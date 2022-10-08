Повторний наступ на Київ можливий, для підготовки росіянам потрібно 2-3 місяці, - Наєв
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Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає можливим повторний наступ російських військ на Київ, для формування таких сил окупантам знадобилося б 2-3 місяці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
На питання, чи можливий повторний наступ на Київ, Наєв відповів: "Він можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці".
Водночас Наєв зазначив, що Київ зараз захищений краще, ніж був перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Генерал також висловив думку, що Білорусь може вступити у війну в Україні, "коли отримає відповідну команду від РФ".
"Якщо будуть зміни обстановки у противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", - запевнив командувач ОС.
Будь ласка, зачекайте...
на північ від Києва паралельно білоруського кордону знаходяться три річки - Уж Здвиж та Ірпінь з широкими запоавами та торфовищами
це - природні умови для облаштування трьох ліній оборони Києва.
в лютому кацапи їх проскочили за день, але зараз мають бути облаштовані серьозні лінії оборони із реально залізобетонними укріпленням - вони нам ************ ще чи не сотню років в війні з рашкою.....
Готуємось до шашликів на Новий Рік. Спитайте у Боневтіка.
Звідки в нас скільки пакетів? І за чий кошт.
"Нічіво, са фсєм разбірьомся послє пабєды..."
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