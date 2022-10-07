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Нобелівська премія (73) ООН (2769) правозахисники (366) реформи (2310) Матвійчук Олександра (7)

Українська організація "Центр громадянських свобод" - лауреат "Нобелівки" з миру - закликала реформувати ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

центр,свобод,громадянських

У "Центрі громадянських свобод" раді, що отримали Нобелівську премію миру разом із "друзями та партнерами" із російського "Меморіалу" та білоруської "Вясни". І закликають реформувати систему міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії для всіх країн.

Про це повідомила голова організації Олександра Матвійчук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Весь мій 20 річний досвід боротьби за свободу та права людини переконливо говорить, що звичайні люди мають набагато більший вплив, ніж вони собі думають. Масова мобілізація звичайних людей у різних країнах світу та їхній спільний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж інтервенція ООН. Я рада, що очолюваний мною Центр громадянських свобод отримав сьогодні Нобелівську премію разом із нашими друзями та партнерами із "Меморіалу" та "Вясни", - зазначила вона.

Читайте: Нобелівську премію миру-2022 отримали правозахисники з України, Росії та Білорусі

Також вона наголосила, що "зараз говорять армії, тому що раніше голоси правозахисників у нашому регіоні не було чути". Вона переконана, що для того, аби ми могли жити в світі, де правила визначає не той, хто має більший військовий потенціал, а верховенство права, такий стан речей має бути змінений.

Матвійчук також закликала ООН та держави-учасниці провести реформу міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії безпеки для країн світу.

"Для всіх країн та їхніх громадян незалежно від їхньої участі чи неучасті у військових блоках чи військової потужності. Росія має бути виключена із Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН. ООН та держави-учасниці мають вирішити проблему "прогалини у відповідальності" та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів", - наголосила вона.

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Вона переконана, що без цього стійкий мир у регіоні неможливий. "Потрібно створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенко та інших воєнних злочинців до відповідальності", - додала вона.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
а они кто
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07.10.2022 16:04
+2
Откажитесь от этой позорной премии которую дали в этом году. НЕ ПОЗОРЬТЕ УКРАИНУ!

Похоже на то если бы Нобелевскую Премию дали немцам и евреям в году 1944. Цинизм высшей пробы.

⚡️ДАВИДЮК: скандал з Нобелівською премією миру, Меркель знову підігрує Путіну
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07.10.2022 16:30
+2
Нобелівську премію давали індійцям і пакистанцям в один рік. Однак лише пакистанка Малая використала цей статус для просування своїх ідей. Тут аналогічно. Ті, хто пропонують ЦГС відмовитися від премії, - ідіоти. Організація, яка вимагає трибуналу над Путіним і російською верхівкою та закликає реформувати ООН, тепер робитиме це з грифом Нобелівки. Це ж архікруто і важливо! Тим більше, українці вперше отримують цю премію.
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07.10.2022 16:34
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а они кто
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07.10.2022 16:04 Відповісти
гарне питання !

подивися їх сайт і таке враження, що Шнобель закрив очі і ткнув пальцем в мапу України та потрапив на якусь громадську організацію, яких у нас прорва...

російський "Меморіал" та білоруська "Вясна" принаймі знані та відомі,
хоч я і проти свального гріха
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07.10.2022 16:17 Відповісти
Які ж ви огидні. Якщо ви не знаєте, хто така Олександра Матвійчук та її організація, то це радше свідчить про вас.
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07.10.2022 16:30 Відповісти
"хто всі ці люди?"
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07.10.2022 16:22 Відповісти
что за срань очередную зелёные пропихивают?
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07.10.2022 16:06 Відповісти
У Нобелівському комітеті зелені? А можна докладніше? Ви ж все знаєте...
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07.10.2022 16:36 Відповісти
І навіщо брехати? Зайшли на їхню сторінку, новини щодня оновлюються, і є новина про Нобелівку.
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07.10.2022 16:31 Відповісти
нужно вообще делать свой оон с блекджеком и ......., если старый оон уже комнатной температуры, имхо. хотя конечно перед тем как делать свой оон не мешало бы разобраться со своими же законами, законодателями и исполнителями. хотя конечно можно тупо как декларацию независимости или 10 заповедей в основу кинуть, там много не надо. хотя конечно и в оон написали прилично - им бы почитать что они написали.
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07.10.2022 16:13 Відповісти
Цікаво Савва має відношення до цього проекту... тут є цікаві запитання))
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07.10.2022 16:25 Відповісти
Адекватна відповідь ось така:

