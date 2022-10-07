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війна (56913) Україна (5237) Ілон Маск (158)

Маск спробував виправдатися за попередні дописи: "Я великий фанат України, але не Третьої світової війни"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маск,илон

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск знову заговорив про війну в Україні.

Новий коментар Маск залишив у відповідь українському виданню KyivPost, інформує Цензор.НЕТ.

"Я великий фанат України, але не Третьої світової війни", — написав Маск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України "віддають перевагу Росії" та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+47
Ми, українці, теж не фанати Третьої світової війни, але здаватися не збираємося.
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07.10.2022 17:17
+37
цей дебіл (маск), як і багато усілякої меркєльної сволоти, ніяк не зрозуміє, що проблема не в Україні, а московії і щоб вирішити цю проблему - треба питати з московії, а не з Україн
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07.10.2022 17:28
+19
Иногда дуристь краще цинизма с дебильностью... не зря говорят если Бог чего то дает то что то забирает взамен...
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07.10.2022 17:16
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Шо это несет Иллюша... 3-тья уже давно - на дворе... А главное , под нее запустил спутники... Дайте ему селеТки... За сушняками не до безмозглых спитчей будет.
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07.10.2022 18:16 Відповісти
А може Аляску оркам повернути Маск, щоб не було 3 -ї світової ???))) Як тобі , не хочеш провести голосування в твітері ???))
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07.10.2022 18:24 Відповісти
Блин , просроченная консерва с тормозами вскрылась.
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07.10.2022 18:27 Відповісти
Він намагається відвернути увагу від проблем в його компанії.
Списати падіння акцій на цю тупу болтовню.
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07.10.2022 18:31 Відповісти
Так, ти обісрався і треба з цього якось виходити
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07.10.2022 18:34 Відповісти
а може газпром через прокладки скупив великий пакет акцій.
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07.10.2022 18:36 Відповісти
Ой да ПНХ
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07.10.2022 18:36 Відповісти
Мда, вляпався хлопець в історію не файно... тут тепер словами не зарадиш.

Ну десь так, треба вибачатись - https://lumiere-a.akamaihd.net/v1/images/Star-Destroyer_ab6b94bb.jpeg?region=0%2C0%2C1600%2C900&width=768


Ну, можно простіше...
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07.10.2022 18:41 Відповісти
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07.10.2022 18:43 Відповісти
Ну, знаешь Иля, спасибо тебе конечно за Starlink, но такую твою "заднюю" народ Украины попросту не забудет(в плохом смысле). Надо было просто давать себе отчёт в том, что говоришь и осознавать, какие могут быть последствия для тебя и твоего дела. Смекаешь?
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07.10.2022 18:51 Відповісти
Не только в Украине. Добавте страны Балтии и Европы, которым в прошлом веку не повезло понасть под кацапами. Элон бредит наяву.
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07.10.2022 21:30 Відповісти
Виявляється - чим більше бабла не означає, що більше мізків. ******* з жиру, щоб звернути на себе увагу. На більше нездалий...
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07.10.2022 18:52 Відповісти
краще мовчав би
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07.10.2022 18:55 Відповісти
Це, я був фанатом маска.... а тепер, **********. А нех\р язиком молоти всяку х*ню.
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07.10.2022 18:57 Відповісти
А до чого тут Україна ? .!! Завоювання України його не зупинить , він піде далі . Він же заявив - його мета - статус кво 1997 року ,, країни які приєднались до альянсу після 97 р , мають вийти з альянсу . Це його умова для миру .
Ілона , не клей дурня . ! .
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07.10.2022 19:01 Відповісти
Це його статус кво на деякий етап. Але кацапня завжди піде далі поки їх не зупинять. Якщо їх не зупинити, то вони будуть думати як до Атлантики дійти.

