Ми готові сісти за стіл переговорів, коли війська РФ залишать територію України, - Шмигаль
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Україна налаштована звільнити абсолютно всі свої території.
Про це глава уряду Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю чеському суспільному мовнику Czech Television, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готові сідати за стіл переговорів тоді, коли російські війська покинуть нашу територію до міжнародно визнаних кордонів", - сказав прем'єр-міністр.
За словами Шмигаля, Україна налаштована звільнити абсолютно всі свої території в міжнародно визнаних кордонах станом на 1991 рік.
"Це наша ціль. Наша армія дуже високо мотивована звільнити нашу землю. Ми боремося за своє, за свою рідну землю, за наші оселі, за наші сім’ї. Супротивник – російська армія - демотивований, російські солдати не розуміють, чому вони мають віддавати своє життя за незрозумілі бажання однієї людини", - додав глава уряду.
Нагадаємо, спікерка Ради Федерації Матвієнко запропонувала парламенту України сісти за стіл переговорів.
Раніше президент Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.
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Може, це Шмигаль - той, хто наступний напише заяву? Вслід за Шевченко? Там НАБУ+САП справи ще не відкривали?
1. Ми за мир. Україна ніколи нікому не загрожувала і до нападу та анексії Криму 2014 року була нейтральною державою.
2. Не ми почали війну. Це на нас з 2014 року нападає росія(терористична держава)
3. росія розпочала черговий етап війни та анексії.
4. Ми готові до переговорів наступної доби як
Московська армія залишить наші визнані ООН кордони (на 1991 рік).
5. Ми готові до будь яких переговорів щодо безпеки у Європі.
Така або більш конкретна позиція має бути доведена до усього світу. У. Т. Ч. Через соцмережі.