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Зеленський (17531) їжа (267) петиція (262) ЗСУ (5781)

Зеленський відреагував на петицію про вегетаріанські та веганські сухпайки для ЗСУ: Шмигаль має опрацювати пропозиції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сухпай,раціон

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій закликали запровадити вегетаріанські та веганські сухі пайки для Збройних сил. Перед тим звернення набрало понад 25 тисяч підписів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Офісу президента.

Наразі у ЗСУ та в інших військових формуваннях немає вегетаріанських сухпайків. Тому Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати пропозицію з петиції. Далі про результати роботи автора петиції має поінформувати Кабінет міністрів.

Автор петиції Петро Павлов пропонує додати до наявних сухпайків додаткові, що враховуватимуть харчові особливості військових.

За його словами, такі зміни наблизять ЗСУ до високих стандартів та привернуть увагу потенційних рекрутерів. Автор наводить приклад, що вегетаріанські сухпайки використовують, зокрема, у Сполучених Штатах.

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Також у петиції зауважують, що поява вегетаріанських сухпайків буде важлива для людей, що не вживають м'ясні продукти з етичних поглядів; для вірян; для людей, чий організм має обмежену можливість засвоювати лактозу; для людей із періодичними проблемами травлення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Интересная очередная схема, но боюсь с кучей вооружённых и воюющих людей она вряд ли пройдёт. А вообще надо прекращать заниматься ерундой с этим веганством и подобной дуристикой и готовится к активным боевым действия в зимний период
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07.10.2022 15:26
+10
ну а в когож,це у них так россійска народна забава,Гойда.називається
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07.10.2022 15:25
+9
Що всі носяться з тими сухпаями, як з писаною торбою? Хоча це й не дивно, бо простий обиватель не знає, що у ЗСУ ті інших складових сектору безпеки і оборони ДПНП не є основним способом харчування особового складу. Основний спосіб-це ГАРЯЧЕ три/чотириразове харчування. Сухпай використовується у випадках, коли немає можливості забезпечення гарячим харчуванням. А тепер ще й зампотилу і начпроду додатковий головняк. Хоча у Статуті сказано лише про дієтичне харчування...
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07.10.2022 15:27
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07.10.2022 15:18 Відповісти
Це у кацапів сталася така .....ня ?
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07.10.2022 15:22 Відповісти
ну а в когож,це у них так россійска народна забава,Гойда.називається
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07.10.2022 15:25 Відповісти
Це , дійсно , жахіття 🥺😫
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07.10.2022 15:27 Відповісти
Та який нахер в них.
Гойда, гойда, гойдаша...(с)
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07.10.2022 16:34 Відповісти
І тепер з сухпайків можна по "вимогам народу" прибрати все м'ясо і замінити на капусту. І не скиглить.
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07.10.2022 15:20 Відповісти
Ні , будуть сухпайки двох видів - на вибір !
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07.10.2022 15:23 Відповісти
Це в США так, а у нас буде вибір особі, яка має проблеми з травленням їсти їжу де м'ясо замінили на бобові чи не їсти взагалі. От і буде два на вибір їсти чи ні.
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07.10.2022 15:29 Відповісти
А коли один з двох видів зʼїдять, то на вибір залишиться тільки один вид
І шось мені здається, що 99,(9)% військових він буде не до вподоби...
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07.10.2022 15:30 Відповісти
а могут съесть сразу - мыши, как в известной истории с госрезервом
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07.10.2022 16:07 Відповісти
Интересная очередная схема, но боюсь с кучей вооружённых и воюющих людей она вряд ли пройдёт. А вообще надо прекращать заниматься ерундой с этим веганством и подобной дуристикой и готовится к активным боевым действия в зимний период
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07.10.2022 15:26 Відповісти
Ключове СХЕМА. Ніби все добре, тільки це вирішити треба і все.
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07.10.2022 15:30 Відповісти
Точно!брать у всех по два раза в день СПЕРМУ!Главное смешивать и пирожки пекти!!!Всё веганское!!!!
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07.10.2022 18:30 Відповісти
а зимову форму дасть Естонія
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07.10.2022 15:28 Відповісти
Капуста коштує не набагато дешевше вже чим м'ясо! Мимо-каси!
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07.10.2022 18:20 Відповісти
Якщо вегетаріанці так піклуються за тварин , то чому вони їх об'їдають ?
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07.10.2022 15:23 Відповісти
За результатами розгляду петиції Шмигаль доручив Резнікову звернутися до країн НАТО, а краще шляхом запису відеоповідомлення, з дорученням закрити потребу у вегетаріанських та веганських сухпайків для ЗСУ
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07.10.2022 15:24 Відповісти
В мене таке відчуття,що ці всі звернення ОП спеціально закидає в маргінес. Падли зелені. На фронті,й@б вашу мати...тільки про це і думати..про веганство
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07.10.2022 15:24 Відповісти
Спартанці були вегетаріанцями!
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07.10.2022 15:26 Відповісти
лично видела? или просто с телевизора в голову насрали?

