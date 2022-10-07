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В окупованому Енергодарі лунають постріли: зникли світло, вода та інтернет, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

В Енергодарі окупанти посилили провокації. Через потужні постріли сталося раптове відключення електроенергії.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ

"В даний час надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Разом зі світлом зникло і водопостачання. В місті немає інтернету", - написав Орлов.

Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з’ясовують. Радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.

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Автор: Марина Макєєва
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партизанять
показати весь коментар
07.10.2022 16:34 Відповісти
Це є також зброя в орків. Адже без світла неможливо зарядити мобільний а відсутнісь інтернета теж на руку окупантам бо ті люди не мають змогу виходити на зв'язок
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07.10.2022 16:35 Відповісти
Падгатовка. Чемпионат по *********** никто не отменял
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07.10.2022 16:46 Відповісти
 
 