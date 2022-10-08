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Повторний наступ на Київ можливий, для підготовки росіянам потрібно 2-3 місяці, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ос,наєв

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає можливим повторний наступ російських військ на Київ, для формування таких сил окупантам знадобилося б 2-3 місяці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На питання, чи можливий повторний наступ на Київ, Наєв відповів: "Він можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці".

Водночас Наєв зазначив, що Київ зараз захищений краще, ніж був перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Генерал також висловив думку, що Білорусь може вступити у війну в Україні, "коли отримає відповідну команду від РФ".

"Якщо будуть зміни обстановки у противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", - запевнив командувач ОС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наєв про Київщину: Цим напрямком ворог більше не пройде. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
Надіюсь, кордон з білорашкою мінується, позиції бетонуються. Маємо підготуватися,за 2-3 місяці,можна стіну берлінську збудувати.
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07.10.2022 20:19
+23
Лучше перебздеть, чем недобздеть. Орки не хотят мира. Сейчас Расея это раненный зверь. Его надо уничтожить, иначе быть беде
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07.10.2022 20:22
+22
Не не. Наступу не буде. Ще не сформовані вдарні угрупування. Спитайте у Резніка.
Готуємось до шашликів на Новий Рік. Спитайте у Боневтіка.
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07.10.2022 20:20
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Надіюсь, кордон з білорашкою мінується, позиції бетонуються. Маємо підготуватися,за 2-3 місяці,можна стіну берлінську збудувати.
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07.10.2022 20:19 Відповісти
бетонна стіна то фігурально, а вот реально:

на північ від Києва паралельно білоруського кордону знаходяться три річки - Уж Здвиж та Ірпінь з широкими запоавами та торфовищами
це - природні умови для облаштування трьох ліній оборони Києва.

в лютому кацапи їх проскочили за день, але зараз мають бути облаштовані серьозні лінії оборони із реально залізобетонними укріпленням - вони нам ************ ще чи не сотню років в війні з рашкою.....
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07.10.2022 21:36 Відповісти
Сделают в случае включения их в вэликэ ************.без откатов никак. Зато мосты в направлении Беларуси восстанавливают
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07.10.2022 22:16 Відповісти
Не не. Наступу не буде. Ще не сформовані вдарні угрупування. Спитайте у Резніка.
Готуємось до шашликів на Новий Рік. Спитайте у Боневтіка.
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07.10.2022 20:20 Відповісти
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07.10.2022 20:31 Відповісти
тільки би щось ригнути, але подумати перед тим не дано
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07.10.2022 20:29 Відповісти
Ти шо лі, Резнік? Чи Бонапарт?
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07.10.2022 20:32 Відповісти
бачу тики мозгів в тебе нема, щось розумне написати
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07.10.2022 20:34 Відповісти
Шайга повинен видати кожному мобіку по іменному пакету. Разом з портянками.
Звідки в нас скільки пакетів? І за чий кошт.
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07.10.2022 20:36 Відповісти
Лучше перебздеть, чем недобздеть. Орки не хотят мира. Сейчас Расея это раненный зверь. Его надо уничтожить, иначе быть беде
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07.10.2022 20:22 Відповісти
Бєлгородський воєнком виявився таємним "хохлом" і шпійоном кієвской хунти.

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07.10.2022 20:33 Відповісти
Volvo, ти чого русскага чілавєка цькуєш? Галічанін-штоль?
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07.10.2022 20:40 Відповісти
що не говоріть. але Гайдай, той що режисер, класно підмітив у комедії Іван Вас...змінює, цю національну рису лаптеноїдів, як вічні пошуки зради це демони. Це коли стрільці літали по монастирю і шукали демонів. І ще нахально посміявся з євразійців, коли вклав в уста Ваньці Каїну, потомственному татарину, вислів Ми,Рюріковічі.
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07.10.2022 20:49 Відповісти
Це з тієї ж зеленої весняної опери:після того як раіся захопить Україну ,то вона відразу ж нападе на прибалтику та Польщу.Але орки не можуть захопити Україну,і тим більше їм не по зубах країни НАТО.
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07.10.2022 20:37 Відповісти
Десь там під Києвом село озброїлося трофейною зброєю. Грунтовно так. Прийшла зелена поліція і оте все відібрала, та ще й курва-хвалилася на своєму сайті і погрожувала тюрмою. На другий день в село прийшли кацапи і всіх "партизанів" постріляли. Інфо з сайту злетіло моментально.

"Нічіво, са фсєм разбірьомся послє пабєды..."
Хоббі: як бачу зелений(!) паркан - підпалюю. Ну, якийсь дивний рефлекс-95 виробився...
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07.10.2022 20:37 Відповісти
Конечно после все знатоки. Так раз оружие взяли, то не отдавать! А зачем брать было? Сложный момент у нас. Но и сами напрессовали. По сей день нет закона об оружии личном. У всех почти и давно. Хуторянские синдромы вековые.
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07.10.2022 20:54 Відповісти
привезти мясо (идиотов там пока еще на три войны), привезти по жд совковый хлам (которого тоже столько же), что-то там с двух-трех одно рабочее сделать чтобы доехало - далеко вроде как и не надо. вот и 2-3 месяца. партизанщины\взрывов складов и линий поставок вроде как не сильно наблюдается, Хйло тоже вроде как цветет и пахнет, дорогие партнеры все никак не уймутся придумывать как бы его оставить и дальше править кацапней чтобы не сильно отвратительно выглядело, а тот все обляпывается говном и обляпывается и других тоже замазывает, а те почему-то говорят, дескать это натуральный запах, ничего страшного, нам нравится.
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07.10.2022 22:49 Відповісти
Два три місяці. Це стахановські строки. В Бульбашії розташовують війська бо лапті не мають баз належної ємності на своїй території. Це вимушений крок, в часи СРСР основна маса військових училищ та учбових дивізій була в Україні. Тому і чмобіків возять як неприкаяних поїздами.
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07.10.2022 20:58 Відповісти
Виходить,що якщо і буде помічено формування наступальних сил від бульбашів,то й цього разу треба дати перейти кордон,після артпідготовки ?((А може краще вже тими хаймарсами відбити охоту ще на їх території?
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07.10.2022 21:01 Відповісти
Они первоначальные 200к три года собирали
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07.10.2022 21:59 Відповісти
я би сказав, що спроба повторного наступу майже неминуча. як раз до весни у ******** кацапи натягнуть тисяч 200 чмобіків, якось їх вдягнуть-взують за допомогою лукашеску, дадуть по "калашу" і полізуть.
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07.10.2022 22:06 Відповісти
В них зараз катастрофа на більш важливих для них напрямах - Херсонщина, Донбас. Чи є сенс їм розпорошувати сили замість того, щоб зосередити основну масу чмобіків на відбиття "ісконно русскіх земель"?
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07.10.2022 22:45 Відповісти
Київ захопити неможливо,вони не захопили тоді,а зараз в них немає вже такого моменту.
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07.10.2022 22:23 Відповісти
Нас неможливо перемогти !
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08.10.2022 08:25 Відповісти
Підготовка території до воєнних дій , володінні ситуацією запорука нашої перемоги. Слава ЗСУ!!!
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08.10.2022 08:31 Відповісти
У цих заклятих сусідів в голові лиши тирса та таргани, тому потрібно бути готовим до всього.
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08.10.2022 09:05 Відповісти
Перемога за нами. Слава Україні. Слава ЗСУ
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08.10.2022 10:42 Відповісти
 
 