Ім треба вивести деякі країни з НАТО, щоб їх завоювати і йти далі. Все що вони здатні завоювати вони вважають своїм ісконним.
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12.10.2022 09:29 Відповісти
Маск - звичайний шахрай, якому росія дала кошти для розкрутки і реклами його компаній. Акції роздули на кшталт фінансової піраміди Мавроді. Прибутка його компанії практично не дають. Заробітна плата в його компаніях набагато нижча ніж в інших компаніях. Його імперію жде крах , а його в"язниця за фінансове шахрайство.
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07.10.2022 19:10 Відповісти
Ну ні, його Старлінки потрібні всьому цивілізованому людству.
А його Великі Кораблі - то взагалі на глобальну перспективу.
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07.10.2022 22:39 Відповісти
Чувак, ми дуже цінуємо те, що ти робиш для допомоги нашій країні - Велике тобі дякую за це!
Але давай оцей скомороший ковпак перегаворщиків "аля-лішбинєбиловайни" залишим для "професіоналів...
І вони вже привикли до наших "йдіть нах*й", і ми вже до їхніх забльованих рил звикли - там у нас повна іділія...
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07.10.2022 19:12 Відповісти
прихильники маска йдуть туди ж куди і маск - *****.

читайте, недоумки, уважно що він пропонує.

вінт пропонує умовну бучу не звільняти, нехай українців і далі катують.

зате для маска це буде кошерно бо буде мир у всьому мирі.
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07.10.2022 19:14 Відповісти
Скажем прямо он предложил капитуляцию.
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07.10.2022 19:20 Відповісти
Хто лікар,нехай повзе й капітулює. Його проблеми. Воно ніхто,й уваги до нього ніякої. Його пропозиції,що його бажання,бачення цікавлять лікарів в платному дурдомі
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07.10.2022 20:09 Відповісти
кацап, іди ***** звідси, це український сайт, тут водкі нєт.
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07.10.2022 20:35 Відповісти
илона маск уху ел или конопли обкурился?
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07.10.2022 19:18 Відповісти
Термоядерний армагідон все більше наближають саме ті , які ствержують , що "требо йти на компроміси" тільки через те , що якась Моль шантажує світ термоядерної зброєю ...

Й війни й протистояння виграють виключно ті , хто не бздить низковерогідної але можливої "жопи" . Бункерна цвіль саме тому так знахабила , що щиро повірила в повну сцикливість "******************" середовища !
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07.10.2022 19:27 Відповісти
В випадку непокарання за погрози яд.зброєю- майбутнього неіснує. Все лайно,в кращому разі,буде тероризувати світ нею
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07.10.2022 20:06 Відповісти
мерзотник, який переписує тексти з методичок гебні, - засраний дебіл або ж сам гебня.
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07.10.2022 19:41 Відповісти
Маск і його компанії нічого такого проривного чого до них не було не зробили, вони реалізували в металі чужі ідеї ( деякі ідеї можуть бути власним досягнення Маска але не більшість). Це те саме що стверджувати що Apple в Macintosh вперше реалізували в металі ( точніше налагодили масовий випуск ) а й були винахідниками "графічного інтерфейсу " якими вони не були - винахідниками були спеціалісти Xerox.
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07.10.2022 19:47 Відповісти
Підар ти і серун, маєш мозок, але не той, маєш мозок торгаша, але не маєш мозку людини. Крапка.
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07.10.2022 19:54 Відповісти
на колени козел
20 млрд. на ЗСУ
баксов !!!!
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07.10.2022 20:01 Відповісти
что то много пропаганды в стиле россии в коментах - Маск ничего не сделал и т.п. Не опускайтесь на этот уровень.

