Українська організація "Центр громадянських свобод" - лауреат "Нобелівки" з миру - закликала реформувати ООН
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У "Центрі громадянських свобод" раді, що отримали Нобелівську премію миру разом із "друзями та партнерами" із російського "Меморіалу" та білоруської "Вясни". І закликають реформувати систему міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії для всіх країн.
Про це повідомила голова організації Олександра Матвійчук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Весь мій 20 річний досвід боротьби за свободу та права людини переконливо говорить, що звичайні люди мають набагато більший вплив, ніж вони собі думають. Масова мобілізація звичайних людей у різних країнах світу та їхній спільний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж інтервенція ООН. Я рада, що очолюваний мною Центр громадянських свобод отримав сьогодні Нобелівську премію разом із нашими друзями та партнерами із "Меморіалу" та "Вясни", - зазначила вона.
Також вона наголосила, що "зараз говорять армії, тому що раніше голоси правозахисників у нашому регіоні не було чути". Вона переконана, що для того, аби ми могли жити в світі, де правила визначає не той, хто має більший військовий потенціал, а верховенство права, такий стан речей має бути змінений.
Матвійчук також закликала ООН та держави-учасниці провести реформу міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії безпеки для країн світу.
"Для всіх країн та їхніх громадян незалежно від їхньої участі чи неучасті у військових блоках чи військової потужності. Росія має бути виключена із Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН. ООН та держави-учасниці мають вирішити проблему "прогалини у відповідальності" та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів", - наголосила вона.
Вона переконана, що без цього стійкий мир у регіоні неможливий. "Потрібно створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенко та інших воєнних злочинців до відповідальності", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
подивися їх сайт і таке враження, що Шнобель закрив очі і ткнув пальцем в мапу України та потрапив на якусь громадську організацію, яких у нас прорва...
російський "Меморіал" та білоруська "Вясна" принаймі знані та відомі,
хоч я і проти свального гріха
https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/7/250737/
І таким, як вона, і дуже вумному Подоляку пояснили хто є хто.
РБ головного мозга
@belamova
"Алесь Беляцкий был арестован еще 14 июля 2021 года. Последовательный критик Лукашенко еще с 90х. Один из основателей беларусского нац движения еще с 80х.
Знаковая фигура для страны, а к тому же правозащитник.
Михаил, вы ведь хорошо знаете Беларусь. Неприятно слышать от вас такое."
Похоже на то если бы Нобелевскую Премию дали немцам и евреям в году 1944. Цинизм высшей пробы.
⚡️ДАВИДЮК: скандал з Нобелівською премією миру, Меркель знову підігрує Путіну
"Організація, яка вимагає трибуналу над Путіним",- насчет этого скажу что на примере пропаганды. Самая эффективная пропаганда это та которая говорит правду 90% и ложь 10%.
Тільки кардинальна реформа, як і Ліга Націй, у свій час.