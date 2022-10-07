Який сенс у НАТО, якщо в ньому не буде України? - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що без участі України, яка перемогла РФ, існування НАТО позбавлене сенсу.

Про це він сказав в ефірі литовського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

За словами Ландсбергіса, президент Володимир Зеленський зробив правильно, коли подав заявку на членство України в НАТО у прискореному порядку, нагадавши про прагнення країни. Він зазначив, що Литва підтримує це рішення.

Дипломат заявив, що "виникло б багато питань", якби Україна, яка перемогла у війні проти Росії, у майбутньому не стала частиною НАТО.

"Моє питання: яким був би НАТО і сенс у НАТО, якби в ньому не було України. Якщо НАТО визнає, що наш найбільший стратегічний виклик у XXI столітті - це агресивна Росія, та Україна є єдиною державою, яка перемогла у війні проти РФ, і вона залишається поза НАТО. Тоді Україна стає більшою за НАТО, вона стає захисником НАТО. Який в якомусь сенсі захистив НАТО від стратегічного противника", - сказав Ландсбергіс.

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Він назвав Україну "ще однією сильною трансатлантичною державою, яка підтримує присутність США в Європі".