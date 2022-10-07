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Кількість загиблих у результаті ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня досягла 14 людей, – міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю вранці 6 жовтня досягла 14 осіб.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Невтішні новини продовжують надходити до нас із розбору завалів будинків, які постраждали від учорашньої атаки. Наразі кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти", - написав Куртєв у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Раніше відділ комунікації поліції Запорізької області повідомляв про 12 загиблих і 12 поранених, зокрема, двох дітей. Крім того, за даними міськради, 15 осіб вважалися безвісти зниклими.

Також дивіться: До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
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07.10.2022 21:16 Відповісти
 
 