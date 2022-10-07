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Литва (1553) НАТО (5167) членство в НАТО (1413) Ландсбергіс Габріелюс (155)

Який сенс у НАТО, якщо в ньому не буде України? - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що без участі України, яка перемогла РФ, існування НАТО позбавлене сенсу.

Про це він сказав в ефірі литовського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

За словами Ландсбергіса, президент Володимир Зеленський зробив правильно, коли подав заявку на членство України в НАТО у прискореному порядку, нагадавши про прагнення країни. Він зазначив, що Литва підтримує це рішення.

Дипломат заявив, що "виникло б багато питань", якби Україна, яка перемогла у війні проти Росії, у майбутньому не стала частиною НАТО.

"Моє питання: яким був би НАТО і сенс у НАТО, якби в ньому не було України. Якщо НАТО визнає, що наш найбільший стратегічний виклик у XXI столітті - це агресивна Росія, та Україна є єдиною державою, яка перемогла у війні проти РФ, і вона залишається поза НАТО. Тоді Україна стає більшою за НАТО, вона стає захисником НАТО. Який в якомусь сенсі захистив НАТО від стратегічного противника", - сказав Ландсбергіс.

Також читайте: Естонія, Латвія та Литва підтримали якнайшвидше прийняття України до НАТО

Він назвав Україну "ще однією сильною трансатлантичною державою, яка підтримує присутність США в Європі".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Литва - всьо понятно
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07.10.2022 14:19
+14
дуж гарні... душевні слова ! дякуємо !!!
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07.10.2022 14:20
+9
Не мешало бы НАТО перезагрузить и поменять правила.
Не может одна мыршавая Венгрия мешать приёму Украины.
Или венгров просто нах.
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07.10.2022 14:59
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07.10.2022 14:18 Відповісти
все йде до того, що саме УКРАЇНА буде організацією, завдання якої стримувати кацапізм!
і до складу цієї організації увійдуть більшість країн, які зараз приймають участь в дитсадочку "Ната"
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07.10.2022 14:24 Відповісти
Вподобайка
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07.10.2022 14:19 Відповісти
Литва - всьо понятно
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07.10.2022 14:19 Відповісти
дуж гарні... душевні слова ! дякуємо !!!
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07.10.2022 14:20 Відповісти
ми ще не перемогли і ще не скоро...атак да все вірно
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07.10.2022 14:23 Відповісти
«Який сенс у НАТО, якщо в ньому не буде України?» Действительно. Как это они все эти годы жили без нас? Загадка.
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07.10.2022 14:23 Відповісти
Україна зараз виконує абсолютно усі цілі і зобовʼязання, задля виконання яких "нату" і створювали! тому, на мій погляд, з "нати" почнуть виходити і приєднуватись до України
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07.10.2022 14:26 Відповісти
трохи не так. Маленькі країни тіпа країн Балтії лізли в НАТО, щоб отримати захист і шоб парашка боялася до них дориватись. І це виправдалося на 100%.
По опитуванням 2012-13 років 50+% українців вважали, що НАТО абсолютно не потрібне Украні. Після початку війни цей відсоток трохи зменшився, але саме трохи.
Так шо не думаю, шо хтось буде виходити з сильного блоку і приєднуватися до дебілів.
(я розумію, шо то ви жартома, але такі жарти, підтримані массою дебілів, розмивають бачення куди Україні треба намагатися втиснутися за будьяку ціну).
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07.10.2022 14:59 Відповісти
Ви перебільшуєте значущість України для світу.
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07.10.2022 15:46 Відповісти
це ви її недооцінюєте
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07.10.2022 17:25 Відповісти
Ми платим кров'ю за те,щоб буть в НАТО. Дякуємо Литві!Дякуємо міністру.Все вірно сказав.

Сподіваємся,щоб його почули ті ,від кого залежить наша доля.
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07.10.2022 14:25 Відповісти
а який сенс НАТО? ви шо думаєте 5 стаття допоможе,німці скажуть у нас нема зброї воювати..французи будуть визвонювати по тєлєфону..Турки будуть шукати шоб вторгувати а мадьяри скажуть нам пофіг то нє наша війна
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07.10.2022 14:27 Відповісти
Надо понимать что НАТО это США и Британия, все остальные это по сути пассажиры.
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07.10.2022 14:36 Відповісти
Юго-Восточный фланг НАТО - это сплошное фиаско .... чисто по политическим мотивам набраны страны из этой географии

ну серьезно, какая польза НАТО от мадьяр? ... и я бы посмотрел как мадьяры воюют за румын, которых ненавидят ... или Болгары за турок ... или турки за греков, что вообще хохма