у маска есть хорошие заслуги - он организовал компании которые сделали массовые электрокары (всякий мог, но у него получилось), сделал отправку грузов и людей в космос более доступным и сместил с этой позиции россию, тот же старлинк - спутниковый интернет за небольшие деньги и широким покрытием( задорого есть и от других компаний)

но его позиция по Украине выглядит как продиктованная Кремлем. Он что - смотрит российское тв?
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07.10.2022 20:01 Відповісти
Он дружит с трампистами. А те методички берёт напрямую из Кремля.
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07.10.2022 21:32 Відповісти
Й,яким чином це недоробло збирається вфдловлювати кацапські боєголовки. Чи,може йому сповнарозумному відомий рецепт припинення кацапської шизофренії. Якась нікчемна пустишка з маніакальною потребою до уваги. Жабка,що вважає себе орлом
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07.10.2022 20:03 Відповісти
конечно спасибо за помощь,но за своим помелом надо следить.слово не воробей.
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07.10.2022 20:05 Відповісти
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07.10.2022 20:24 Відповісти
Хмиздуй на Марс. Там Третьої світової не буде.
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07.10.2022 22:13 Відповісти
Маску не за что оправдываться. ОН высказал своё мнение и имел на это право.Мы любим парадоксы. Типо бороться за свою свободу слова и затыкать пельки другим. Так мы за свободу каждого или стоИм в очереди чтоб стать очередным диктатором самому ?
Маск не политик, не ответственный госдеятель..ОН сказал, что думал на своей странице . Не нравится - отпишись и всё. Маску надо казать спасибо за дела, которые он делает для УКраинры, а не на слова..которые никто не кинется осуществлять...Говорите и вы. И Сделайте для ВСУ половину того, что сделал Маск...КАк нам помогло видеть мир в глазах путина - кто мне подскажет ?
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07.10.2022 22:14 Відповісти
Путіну треба вся Украіна (і не лише) - він це сказав чітко. Як сказав він і те, сам і через своіх "нукерів", - що Украіни і украінців "існувати не повинно". Ну, то поздоровляю, Маске, ти став разом з різником, гвалтівником, вбивцею та геноцидником.

