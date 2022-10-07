Глава МЗС Естонії Рейнсалу "привітав" Путіна з днем народження: "Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу "привітав" російського диктатора Путіна з днем народження.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних під час російської агресії", - наголосив міністр.
Топ коментарі
+30 Чайка Київ
показати весь коментар07.10.2022 18:30
+28 Garry Grant
показати весь коментар07.10.2022 18:25
+23 Epic musikk
показати весь коментар07.10.2022 18:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Присвячується тим,хто не зміг залишитись,
але мріє повернутись..............
Серпневий сад манив плодами осені,
Веселкою виблискував квітник,
Сусіди ж,що прийшли сюди непрохані,
Перетворили все на чагарник.
Ні саду,ні городу,ні хатини,
Снарядами поорана земля,
Роз'їхалась по світу вся родина,
Подалі від сусідського гнилля.
Там, вдалині від отчого порогу,
Так туга крає,що немає спасу,
Чи подарує доля їм дорогу
До рідної домівки,до Донбасу ? ??
23.02.2018 20:26
Мне нравится 3
sigsauer
Когда закончится война.
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина -
я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,
задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла …
ТАМ скрепы хоровод пусть водят... 2018
Бууемо й далі *******. (слова мого чоловіка).