дураку понятно что все эти страны собрали под НАТО только чтобы они между собой не воевали и все ... нужно делать НАТО 2.0, которые будет реально монолитной и сильной в военном и политическом плане организацией
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07.10.2022 14:35 Відповісти
Нато - це американська атомна парасоля для маленьких країн. при чому тут Угорщина, турки та болгари ??????
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07.10.2022 16:06 Відповісти
Сегодня у Путина юбилей. С 70-летием Путина с самого утра поздравили "целых" четыре государства, и ни одно из них не относится к западному цивилизованному миру. От Украины его поздравит ЗСУ
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07.10.2022 14:37 Відповісти
Оглосите весь список, пожалуйста. Северная Корея? Эритрея?
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07.10.2022 14:47 Відповісти
Стало известно, что первыми, кто поздравил Владимира Владимировича Путина с 70-летием, стали Беларусь, Таджикистан и КНДР. Об этом написал в своем Telegram-канале украинский политик Алексей Гончаренко. Отметим, что к поздравлениям также присоединилось все руководство Никарагуа: президент Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо. Кроме того в Сети появился юмористический ролик, на котором известные диктаторы и политики ХХ века, которые умерли, тоже поздравляют Путина с юбилеем.
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07.10.2022 14:58 Відповісти
Давайте уж стцылку, штоле. Хоца ролик посмотреть.
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07.10.2022 15:29 Відповісти
чого це пукіна великими літерами? у нього є погоняло-*****. українці, не називайте його путін, він ображається, а от ***** цьому виродку довподоби.
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07.10.2022 15:35 Відповісти
Ультиматум рябкова росія висувала саме НАТО, а війну почала проти України, щоб поставити НАТО на місце. Якщо б не Україна, то проти росії довелось би воювати НАТО. Естонії, Литві, Латвії і Моллдові було б дуже важко, бо росія претендує на територію СРСР.
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07.10.2022 14:38 Відповісти
В першу чергу на територію ссср. Але після територіїї ссср навряд чи зупиниться. Вона зупиниться тільки там де її зупинять. А все те що здатні захопити вважають своїм "исконным". Якщо зможуть, то й до Атлантики підуть. Скажуть, що так завещали иван грозный и петр 1.
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07.10.2022 15:03 Відповісти
НАТО створювалось, як антикремлівський блок і якщо не включити в нього Україну, це перетворить блок на клоунский треш. мудро розмістив акценти глава МЗС Литви.
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07.10.2022 14:41 Відповісти
Я вважаю, що США вже давно мали б струсити з себе всі ці "німеччини_італії", а залишити Британію, Полщу та країни Балтії в якомусь новому оборонному альянсі. Бо все решта -- тягар в разі війни.
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07.10.2022 14:43 Відповісти
Тягар ,але не даэ розміщувать на цих територіях російські чи китайські бази.
Треба трохи ширше дивитись
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07.10.2022 14:49 Відповісти
Выбросить Германию? Самую большую экономику Европы и лучших машиностроителей в мире? Ты серьезно?))
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07.10.2022 14:52 Відповісти
Поки що ці "лучшиєвмірємашностроітєлі" довели світ до межі третьої світової війни. І все тому, що хотіли дешевого газу та звсім нічого не витрачали на оборону, покладаючись на техаських рейнджерів. Якщо їх буде викинуто. то може вони задумаються над усім цим? А їхнє машинобудування стане ще ліпшим? І вони не будуть накачувати русского упиря-путіна трильйонами доларів? Може тоді світ стане безпечнішим?
Бо, видається, що їхня економіка розвивалася за рахунок того, що США забезпечували їм мирне життя.
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07.10.2022 15:18 Відповісти
Не разумно
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07.10.2022 15:19 Відповісти
))
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07.10.2022 14:53 Відповісти
Дякую Литві за підтримку. Але Український народ має певну особливість, він, якщо розглядати його в цілому, не є стабільним у своїх рішеннях, а чимало громадян мають стокгольмський синдром по відношенню до Московії. Коли ми повернемо Крим та ОРДЛО ця нестабільність буде заглиблюватися. І ми можемо обрати знову того, хто нічого не обіцяв. Можна згадати навіть березень - квітень цього року коли існував поганий наратив про те, що НАТО слабке, не закриває наш повітряний простір, не хоче вступу України до НАТО, не хоче допомагати, що Україна має сама на себе розраховувати і тд. І все це формує суспільну думку і власне негативну думку відносно питання НАТО. Можна багато чого декларувати на словах, звинувачувати, але якщо нічого не робити у напрямку інтеграції до європейського та євроатлантичного простору, то ми залишатимося з нейтральним статусом, що так вигідно для будь якої влади, що вцепиласзубами в бюдже.
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07.10.2022 14:44 Відповісти
Предупреждали же экологи об опасности ГМО. Вот и полезло российские ГМО в Украину.
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07.10.2022 14:47 Відповісти
"Україна перемогла Росію"? Ми, звичайно, цього прагнемо і ЗСУ це наближає, але не треба бігти попереду паровозу. А то хтось ще вирішить, що справу вже зроблено і можна розслабитися.
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07.10.2022 14:50 Відповісти
Самое логичное, что было сказано за всё это время. Браво. Парень мыслит ясно.
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07.10.2022 14:50 Відповісти
Коли Україна була в одній державі з Польшею, то Польша була сильна, коли з московією, то московія стала сильна. Щоб НАТО було сильним йому треба Україна.
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07.10.2022 14:53 Відповісти
У Украины сейчас без преувеличения самая опытная и одна из самых сильных сухопутных армия в Европе. А дали бы ф16 была бы и не только сухопутная.
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07.10.2022 15:21 Відповісти
Питання на засипку до Німеччини і Франціі .
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07.10.2022 14:56 Відповісти
Не мешало бы НАТО перезагрузить и поменять правила.
Не может одна мыршавая Венгрия мешать приёму Украины.
Или венгров просто нах.
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07.10.2022 14:59 Відповісти
Венгры по факту оказались бОльшими путинскими подстилками чем даже сербы.
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07.10.2022 15:24 Відповісти
Дякуємо Литві за підтримку України.
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07.10.2022 15:28 Відповісти
 
 