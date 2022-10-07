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50 будинків у Харкові не підключать до тепла повністю або частково, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,харків

Через масові пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 50 будинків частково або повністю не будуть підключені до опалення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Станом на 18:00 6 жовтня, 25 таких будинків розташовані у Київському районі, 13 будинків - у Салтівському, два будинки - у Холодногірському, один будинок - у Слобідському та по три – у Шевченківському, Немишлянському та Основ’янському районах міста". - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на характер та обсяги пошкоджень, у деякі будинки тепло запускатимуть частково, втім низка будинків до опалення підключатися не буде.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Терехов шо-то старается
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07.10.2022 14:40 Відповісти
Людям не буде де зимувати.
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07.10.2022 14:43 Відповісти
Только на Салтовке 500 повреждённых многоэтажек. Даже если трубы отопления починили, но если окон нет, то как пускать туда тепло? Оно же уйдёт в атмосферу и со всего дома заберёт...
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07.10.2022 14:50 Відповісти
 
 