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Активну фазу наступу треба проводити найближчого місяця, потім погодні умови не сприятимуть наступальним діям, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костенко

Активна фаза наступу ще не настала і вона залежатиме від рішень командування. Контрнаступ на Півдні буде складним, зважаючи на те, що цей плацдарм дуже важливий для ворога.

Про це повідомив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз на південному напрямку українські військові проводять наступальні дії. Проте, я вважаю, що активна фаза наступальної операції зі звільнення всього правого берега Дніпра включно з Херсоном ще не настала. У перспективі на майбутнє контрнаступальні дії будуть активнішими та масованішими", - пояснив парламентар.

За словами Костенка, активну фазу наступу треба проводити найближчого місяця через погодні умови, але він наголосив: рішення ухвалює командування.

"Я вважаю, що це треба робити впродовж найближчого місяця, тому що незабаром холоди. Уже зараз погода не дає можливості зробити все, що хотілося б. Наприклад, дощі не дозволяють літати дронам, погіршують прохідність військової техніки, так само коригування не може якісно відбуватися. Такі погодні умови не дуже сприяють наступальним діям", - зазначив нардеп.

Дуже важливо вибити російських військових із півдня до того, як туди масово зайдуть мобілізовані частини.

"Зараз певні частини тільки поповнюються мобілізованими, а коли їх тут буде значна кількість, стане набагато важче. Загалом ситуація з контрнаступом на півдні складна, тому що ворог зосередив тут доволі багато військ. Це дуже важливий плацдарм для росіян у стратегічному плані", - підсумував Костенко.

Також читайте: Росіяни перекидають на Південь України перших мобілізованих, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
так і The Guardian пише очень важно, чтобы украинское контрнаступление продолжало добиваться прогресса быстрее, чем российская мобилизация сможет создать для него препятствия
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07.10.2022 16:52
+4
Костенко кстати защищал айропорт ДАП в Донецке "Киборг" ...а вы тут кого защищаете?🤣
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07.10.2022 17:15
+3
Але є винятки, як Костенко та деякі інші.
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07.10.2022 17:09
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так і The Guardian пише очень важно, чтобы украинское контрнаступление продолжало добиваться прогресса быстрее, чем российская мобилизация сможет создать для него препятствия
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07.10.2022 16:52 Відповісти
Два великих наступі під Ізюмом і Лиманом не змогли повноцінно закрити котли за браком ресурсів і особливого складу. Наступ це прекрасно і бажано,але логістика повинна бути також бажаною і своєчасною. Бажаю успіхів, хоч трохи настрій спаплюжили новини про наполовину зайняте село під Бахмутом,зато Сватовський район іде на очищення
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07.10.2022 18:10 Відповісти
Але є винятки, як Костенко та деякі інші.
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07.10.2022 17:09 Відповісти
Что то из серии чтобы вода стала горячей её надо подогреть
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07.10.2022 17:10 Відповісти
Костенко кстати защищал айропорт ДАП в Донецке "Киборг" ...а вы тут кого защищаете?🤣
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07.10.2022 17:15 Відповісти
Це він кому поради дає? Взагалі це кожна домогосподарка розуміє. Але розуміти і планувати різні речі.
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07.10.2022 17:22 Відповісти
Не знать что Костенко Киборг,это позорище...,с его боевым опытом...

Тогда вам надо знать всю банду ЗеКодломойских ..
Угораю с вас...🤣🤣🤣
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07.10.2022 17:25 Відповісти
Освобождение правого берега Днепра ещё чрезвычайно важно для огневого контроля силами ЗСУ левого берега и Кинбурнской косы. Однако Херсону при этом придётся несладко как Николаеву и Запорожью сейчас. Это должны понять и принять те херсонцы, которые сейчас находятся в оккупации. Советую им сразу после освобождения эвакуироваться (тем, кто куйло не ждёт, конечно). А кто из них опять Куйло ждёт- пусть остаются...
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07.10.2022 17:39 Відповісти
Костенко "Киборг", вIн каже щьо ми ще не починали?
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07.10.2022 18:56 Відповісти
А взагалі навіщо цітувати цього воїна? Він що, уповноважений командуванням щось озвучувати? Кому адресовані ці його особисті думки? Не зрозуміло для чого це робить ЦН, чому тільки його думку публікують, там що, нема більше воїнів крім нього?
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07.10.2022 19:11 Відповісти
А почему нет?у нас свободная страна. Цитировать можно только Жданова и Дрыстовича?
Шото не нравиться иди на другой сайт и читай думку других воїнів.
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11.10.2022 10:21 Відповісти
 
 