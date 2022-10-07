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Новини За кордоном
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Нідерланди (1123) росія (47340) санкції (6879)

У Нідерландах затримали чоловіка, якого підозрюють у постачанні чипів до Росії в обхід санкцій, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

поліція,нідерланди

Нідерландська поліція затримала 55-річного чоловіка, якого підозрюють у постачанні мікрочипів до Росії всупереч санкціям, запровадженим з боку країн Заходу. Ці чипи можуть використовуватися у ВПК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS

"55-річний голландець продавав мікрочипи, які можуть використовуватися у військовій промисловості, до Росії. Через міжнародні санкції чипи не можна продавати російським компаніям", - йдеться в повідомленні. 

Правоохоронні органи Нідерландів затримали чоловіка та арештували його банківські рахунки. 

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Автор: Марина Макєєва
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От підар. Ну нічо, зараз його вжарять. Тут не печерський суд... не відмажеться.
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07.10.2022 16:47 Відповісти
Попался бизнесмен херов.
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07.10.2022 16:48 Відповісти
ти ба яка курва!
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07.10.2022 16:48 Відповісти
А на росії за зраду духовних скрєп, гвалтують гантелею...
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07.10.2022 16:50 Відповісти
чипи? маск?
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07.10.2022 16:54 Відповісти
Присудіть йому місяць в "Азові"....
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07.10.2022 17:52 Відповісти
 
 