https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/7/250737/
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07.10.2022 16:28 Відповісти
Ця рибка гуппі спочатку би розібралась кому дали премію, а вже потім щось писала на цю тему.

І таким, як вона, і дуже вумному Подоляку пояснили хто є хто.

РБ головного мозга
@belamova

"Алесь Беляцкий был арестован еще 14 июля 2021 года. Последовательный критик Лукашенко еще с 90х. Один из основателей беларусского нац движения еще с 80х.
 Знаковая фигура для страны, а к тому же правозащитник.
Михаил, вы ведь хорошо знаете Беларусь. Неприятно слышать от вас такое."
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07.10.2022 19:31 Відповісти
Откажитесь от этой позорной премии которую дали в этом году. НЕ ПОЗОРЬТЕ УКРАИНУ!

Похоже на то если бы Нобелевскую Премию дали немцам и евреям в году 1944. Цинизм высшей пробы.

⚡️ДАВИДЮК: скандал з Нобелівською премією миру, Меркель знову підігрує Путіну
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07.10.2022 16:30 Відповісти
Нобелівську премію давали індійцям і пакистанцям в один рік. Однак лише пакистанка Малая використала цей статус для просування своїх ідей. Тут аналогічно. Ті, хто пропонують ЦГС відмовитися від премії, - ідіоти. Організація, яка вимагає трибуналу над Путіним і російською верхівкою та закликає реформувати ООН, тепер робитиме це з грифом Нобелівки. Це ж архікруто і важливо! Тим більше, українці вперше отримують цю премію.
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07.10.2022 16:34 Відповісти
Ты либо провокатор российский либо ты русский: Если бы Пакистанцы делали геноцид в Индии, не думаю что индийцы хотели бы получить "премию" вместе со своими палачами.
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07.10.2022 16:46 Відповісти
взагалі то, у Пакістану й Індії постійні військові сутички через спірні території
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07.10.2022 20:41 Відповісти
ну так погугли, бро
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07.10.2022 21:46 Відповісти
Очевидно что российские спецслужбы в этом замешаны. Это и есть эрозия границ между жертвой и преступником.

"Організація, яка вимагає трибуналу над Путіним",- насчет этого скажу что на примере пропаганды. Самая эффективная пропаганда это та которая говорит правду 90% и ложь 10%.
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07.10.2022 16:52 Відповісти
Які у вас претензії до білоруса Алєся Бєляцкого, який є послідовним критиком Лукашенка і сидить в тюрмі?
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07.10.2022 20:42 Відповісти
Премию надо получить и отдать ЗСУ. 300 тысяч баксов ЗСУ не помешают. Это будет настоящая борьба за мир.
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07.10.2022 19:29 Відповісти
Кто бы они не были а посыл правильный!Рашкостан геть из Совбеза ООН!Тем более они там незаконно!И за трибунал для одичалых респект....
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07.10.2022 16:48 Відповісти


Тільки кардинальна реформа, як і Ліга Націй, у свій час.
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07.10.2022 16:49 Відповісти
20 років якась ГОшка невтомно працювала,отримувала гранти,за щось боролась,отримала нобелівку....,а про неї ніхто й чув 🤔🧐🤯
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07.10.2022 18:45 Відповісти
 
 