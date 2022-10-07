"Ми дамо Україні більше боєприпасів, зимового та індивідуального спорядження", - прем’єрка Естонії Каллас
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Естонія схвалить новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня.
Про це у Twitter повідомила прем'єрка Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, Україна має імпульс на полі бою.
"Ми всі повинні зробити більше зараз, щоб вона могла звільнити свої території. Тому наступного тижня Естонія ухвалить рішення про новий пакет військової допомоги. Ми дамо Україні більше боєприпасів, зимового та індивідуального спорядження", - наголосила Каллас.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
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+13 Олексій Євтушенко 25681446
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+11 Харьков Сумской
показати весь коментар07.10.2022 15:06
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А Байден с Шольцем перегукуються: ти дай першим Абрамс - ні, ти дай спочатку Леопард...
А зовсім скоро з допомогою американських і європейськиз друзів українці накинуть на шию цього хижака міцний ланцюг, щоб він більше не кидався з шаленою люттю на оточуючих, а тихо здох в своїй конурі від виснаження й злоби.