Згадайте, краще, своі слова про свободу слова, коли хтось раптом скаже, що, "эвреів та Iзраілю "не повинно взагалі існувати" та прийде до вас додому різати вам яйця та гвалтувати до смерті вас, та вашу сім`ю.
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07.10.2022 22:26 Відповісти
Поддерживая территориальные претензии путина, Маск как бы оправдывает то, что в свое время делал гитлер. А ведь аналогия между гитлером и путлером очевидна. Аннексия Крыма аналогична претензиям гитлера на Судеты.
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07.10.2022 22:30 Відповісти
Ні, чому, має повне право висловитися. Так само, як ми маємо повне право послати його на йу}{ і будемо праві. Бовкнув щось дебільне - справедливо отримує за це повну дупу огірків. Все закономірно і цілком в межах свободи слова...
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07.10.2022 22:58 Відповісти
Шагновний !Ви ж, ніби -то на мій пост відповідаєте - так прочтіть його уважніше... Да не завадить ВАм у цьому спрага скоріш скористуватися правом свободи слати Маска на південь (йух)
з промисловою частотою...
Я повторюю деталі. Бо сенс саме у них. Маск написав це у своєму Твіттері. Ви особисто підписані на його Твітер? Ви самі там прочитали цей твіт, або Вам хтось про нього розповів. Якщо хтось розповів - Ви не замислювалися НАВІЩО? Навіщо в той час, як му***е керівництво знову виявилося не готове захищати населення...(Тепер - від іранських дронів) - і виборці гинуть у Запоріжжі, Білій Церкві, Дніпрі і невідомо куди ці "Шахиди" прилетять завтра... у той час, коли через раду саджають на комітети колаборантів ОПЗЖ... нам раптом починають розповідати про те , що вони підглянули в особистому Твітері Маска... чи про те що Зеленський підписав неймовірний важливий у ці дні указ про футбольний телепул.. Народу підсовують дрібні скандальчики, щоб він не обговорював інших питань.
Наприклад: чому при таких величезних бабках що йдуть в країну, армію постачають волонтери за народні спітнілі гривні... щоб народ не обговорював чому одних зрадників знімають і на їхні посади ставлять інших зрадників... Чому кум ермака очолив нацбанк? Коротше, давайте - посилайте Маска на всі сторони світу (і нехай свій інтернет, яким він забезпечив все ВСУ забирає із собою - ми ж горді, так? Або інтернет нехай залишить? , вірно?
Шановний ! Вам пудрять моски скандальчиками з Твітера і в цей час будують у країні диктатуру...Але ви цих не посилаєте - хто людей з Чернігова, Київської області та Маріуполя не вивіз... хто вас обкрадає і забирає під час війни бабки від армії на дороги... А чому... А тому, що вони вам вчасно підсовують Маска... Ось, мовляв, хто йолоп, а не вони !
І звичайно Маск у всьому винен... Вагнеровців бацькє здав Маск... Танкову бригаду перед війною з Півночі прибрав Маск...Особистим наказом...Готував Жуляни (нічого там не роблячи щоб унеможливити) висадку рашського десанту теж Маск... Мости на Півдні то ясно - Маск не підірвав і коридори з Криму розмінував теж Маск... Ось він, звичайно, головна сволота і є... І саме його і треба гнівно викривати і посилати... Більше ж немає винних так?
Отоже не ведіться на ці пропагандонськи вам очізалепленя...
Якщо вам кажуть і розганяють по мережах, що Мбаппе аніслова не написав в підтримку УКраїни швидко питайте себе: що там втихаря роблять зараз в ОП.
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08.10.2022 00:14 Відповісти
попередній висер Маска ,був висером Маска фаната куйла і його окупації України.
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07.10.2022 22:18 Відповісти
Другу світову можна було зупиняти в Польщі але тодішні "маски" вирішили згодувати Польщу гітлиру аби той вспокоївся. Результат, замість десятків тисяч жертв рахунок дійшов до 80млн. Якщо світ не зупинить уйла в Україні, то замість сотень тисяч загиблих буде сотні мільйонів. Друга світова почалась із Польщі, а третя з України.
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07.10.2022 22:20 Відповісти
***** неможе нічого добитися в Україні, а ти про третю світову говориш, дебіл?
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08.10.2022 11:44 Відповісти
Дебіл
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08.10.2022 11:48 Відповісти
Дякую що представилися. Мені зрозуміла ваша бентега, але цей аналіз він розрахований на рівень IQ > 80. Отже не переймайтесь, в мережі ви можете знайти жданова чи арестовича. Щасти.
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08.10.2022 13:05 Відповісти
это еще один зомбированный кацапской пропагандой "нужно просто перестать стрелять" и "заглянуть в глаз".
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07.10.2022 22:34 Відповісти
А может надо все-таки остановить преступную страну россию, господин Маск? Или вы считаете, что надо умиротворять агрессора, как во время 2-ой мировой войны сдали сначала Судеты (аналог Крыма), затем всю Чехословакию, а также Польшу.
