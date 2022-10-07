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Російські окупанти погрожують персоналу Запорізької АЕС мобілізацією: хочуть завербувати у "Росатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Від працівників АЕС вимагають або підписувати контракт про співпрацю з "Росатом", або звільнятись, після чого на них очікує мобілізація.

Працівників Запорізької АЕС під тиском примусової мобілізації намагаються перевести в підпорядкування "Росатома", щоб "юридично" закріпити управління цією атомною електростанцією. Про це під час брифінгу заявив колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Є повідомлення від українського персоналу, що залякують, намагаються перевести під "Росатом". Дали два тижні на роздуми, або ти підписуєш контракт, або звільняєшся і потім тебе можуть мобілізувати, тому що "референдуми" на захоплених територіях проведені, "укази" підписані, тому окупаційна влада веде себе достатньо жорстоко з населенням окупованого Енергодару і з працівниками ЗАЕС", - розповів Плачков.

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Мене ото цікавить - що вони там роблять?
Продовжують працювати на окупантів, чи ординці дозволяють працювати на Україну, яким чином, якісь мутняки.
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07.10.2022 19:28 Відповісти
Виконують свої обов'язки не дивлячись ні на що, це краще щоб просто відати під повний контроль Росатому, щоб вони точно від'єднали від української електромережі і почали приєднувати до Краснодарського краю.
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07.10.2022 19:46 Відповісти
А персонал що, може вирішувати віддавати під контроль росатому станцію чи ні?
Я щось не розумію. Наче війна і станцію захопила орда...Чи ні?
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07.10.2022 20:06 Відповісти
Так, захопила, але це АЕС. ЇЇ не можна просто так кинути.
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07.10.2022 20:10 Відповісти
Шось ви гоните як зовсім здуріли. Орда могла привезти на другий день свій персонал для станції.
Але чомусь не привезла.
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07.10.2022 20:13 Відповісти
Тому, що кожна станція - унікальна і її потрібно знати. Просто так взяти десь "персонал" і щоб він одразу все вмів - не можна. Це вам не ком'ютерна гра.
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07.10.2022 20:17 Відповісти
Виведення українського персоналу - визнання Україною АЕС приналежності до рахи, нажаль такий цугцванг.
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07.10.2022 20:53 Відповісти
Скільки там хлопців боронили такий об'єкт, 170? Що з ними тепер....
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07.10.2022 20:20 Відповісти
 
 