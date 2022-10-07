Який сенс у НАТО, якщо в ньому не буде України? - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що без участі України, яка перемогла РФ, існування НАТО позбавлене сенсу.
Про це він сказав в ефірі литовського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
За словами Ландсбергіса, президент Володимир Зеленський зробив правильно, коли подав заявку на членство України в НАТО у прискореному порядку, нагадавши про прагнення країни. Він зазначив, що Литва підтримує це рішення.
Дипломат заявив, що "виникло б багато питань", якби Україна, яка перемогла у війні проти Росії, у майбутньому не стала частиною НАТО.
"Моє питання: яким був би НАТО і сенс у НАТО, якби в ньому не було України. Якщо НАТО визнає, що наш найбільший стратегічний виклик у XXI столітті - це агресивна Росія, та Україна є єдиною державою, яка перемогла у війні проти РФ, і вона залишається поза НАТО. Тоді Україна стає більшою за НАТО, вона стає захисником НАТО. Який в якомусь сенсі захистив НАТО від стратегічного противника", - сказав Ландсбергіс.
Він назвав Україну "ще однією сильною трансатлантичною державою, яка підтримує присутність США в Європі".
Будь ласка, зачекайте...
і до складу цієї організації увійдуть більшість країн, які зараз приймають участь в дитсадочку "Ната"
По опитуванням 2012-13 років 50+% українців вважали, що НАТО абсолютно не потрібне Украні. Після початку війни цей відсоток трохи зменшився, але саме трохи.
Так шо не думаю, шо хтось буде виходити з сильного блоку і приєднуватися до дебілів.
(я розумію, шо то ви жартома, але такі жарти, підтримані массою дебілів, розмивають бачення куди Україні треба намагатися втиснутися за будьяку ціну).
Сподіваємся,щоб його почули ті ,від кого залежить наша доля.
ну серьезно, какая польза НАТО от мадьяр? ... и я бы посмотрел как мадьяры воюют за румын, которых ненавидят ... или Болгары за турок ... или турки за греков, что вообще хохма
дураку понятно что все эти страны собрали под НАТО только чтобы они между собой не воевали и все ... нужно делать НАТО 2.0, которые будет реально монолитной и сильной в военном и политическом плане организацией
Треба трохи ширше дивитись
Бо, видається, що їхня економіка розвивалася за рахунок того, що США забезпечували їм мирне життя.
Не может одна мыршавая Венгрия мешать приёму Украины.
Или венгров просто нах.