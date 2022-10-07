Окупанти 7 жовтня обстріляли Чернігівщину та Сумщину. Є загиблий та поранені

7 жовтня з російської сторони було тричі обстріляно Чернігівщину та один раз Сумщину.

Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"З 07:17 до 07:40 спостерігачі зафіксували 2 приходи в районі населеного пункту Старікове (Сумщина), ймовірно з міномета 82 мм. З 08:50 до 09:13 спостерігачі повідомили про 15 приходів, попередньо з міномета 120 мм, в бік населеного пункту Блешня (Чернігівщина). З 10:35 до 11:50 зафіксовано 25 приходів, ймовірно ствольна артилерія, в районі населеного пункту Гай. З 12:00 до 12:10 спостерігачі повідомили про 13 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, на напрямку Сеньківки"- йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, повідомили в ОК "Північ"

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі повідомив про одного загиблого у Сумській області.

" За минулу добу в Сумській області зафіксовано 19 обстрілів, всього 170 прильотів на території регіону. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередач. Є поранені. Сьогодні обстріли продовжуються. Вже відомо про одного загиблого", - написав Тимошенко

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