а в америке негры вообще недоедают - так что из этого?
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07.10.2022 15:32 Відповісти
І всяких калік кидали зі скелі!!!
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07.10.2022 15:32 Відповісти
Это тебе лично "спартанцы" обьявили, тролль?
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07.10.2022 15:34 Відповісти
Бгггг, тобто давнім вегетаріанцям дозволялося варити супчік з кровʼю свіжо вбитої скотини? Читаємо про спартанську юшку і не пишемо дурниць
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07.10.2022 15:37 Відповісти
баран, в марафоне был репортаж с фронта где сами военные что не едят мясо просили об этом
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07.10.2022 15:33 Відповісти
У твоей мамы сын-баран.
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07.10.2022 15:45 Відповісти
В марафоні? Тоді і з тобою, і з цією інфою все ясно.
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07.10.2022 15:51 Відповісти
ну ладно, у мене в самої є друг з Миколаєва, воює, а він м'яса ніколи не їв. я часто думаю, як йому там, бідному, і так худий.
у США, впевнена, повно таких пайків, не проблема. можна й кошерні роздобути, єслішо.
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07.10.2022 19:36 Відповісти
Повірте. Це зараз для нього найменша проблема.
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07.10.2022 19:39 Відповісти
Що всі носяться з тими сухпаями, як з писаною торбою? Хоча це й не дивно, бо простий обиватель не знає, що у ЗСУ ті інших складових сектору безпеки і оборони ДПНП не є основним способом харчування особового складу. Основний спосіб-це ГАРЯЧЕ три/чотириразове харчування. Сухпай використовується у випадках, коли немає можливості забезпечення гарячим харчуванням. А тепер ще й зампотилу і начпроду додатковий головняк. Хоча у Статуті сказано лише про дієтичне харчування...
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07.10.2022 15:27 Відповісти
красивое: русню мочат в сортире! ))
https://twitter.com/i/status/1578093092124622864
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07.10.2022 15:28 Відповісти
Орк звик що в руських сєлєніях сортіри - думав стрибне в дірку і пересидить в лайні. - А там унітаз

Это не я сказала.
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09.10.2022 11:02 Відповісти
Коли коту нема чого робити - він лиже собі яйця (С) народна мудрість...
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07.10.2022 15:28 Відповісти
Во длббы занимаются имитацией бурной деятельности - одни длббы пишут х.ню всякую, другие длбббы подписывают х.ню всякую, третьи длббы исполняют х.ню всякую...

у зе-гнид кипит работа...
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07.10.2022 15:30 Відповісти
Все как дохтур приписал. Работает лобби по изготавливающее или подготовившиеся к изготовлению "веганских пайков. Люббисты, скорее всего из власти. От их имени чувачек пишет петицию, которую, в отличие от многих петиций, болезненных для Зеленского-тут же расписывают на Шмыгаля. И вот-новая "важная" тема для обсуждения для пересічних и живые деньги для можновдаців.
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07.10.2022 15:33 Відповісти
От як відверта херня, то ЗЄрмаки одразу до справи.

Зараз ще долбануті феміністки зареєструють петицію за підрозділи ЗСУ без человіків.
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07.10.2022 15:50 Відповісти
їбанаріум
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07.10.2022 15:52 Відповісти
в походах в польових умовах Коран дозволяє їсти сало навіть мусульманам. А ці вегани хочуть бути святіші за Папу Римського - не їстимуть м'ясо ні за яких умов
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07.10.2022 15:52 Відповісти
"Коли собаці нєхрен робить - вона яйця лиже!" Коли треба було зброю робить - ми займалися "великим крадівництвом", саджанням мульярда дерев" і створенням "університетів майбутнього" Коли треба "жили рвать", щоб одягнуть армію в зимову форму - наші ДЛБЙБи займаються "вгетаріанськими пайками"!
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07.10.2022 15:57 Відповісти
"... для людей, чий організм має обмежену можливість засвоювати лактозу..." на скільки відомо таких взагалі не призивають.
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07.10.2022 16:00 Відповісти
а насчет соответствия какому-то госту нет петиций? там, количество килокалорий \белков\жиров и т.п.?
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07.10.2022 16:04 Відповісти
оперативність Найвеличнівшивого, "преза тільки позитивних новин", на "ненайперші у світі" проблеми просто вражає..
в той час, як нагальні проблеми припадають пилом місяцями або взагалі ігноруються
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07.10.2022 16:19 Відповісти
Як на мене, не раціонально. Організму в екстремальних умовах потрібен тваринний білок. На рослинних білках тяжко виконувати завдання по обороні країни.
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07.10.2022 16:37 Відповісти
Диванні піклувальники напевно мають бажання перетворити харчування в АРМІЇ на щось подібне як в дієтичних їдальнях. Чи подібні ініціативи є спроби "мелкімі капастямі" підірвати боєздатність АРМІЇ. Допустимо МінОборони запровадить у військах сух. пайки для вегетаріанців. Потім кашерної їжі забажають євреї, мусульмани дещо свого...
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07.10.2022 16:42 Відповісти
Шановні критики, "закрийте *******" бо, лише солдат зрозуміє користь цих пайків. Будете на їх місці, будете коментувати. А то, нащо то, нащо сьо. Вас лядь спитатися забули!
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07.10.2022 19:13 Відповісти
 
 