, щоб посилити й встановити повний контроль над цими територіями, але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують", – запевнив представник воєнної розвідки України.
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тим більше буде зростати рух опору - надія і віра в людях просинається.
Алексей Лушников:
Юбилейное. Кафе на Рамбла - место известное. Я допивал эспрессо, когда вялотекущий футбол был прерван заставкой срочных новостей. Нервный, возбужденный диктор, запинаясь, что-то читал с телесуфлера. Появилась фотография Путина… Слышу на испанском - Путин, Путин, Путин… Слышу и не могу поверить… Грузный мужчина через два столика заорал, подняв над собой телефон: «Сдох! Сдох падла!». Кафе пришло в движение. Испанцы переглядывались. Что-то активно обсуждали. Показывали на телевизор. Перебивали друг друга. Я уже понимал, что случилось. Понимал, но не мог поверить. Фейк? Розыгрыш? Нас снимают скрытой камерой?
Сосед не мог успокоиться. Кричал: «Сдох ведь, гад! Сдох же!». Его подруга закрывала лицо руками, мотала головой, твердила: «Господи, не могу поверить, спасибо тебе, господи!»
Я уже знал - это не фейк. Вышел из кафе. На Рамбла, ближе к памятнику Колумбу начали собираться люди. «То ли сам помер, то ли грохнули» - размахивая руками, громко кричал в телефон проходящий мимо лысоватый мужчина. В телеграм каналах - обвал. Невзоров опубликовал черно-белое фото на троне и подписал: «ВСЁ». Виктор Шендерович в Фейсбуке произнёс только две строчки: «Как он мог жить дальше, когда его смерти ждали сотни миллионов?»
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