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07.10.2022 23:07 Відповісти
Можу припустити , що багато, хто почав читати мій коментар, ОДРАЗУ зроблять висновок, що я виправдовую Маска. Але ЯКЩО подумати, які висновки можна буде зробити:
Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України "віддають перевагу Росії" та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності
А тепер будь ласка, подумайте:
Який відсоток жителів Донбасу розмовляють виключно російською?
Який відсоток ... дивився російське ТБ?
Маск просто як компьютер, вивчив ЗАПРОСИ - ЧИМ цікавились БІЛЬШЕ мешканці Донбасу.
І зробив висновок на підставі того, ЩО ЇХ ЦІКАВИЛО.
Коли мене не цікавить росія, я не шукаю по їх сайтам, не дивлюсь їх ТБ...
Українці самі ВПУСТИЛИ в свій мозок вплив росії.
І це навіть в керівництві країни.
А Маск тільки констатував факти.
Чи не так?
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07.10.2022 23:18 Відповісти
дуже дивно, що Ви - вимагаєте якоїсь, наче негативної оцінки за свій пост - у нас тут не єрефія! якщо, маєте сталі теорії -висловлювуйте!
судячи з відео Ви робите трошки дивні коменти. наче, офіційно найбагатша людина світу має звертати увагу на якусь критику. для того щоб сперечатися з Ілоном варто згадати про логіку. Вам її викладали? ця людина - існує в ідеях соціалістичного минулого. людина, що витрачає 65 % свого часу на іновації, вирішення технологічних проблем буде копирсатися в минулому Україні? навряд чи!!!
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07.10.2022 23:39 Відповісти
Я не дивився відео.
Тільки висловив припущення стосовно слів - "віддають перевагу росії"
Якщо деякі мешканці Донбасу віддають перевагу російській мові,
перевагу російським пісням
перевагу російським ТБ
це ніяким чином не свідчить про те, що вони віддають перевагу КОМУ?
А така перевага впливає на те, що дехто коли їх ******** росіяни, кажуть, що це ЗСУ.
Чи може Маск винний, що українці допустили такий вплив росії?
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07.10.2022 23:56 Відповісти
Якщо частина жителів США розмовляє виключно іспанською, це не означає, що США повинно віддати частину территорій Мексиці або Іспанії.
Будь-які территорії в межах кордонів України - це власність всього народу України.
А російську мову в Україні десятиріччями ретельно і послідовно насаджував СРСР, нерідко просто шляхом ураїнського заміщення населення російськомовним.
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08.10.2022 08:39 Відповісти
1.Я з Вами згоден.
2.Маска я не виправдовую.
3.Тільки написав ПРИПУЩЕННЯ, що він висловився ЯК компьютер, що ТІЛЬКИ факти приймає до уваги.
От пропоную Вам (якщо бажаєте) зробити виновок:
У Німеччині багато тих, хто приїхав по німецькій лінії (хтось з тат, мам, бабусь по пашпорту були німці).
Вони отримали громадянство, державний захист, житло, медичну страховку... Комусь зробили операції безкоштовно... Хтось отримав пенсії, ні дня не працювавши в Німеччині.
Має можливість отримувати соцзабезпечення роками, не працюючи...
Дивляться російське ТБ
І ХАЮТЬ Німеччину, кажучи що в росії краще.
Які висновки можна отримати?
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08.10.2022 10:36 Відповісти
Висновок: Гарний росіянин - мертвий росіянин.
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08.10.2022 11:29 Відповісти
сподіваюсь, що у Вас ні родичів, ні друзів там немає.
Бо як тоді з Вашим висновком?
У 1941 році гітлеровська Німеччина напала на СРСР.
Вважаєте, що всі німці були гірші, ніж громадяни СРСР?
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08.10.2022 16:14 Відповісти
Не підміняйте поняття. Напад Німеччини на СРСР це розборкаміж двома агресорами, які разом розв"язали Другу світову війну. А напад Росії на Україну - це напад країни з ядерним арсеналом №1 на країну, яка відмовилася від ядерного арсеналу №3 задля наближення всього людства до миру.
Різницю відчуваєте?
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08.10.2022 19:33 Відповісти
Я не про країни, а про окремих людей?
Якщо немає рідних і друзів у росії, легко всіх записати у негідники.
І ще, в Україні своїх негідників немає?
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08.10.2022 21:24 Відповісти
Коли гарна людина в Росії виготовляє на заводі ракети, які летять на голови українців, то не така вона вже і гарна в кінцевому підсумку. Про "гарних" людей з Росії, які перейшли кордон України зі зброєю в руках, думаю, довго пояснювати не варто.
Так що не намагайтеся тут гратися у адвоката агресорів. Німеччина десятиріччами після Другої світової перед різними народами вибачалася і репарації виплачувала. Чи Вам про це нічого не відомо?
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08.10.2022 22:02 Відповісти
