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Глава МЗС Естонії Рейнсалу "привітав" Путіна з днем народження: "Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу "привітав" російського диктатора Путіна з днем народження.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності. Необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних під час російської агресії", - наголосив міністр.

Також читайте: Путіна почали критикувати у його найближчому оточенні, - Washington Post

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
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07.10.2022 18:30
+28
Сподіваюсь це останній день народження *****. А в той день коли він здохне я тупо куплю баян. І навчуся,***** на ньому грати)
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07.10.2022 18:25
+23
С днем рождение В.В.Х ! Кобзон ждет.

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07.10.2022 18:28
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p.s. класне фото
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07.10.2022 18:24 Відповісти
Меченое путинскоеХуйлорыло!не хватает дружбана главного дьявалаПаРаши кирюши гундяя!!!
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07.10.2022 19:52 Відповісти
Вчора ж хтось тут казав, що гундяй там вже майже подихає🤷‍♀️
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07.10.2022 21:50 Відповісти
Сподіваюсь це останній день народження *****. А в той день коли він здохне я тупо куплю баян. І навчуся,***** на ньому грати)
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07.10.2022 18:25 Відповісти
Грати не треба. Нормальні люди розривають
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07.10.2022 18:30 Відповісти
sigsauer



Присвячується тим,хто не зміг залишитись,
але мріє повернутись..............

Серпневий сад манив плодами осені,
Веселкою виблискував квітник,
Сусіди ж,що прийшли сюди непрохані,
Перетворили все на чагарник.

Ні саду,ні городу,ні хатини,
Снарядами поорана земля,
Роз'їхалась по світу вся родина,
Подалі від сусідського гнилля.

Там, вдалині від отчого порогу,
Так туга крає,що немає спасу,
Чи подарує доля їм дорогу
До рідної домівки,до Донбасу ? ??

23.02.2018 20:26


Мне нравится 3

sigsauer


Когда закончится война.


Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.

А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
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07.10.2022 18:44 Відповісти
Когда закончится война,

лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина -

я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,

задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла …

ТАМ скрепы хоровод пусть водят... 2018
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07.10.2022 18:45 Відповісти
Да никто не узнает *********** место поРаши! Там все СРАТЬ БУДУТ!!!
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07.10.2022 19:54 Відповісти
Сподіваюсь пуйло його зустріне вже у пеклі...
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07.10.2022 18:26 Відповісти
Цікаве прізвище. Рейн салу. Мабуть з українців.
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07.10.2022 18:27 Відповісти
napevne predki ukraincy gdisj na beregu Reina v Nimetčine žili.
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08.10.2022 02:07 Відповісти
а може все ж кращє без наступного? - плачуть смереки...
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07.10.2022 18:28 Відповісти
С днем рождение В.В.Х ! Кобзон ждет.

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07.10.2022 18:28 Відповісти
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07.10.2022 18:30 Відповісти
А якими словами називав путіна Зеленський?...Порошенко путіна вбивцею називав, Байден також...
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07.10.2022 18:32 Відповісти
Было такое - Гаспадин Президент, я готов с вами встретиться.
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07.10.2022 19:09 Відповісти
Нехай краще зустріне наступний день народження в пеклі!
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07.10.2022 18:33 Відповісти
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07.10.2022 18:34 Відповісти
УВАЖУХА!!!
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07.10.2022 18:35 Відповісти
Kartinki risovat - horosho. No ne bolse. Nado deistvovat realno, pomagat Ukraine, kotoraja vojujet segodnja za vsju Evropu. Tam narod gerojev, v otlitshii mnogih. Balty znajut, shto nado. Bolshije i sebedovolnyje posmotrjat na etu voinu kak na tsyrk. Kazhetsja tak- net vozdja, vsjo po...... A vozdi uzhe sidjat v kruge sovetnikov Rossnefti ili jeshjo gdeto...
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07.10.2022 18:50 Відповісти
aitäh
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07.10.2022 18:59 Відповісти
Ок
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07.10.2022 18:59 Відповісти
Каби здох, гнида, до слідуючого дня, а з ним і всі парашні кацапи - буряти і інша шелупень!
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07.10.2022 18:52 Відповісти
Вони самі не здохнуть....
Бууемо й далі *******. (слова мого чоловіка).
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07.10.2022 19:01 Відповісти
Епічне фото! Ще б червону крапочку на хресті )))
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07.10.2022 18:53 Відповісти
Дуже хочеться , щоб ху@ло вже Новий рік зустрів у чані з кип'ящою смолою , та здихав довго в страшних муках - заслужив чортяка 😡
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07.10.2022 19:07 Відповісти
А я омрiюю, шобы нараис комитете-300, до нового года, в своем логове перегрызлись , як пацюки; розморозили двухсотого пыню, бо вiн вже який рiк тусит во фризере...згадали своей лишнехромосомностью, шо они а-ля арии, а значиццо зороастристы. та й викинули мумие муйлуши поверх скотомогильника, най птиця його клюе до голоi кiстки ...
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07.10.2022 19:22 Відповісти
Желаю ему бокал шампанского с толчёным алмазом на ночь.
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07.10.2022 19:12 Відповісти
Хотелось бы посмаковать, мол, шо будет опосля...
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07.10.2022 19:23 Відповісти
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07.10.2022 19:15 Відповісти
Красава только усиков не хватает!путинХуйло быстро налепи лобковые не мытые волоски чупакабры
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07.10.2022 20:46 Відповісти
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07.10.2022 21:44 Відповісти
Порядна і розумна людина
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07.10.2022 23:00 Відповісти
 
 