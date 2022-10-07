Криза у ГМК продовжується: уряд Австралії прогнозує зниження цін на залізну руду

Уряд Австралії прогнозує зниження цін на залізну руду та коксівне вугілля та падіння виручки від їх експорту. Очікується, що ціна ЗРС у 2022/2023 фінансовому році впаде нижче 100 доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті щодо ресурсів і енергетики, повідомляє ГМК Центр.

За прогнозами австралійського уряду, у 2022/2023 фінансовому році (розпочався 1 липня) ціна залізної руди знизиться до $97/т, порівняно з $119/т роком раніше. Але навіть такий прогноз може буде оптимістичним – він залежить від того, чи стимулюватиме Пекін металомісткі сектори, як-от будівництво, коментують експерти.

Як відомо, надходження в Україну від експорту чорних металів впали на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $3,72 млрд із $8,92 млрд.

Основними причинами такого падіння є заблоковані порти та значне подорожчання залізничних вантажних перевезень: українська залізорудна сировина перестала бути конкурентоздатною на світовому ринку. Через це левова частка підприємств були змушені скоротити або навіть зупинити виробництво, а працівників відправити у вимушений простій. Тим часом, українська влада заклала в бюджет на 2023 рік надходження від залізорудної ренти у розмірі 7,7 млрд. грн – майже стільки ж, скільки підприємства сплатили за рік до початку війни.

У свою чергу, президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив: щоб отримати від галузі заплановану суму, держава має забезпечити галузь підтримкою, а також розблокувати експорт металопродукції через морські порти. В іншому випадку владі не варто навіть розраховувати на такий рівень податкових надходжень.