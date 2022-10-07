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На Запорізькій АЕС провели ротацію місії МАГАТЕ і збільшили кількість представників
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Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію представників місії на Запорізькій атомній електространції. Тепер команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter.МАГАТЕ.
"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі в Україні завершена, і зараз на заводі перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій", - сказано у повідомленні.
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Tohellandback
показати весь коментар07.10.2022 17:59 Відповісти Мені подобається 0
Oleg Mamont
показати весь коментар07.10.2022 18:12 Відповісти Мені подобається 1
Horgloria
показати весь коментар07.10.2022 20:27 Відповісти Мені подобається 0
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