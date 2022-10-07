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обстріл (21411) Сумська область (2241) Чернігівщина (1314)

Окупанти 7 жовтня обстріляли Чернігівщину та Сумщину. Є загиблий та поранені

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаус,чернігівщина

7 жовтня з російської сторони було тричі обстріляно Чернігівщину та один раз Сумщину.

Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ

"З 07:17 до 07:40 спостерігачі зафіксували 2 приходи в районі населеного пункту Старікове (Сумщина), ймовірно з міномета 82 мм. З 08:50 до 09:13 спостерігачі повідомили про 15 приходів, попередньо з міномета 120 мм, в бік населеного пункту Блешня (Чернігівщина). З 10:35 до 11:50 зафіксовано 25 приходів, ймовірно ствольна артилерія, в районі населеного пункту Гай. З 12:00 до 12:10 спостерігачі повідомили про 13 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, на напрямку Сеньківки"- йдеться в повідомленні. 

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, повідомили в ОК "Північ"

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі повідомив про одного загиблого у Сумській області. 

" За минулу добу в Сумській області зафіксовано 19 обстрілів, всього 170 прильотів на території регіону. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередач. Є поранені. Сьогодні обстріли продовжуються. Вже відомо про одного загиблого", - написав Тимошенко

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Автор: Марина Макєєва
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ось він дрончик-камікадзе у пригоді, дешевий, швидкий, влучний, випустив, та забув, а обстрілів би поменшало, мабуть...
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07.10.2022 14:11 Відповісти
проблему трансграничных обстрелов может решить только хорошо поставленные контрбатарейные мероприятия вдоль украинско-росийской границы. Но решение этой проблемы будет уже не в этом году, и с большой долей вероятности. даже не в следующем. Для этого на всей протяженности сухопутной границы должно находиться достаточно большое количество радаров AN\TPQ-49 и гаубиц L119, которые должны быть приданы сформированным артиллерийским подразделениям в составе ДПСУ.
Но это уже не при этой тупой власти.
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07.10.2022 14:32 Відповісти
не зрозуміла, чи є втрати серед мирного населення?
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07.10.2022 14:23 Відповісти
 
 