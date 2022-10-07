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МАГАТЕ (386) ротація (58) Запорізька АЕС (898) Рафаель Гроссі (175)

На Запорізькій АЕС провели ротацію місії МАГАТЕ і збільшили кількість представників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

магате

Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію представників місії на Запорізькій атомній електространції. Тепер команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter.МАГАТЕ.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі в Україні завершена, і зараз на заводі перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій", - сказано у повідомленні.

Також читайте: Голова МАГАТЕ Гроссі зустрівся з Зеленським: "Є прогрес щодо пропозиції зміцнити ядерну безпеку навколо ЗАЕС"

Автор: Анастасія Потіха
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07.10.2022 17:59 Відповісти
Папєредников уже отротатили в ротан ? Какой с них толк ?
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07.10.2022 18:12 Відповісти
А що вони всі ручки так поскладали?
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07.10.2022 20:27 Відповісти
 
 