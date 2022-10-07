Кількість загиблих у результаті ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня досягла 14 людей, – міськрада

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю вранці 6 жовтня досягла 14 осіб.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Невтішні новини продовжують надходити до нас із розбору завалів будинків, які постраждали від учорашньої атаки. Наразі кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти", - написав Куртєв у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Раніше відділ комунікації поліції Запорізької області повідомляв про 12 загиблих і 12 поранених, зокрема, двох дітей. Крім того, за даними міськради, 15 осіб вважалися безвісти зниклими.

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