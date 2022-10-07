Маск спробував виправдатися за попередні дописи: "Я великий фанат України, але не Третьої світової війни"

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск знову заговорив про війну в Україні.

Новий коментар Маск залишив у відповідь українському виданню KyivPost, інформує Цензор.НЕТ.

"Я великий фанат України, але не Третьої світової війни", — написав Маск.

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