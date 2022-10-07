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"Ми дамо Україні більше боєприпасів, зимового та індивідуального спорядження", - прем’єрка Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

каллас

Естонія схвалить новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня.

Про це у Twitter повідомила прем'єрка Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Україна має імпульс на полі бою.

"Ми всі повинні зробити більше зараз, щоб вона могла звільнити свої території. Тому наступного тижня Естонія ухвалить рішення про новий пакет військової допомоги. Ми дамо Україні більше боєприпасів, зимового та індивідуального спорядження", - наголосила Каллас.

Також читайте: Країнам ЄС запропонують надати Україні черговий транш військової допомоги, - Боррель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Величезна подяка. Якби і всі так допомагали.
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07.10.2022 15:10
+13
Дякуємо Естонії!
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07.10.2022 15:24
+11
Естонія останнє віддає...
А Байден с Шольцем перегукуються: ти дай першим Абрамс - ні, ти дай спочатку Леопард...
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07.10.2022 15:06
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Естонія останнє віддає...
А Байден с Шольцем перегукуються: ти дай першим Абрамс - ні, ти дай спочатку Леопард...
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07.10.2022 15:06 Відповісти
краще спитати а шо в цей час робить Рєзніков. Зимова форма - то якби його прямий службовий обовʼязок. Чи зима знову підходить несподіванно?
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07.10.2022 15:10 Відповісти
Це тепер такий спосіб реалізовувати державну політику. Спочатку не виконуємо завдання, потім просимо від західних країн допомогти, потім жаліємося, що недостатньо допомогають, потім вимагаємо від них допомоги, роблячи їх винуватими. Профіт!
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07.10.2022 15:20 Відповісти
А де гроші взяти на зимовий одяг, адже весь бюджет пішов на "Телемарафон" та канали "Рада", "Дом" та інші ЗМІ для уславлення Зе-владників?
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07.10.2022 16:13 Відповісти
Так американці і європейці мільярдами дають. Куди воно все дівається?
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07.10.2022 16:14 Відповісти
Тут питання більше не до Байдена з Шольцом, а до "наших" зелених виродків, яким дуже тяжко довірити Абрамси, Леопарди і все таке...
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07.10.2022 15:17 Відповісти
Величезна подяка. Якби і всі так допомагали.
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07.10.2022 15:10 Відповісти
сама Україна не в змозі забезпечити навіть одягом своїх віськовослужбовців.
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07.10.2022 15:14 Відповісти
неначасі... (с) Треба дороги будувати
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07.10.2022 15:21 Відповісти
Естонія перша в світі по військовій допомозі Україні по відношенню до власного оборонного бюджету. А він в них відносно немалий, бо реально готуються до війни з кацапами.
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07.10.2022 15:17 Відповісти
Дякуємо Естонії!
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07.10.2022 15:24 Відповісти
Величезна подяка Єстоніі і ії народу ! Хай живе і процвітае Єстонія ! Єстоня і Україна один народ !
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07.10.2022 15:29 Відповісти
Україна, розпочавши вісім років тому назад голими подертими руками стримувати несамовито-скаженого звіра рашистської пітьми, тепер душить його залізними рукавицями власних збройних сил.
А зовсім скоро з допомогою американських і європейськиз друзів українці накинуть на шию цього хижака міцний ланцюг, щоб він більше не кидався з шаленою люттю на оточуючих, а тихо здох в своїй конурі від виснаження й злоби.
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07.10.2022 15:30 Відповісти
Дякуємо. Від щирого серця, дякуємо.
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07.10.2022 15:36 Відповісти
дякуємо за кожну допомогу, але коли це майже все що є, майже останнє - це безцінно вдвічі!
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07.10.2022 15:41 Відповісти
тому кацап Задрот-задорнов і висміював естонців з їх повільністю. Знав правду, що естонці швидкі до бійки з кацапами
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07.10.2022 15:44 Відповісти
Незабаром нова зимова форма у всіх воєнторгах країни.
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07.10.2022 16:02 Відповісти
Резников !!!!! де обіцяна зимова форма незабаром 15.10.22 р.
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07.10.2022 16:50 Відповісти
 
 