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Двоє дітей загинули від вибуху російської міни в тимчасово окупованому селі на Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

міни

6 жовтня двоє дітей підірвалися на міні в тимчасово окупованому селі Підгірне Василівського району Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про це підтвердили Суспільному в пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області 7 жовтня.

Разом із родичем хлопчик 10 років, та дівчинка 5 років пішли шукати мобільний зв’язок на гору біля сільського цвинтаря. Хлопчик наступив на російську міну та загинув на місці. Дівчинка померла від травм у лікарні.

Як повідомила речниця Нацполіції області Анна Ткаченко, відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) ККУ, триває досудове розслідування.

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За інформацією Офісу генерального прокурора, станом на ранок 7 жовтня понад 1207 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. З них 418 загинули, поранені - понад 789.

Автор: Анастасія Потіха
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07.10.2022 20:56 Відповісти
Царство Небесне...
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07.10.2022 21:57 Відповісти
Господи это же дети. Дети!!!!!! Нет слов .
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08.10.2022 00:38 Відповісти
 
 