Я не адвокат агресора. Я хотів тільки зробити різницю між країною в цілому і окремими людьми.
А Ви навіть не поцікавились, що це за люди такі, що не тільки не підтриміють війну, а навіть не працюють на підприємствах, виробляючих зброю.
І тільки вони як у Німеччині при Гітлері, так і в Росії зараз сидять в тюрмах. Не за злочини
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08.10.2022 22:31 Відповісти
Тут коли беруть росіян в полон, то виявляється що з їх слів вони всі гарні. Один "тільки на блокпості стояв", другий - "писар"!, третій "на військових навчаннях заблукав", четвертий "сухпайки возив"... А у звільнених від росіян населених пунктах України - катівні, масові захоронення цивільних і наших полонених та розстріляні колони з трупами цивільних дорослих і дітей.
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08.10.2022 22:59 Відповісти
Я це заперечую?
Я кажу тільки про тих, хто навіть якщо їх будуть розстрілювати , не підуть ніколи вбивати не тільки українців.
То що стосовно таких скажете?
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08.10.2022 23:08 Відповісти
Якщо слідство встановить, що вони непричетні до війни проти України, то їх виправдаємо.
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08.10.2022 23:21 Відповісти
Це дуже гуманно з Вашого боку
Тільки ті, про кого я написав, не потребують виправдовування перед будь якою країною чи слідством
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08.10.2022 23:49 Відповісти
Ось кого російська влада ненавиділа раніше, ніж українців
https://www.jw.org/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
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08.10.2022 23:22 Відповісти
Не факт. Релігійна течія Свідки Ієгови виникла в 1881 році, а антиукраїнський Валуєвський циркуляр був виданий в 1863. Це навіть не рахуючи знищення Запорізькой Січі та різанини в Батурині.
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08.10.2022 23:50 Відповісти
До речі, що в кожній країні є гарні люди.
У нацистській Німеччині була ОДНА категорія людей, які не підтримували Гітлера, не йшли воювати і вбивати мого діда (й інших родичів всіх тут на сайті) незважаючи на те, що їх ЗА ЦЕ кидали в концтабори і страчували.
Зараз в Росії , ТА Ж САМА група людей, не підтримує ні путіна, ні війну в Україні, попри те, що з них знущаються, катують і саджають у тюрми. До речі, ще до війни в Україні.
І ніхто з них не піде вбивати українців, навіть якщо їх саміх за це вб"ють.
Поцікавтесь, будь ласка, що це за люди, а потім можете робити висновок, стосовно того, гарні вони чи погані.
І якщо всі б поводились як вони, можливі були б війни на землі?
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08.10.2022 21:44 Відповісти
І як ці гарні росіяни допомогли українським цивільним, яких російські військові вбивали, наприклад, в Бучі? Почитайте їх коментарі, наприклад, ось тут:
https://www.youtube.com/watch?v=jkwqiNeNMfE&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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08.10.2022 22:15 Відповісти
чем заменить его спутники? насколько они необходимы? с машинами всё понятно. Гамно полное
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07.10.2022 23:36 Відповісти
Нічим, часто це єдине джерело зв'язку на фронтових позиціях. Іншої мережі супутників по типу старлінки не існує.
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07.10.2022 23:38 Відповісти
цікаві ваші критерії "лайно повне"? машина не йде? щось не працює з-за санкцій? Ви нещасливий власник - маєте фото та відео? Можливо ви, як завжди, "не пробовал, но не адабряю"?
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07.10.2022 23:43 Відповісти
я предпочитаю фольксваген, думаю над id.4 Цена качество гораздо выше чем у теслы. а тесла 3 внешне убогая. За любое новое авто в месяц платишь около 300 евро. Можно выбрать конкретную машину
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08.10.2022 09:57 Відповісти
талановитий менеджер, бізнесмен, корисний ідіот - три в одному
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07.10.2022 23:50 Відповісти
це - виключно, рос. стиль визначення ідіотів. не розумію - ідіот. міліардер з течнічною освітою перебуває в рос. вигаданих пропогандонськіх світах - варто, наполегливо запросити до Украйни та й надати контракти. Особа, що переймається виживанням людської раси буде сильно зважати на нашу війну? особливо після відвідування Папи Римського?
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07.10.2022 23:58 Відповісти
Необхідно, щоб західні країни поставили перед ООН окреме питання шантажу ядерною зброєю москальнею.
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12.10.2022 09:34 Відповісти
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