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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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Пауер Саманта (21) USAID (49) воєнні злочини (1573)

Жорстокість щодо цивільного населення з боку окупаційних військ має системний характер, - голова USAID Пауер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пауер

Після визволення територій України, які були окуповані російською армією, відкриваються нові факти воєнних злочинів з боку окупаційних військ, які говорять про те, що жорстокість щодо цивільного населення – це не одиничні випадки, вони мають системний характер

Про це заявила голова USAID та колишня посол США при ООН Саманта Пауер, інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Радіо "Свобода".

З 2014 року USAID підтримує організації, які займаються документуванням воєнних злочинів Росії в Україні.

"Наприклад, ми допомагаємо коаліції "5 ранку". Зараз ми підтримуємо 22 офіси по всій країні, які збирають свідчення, судово-медичні докази та ті матеріали, які я та інші знаємо з інших театрів війни, де були скоєні звірства. Негайний збір цих доказів є критично важливим для побудови ефективної справи в майбутньому", – розповіла Пауер. 

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За словами голови USAID, вона має досвід фіксування воєнних злочинів у різних країнах світу як військовий кореспондент і правозахисник. Проте зараз її найбільше лякають масштаби жорстокості щодо цивільного населення з боку російської армії.

"Чого я ніколи раніше не бачила, так це звірств, скоєних у масштабах країною, чия армія є армією наддержави. Це поєднання такої значної військової сили з такою жорстокою та нелюдською байдужістю до людського життя. Саме ця комбінація була такою жахливою", – каже Пауер.

Зараз, як повідомила голова USAID, над документуванням фактів російських злочинів працюють українські та міжнародні експерти. США та інші країни-союзники України змогли запустити окремий механізм фіксації злочинів РФ на базі Ради ООН з прав людини. Крім того, у розслідуванні бере участь Міжнародний кримінальний суд.

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Автор: Марина Макєєва
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Численність плюс жорстокість - формула успішних завоювань східними кочовими племенами.
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07.10.2022 15:59 Відповісти
Ух ты. А то мы не знали. Лучше илону маску пойди раскажи и покажи
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07.10.2022 16:00 Відповісти
Тьотя проснулась
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07.10.2022 16:11 Відповісти
Потрібні ваші очі 👀

Чарівне, Чкалове, Степне , Брускинське

до бота з координатами

@nadzor_kherson_bot
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07.10.2022 16:19 Відповісти
Amnesty International- агов!
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07.10.2022 16:22 Відповісти
Солдат без вказівки таке робити не буде, бо це трибунал. Командир на таке сам віддавати наказ не буде, бо це трибунал. І далі за ланцюжком. Тобто це був наказ керівника найвищого рівня, і всі мали гарантії що трибуналу за такі дії не буде.
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07.10.2022 16:34 Відповісти
Ось зараз ви таку херню надрукували. Московіти завжди були, є й будуть жорсткими. Вони скоювали звірства по відношенню до мирного населення увесь час. Чечня, Сірія, зараз Україна. Їх військове керівництво завжди закриває очі на це. Загарбники з території Московії вже дуже давно отримали прізвисько - "Кацап". Цю назву їм дали народи Азії, що в перекладі, буквально, значит "Живодер".
Коли ми зараз кажемо - "Кацапи", ми несвідомо описуємо головну суть цих істот - ЖИВОДЕРИ!
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07.10.2022 16:52 Відповісти
А Гамнесті інтернешнл з вами не згодні!
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07.10.2022 19:30 Відповісти
 
 