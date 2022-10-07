Українська організація "Центр громадянських свобод" - лауреат "Нобелівки" з миру - закликала реформувати ООН

У "Центрі громадянських свобод" раді, що отримали Нобелівську премію миру разом із "друзями та партнерами" із російського "Меморіалу" та білоруської "Вясни". І закликають реформувати систему міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії для всіх країн.

Про це повідомила голова організації Олександра Матвійчук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Весь мій 20 річний досвід боротьби за свободу та права людини переконливо говорить, що звичайні люди мають набагато більший вплив, ніж вони собі думають. Масова мобілізація звичайних людей у різних країнах світу та їхній спільний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж інтервенція ООН. Я рада, що очолюваний мною Центр громадянських свобод отримав сьогодні Нобелівську премію разом із нашими друзями та партнерами із "Меморіалу" та "Вясни", - зазначила вона.

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Також вона наголосила, що "зараз говорять армії, тому що раніше голоси правозахисників у нашому регіоні не було чути". Вона переконана, що для того, аби ми могли жити в світі, де правила визначає не той, хто має більший військовий потенціал, а верховенство права, такий стан речей має бути змінений.

Матвійчук також закликала ООН та держави-учасниці провести реформу міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії безпеки для країн світу.

"Для всіх країн та їхніх громадян незалежно від їхньої участі чи неучасті у військових блоках чи військової потужності. Росія має бути виключена із Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН. ООН та держави-учасниці мають вирішити проблему "прогалини у відповідальності" та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів", - наголосила вона.

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Вона переконана, що без цього стійкий мир у регіоні неможливий. "Потрібно створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенко та інших воєнних злочинців до відповідальності", - додала вона.