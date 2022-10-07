В окупованому Енергодарі лунають постріли: зникли світло, вода та інтернет, - мер Орлов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Енергодарі окупанти посилили провокації. Через потужні постріли сталося раптове відключення електроенергії.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"В даний час надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Разом зі світлом зникло і водопостачання. В місті немає інтернету", - написав Орлов.
Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з’ясовують. Радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.
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Bob Fayn
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