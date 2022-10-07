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У визволених населених пунктах Херсонщини велика проблема з їжею і електропостачанням, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

високопілля

Наразі найголовніше завдання в деокупованих селах - допомогти людям підготуватися до зимового періоду, вони потребують продуктів, будівельних матеріалів, необхідно відновити електропостачання.

Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо деокупованих сіл, з кожним днем їх стає все більше і більше… Ситуація гуманітарна вкрай складна. Великі проблеми з їжею, великі проблеми з електропостачанням…наразі ведуться ремонтні роботи…", - зазначив він.

За словами Хланя, будівлі в населених пунктах зруйновані, люди, які пережили окупацію, ховалися у підвалах, чекаючи на ЗСУ. Наразі місцевих мешканців треба забезпечити продовольством, їм потрібні будівельні матеріали - щоб відновити пошкоджені домівки, дрова, адже незабаром зима.

Організацією допомоги займаються наразі і благодійні фонди, і фонди обласних депутатів, також працює в деокупованих селах обласна військова адміністрація.

Депутат додав, що, звісно, доцільніше евакуюватися з цих населених пунктів, проте є люди, які категорично відмовляються від виїзду, заявляючи, що не покинуть рідні домівки. І їх думку потрібно враховувати і допомагати.

Також читайте: З Нової Каховки зникли окупанти, ймовірно, їх відправили на Берислав, - Хлань

Автор: Богдан Гуньковський
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В Литве начался сегодня целевой сбор помощи от населения для освобождённых районов. И нужен перечень, в чём и где больше всего нуждаются освобождённые районы. Понятно, что помощь собирают не только миллионеры, но и пенсионеры, поэтому нужно собирать то, в чём конкретно и более всего нуждаются наши украинские братья. И с учетом нашего печального опыта: помощь будет собрана и поступит в Украину дней так через сорок. Две границы надо пересечь.
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07.10.2022 15:19 Відповісти
Список надо направлять в Ассоциацию самоуправлений Литвы. Там разберутся, что из каждого самоуправления просить.
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07.10.2022 15:22 Відповісти
 
 