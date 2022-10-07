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Зеленський заперечив, що закликав до превентивних ударів по РФ: "Я мав на увазі санкції"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не закликав до превентивних ударів НАТО по Росії, а мав на увазі превентивні санкції.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я говорив "превентивний удар", англійською це звучить так (переходить на англійську) - превентивний удар (preventive kick), не напад (attack), це різні речі. Ось чому, коли ви розмовляєте англійською чи українською, важливо, щоб переклад був максимально правильним, тому що росіяни потім завжди використовують це так, як зараз.

Я просто хочу сказати їм, росіянам, що весь цивілізований світ знає, що ми не терористи, ми не розпочинали цієї війни. Я говорив це і раніше, протягом трьох років мого президентства ми пропонували вийти на діалог, ми шукали можливість просто поговорити з президентом Путіним, просто поговорити телефоном – вони відкинули все.

Ось чому я закликав – це було ще перед 24 лютого, перед вторгненням – я сказав, що ми порушуємо тему превентивних ударів, санкційних ударів. Не діалогу, не слів, а ударів – ось що я мав на увазі. І зараз європейське суспільство, насамперед Британія - вони завжди нас підтримували, дякую за це велике - і США, сказали: так, ви мали рацію, ми повинні були включитися, вводити санкції, завдавати превентивних ударів, щоб Росія та її суспільство боялися [почати війну]", - сказав Зеленський.

Президент України вважає, що Росія починає "готувати своє суспільство" до можливого ядерного удару по Україні. "Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використовувати (ядерну зброю). Але вони починають говорити. Вони не знають, чи будуть використовувати, чи не будуть. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", – додав він.

"Ось тому я сказав: ви повинні завдати превентивних ударів, не атаки. Ось що я мав на увазі. А росіяни просто переклали ці слова так, як це було вигідно їм і почали скрізь це повторювати.

А я мав на увазі санкції. Якщо вони сказали "ядерну зброю", навіть подумали - ви повинні запровадити їх. У вас є ядерний пакет санкцій, Європа має можливість їх запровадити - наприклад, після того, як вони окупували нашу АЕС. Це дуже небезпечно. Ось що я маю на увазі", - пояснив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав до превентивних ударів по РФ через ядерні погрози, що спричинило істерику в Росії

Нагадаємо, напередодні під час виступу в австралійському Інституті Лоуі Зеленський заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу можуть стримати Росію від застосування ядерної зброї, завдавши "превентивних ударів". Російська пропаганда підхопила заяву й почала стверджувати, що Зеленський закликав НАТО завдати ядерних ударів по території Росії. А речник президента уточнив, що йшлося про застосування превентивних санкцій.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+39
боже мій, господи, ну чого ж воно таке пришелепкувате((((
отого ж вони нам і допомагають по чайній ложці, що дивляться на це убоїще і його приспішників і офігєвають((((
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07.10.2022 21:35
+37
Kurwa , ты еще извинись, как перед рамзанкой дыровым...
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07.10.2022 21:36
+28
Я вже не одноразово говорив - цьому долбоцобу треба дати лопату щоб рив окопи по втрати тямості , можливо так він навчиться тримати свій цобаний язик за зубами . Нашій армії та партнерам такий підр не потрібен та разом з дермоОПою !
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07.10.2022 21:39
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Слабак.
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07.10.2022 21:34 Відповісти
Та ні, не було цього у нього на сайті та і аналітики також цього не чули. Кацапи знову маніпуляція розводять,а смі фейки передруковують. І все таки зе слабак і не на своєму місці
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07.10.2022 21:37 Відповісти
А я, чесно кажучи, теж зрозумів так. Ніколи не слухаю, а тут зачепився. У нього так дикція, коли він без папірця, що втомлюєшся слухати. Як на мене, перефразую відомий мем: ...текст нємного по-дибільному озвучєн...
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07.10.2022 21:54 Відповісти
А може то дєрмак після ефіру відмудохав щеневтіка оманського і "фраєр-отєц украінской демократіі сдал назад", як кажуть в Одесі.Це мені нагадує епізод з "Дванадцяти стільців", коли Кіса прогульбанив 200 рубликів і на аукціоні був прольот з купівлею гарнітура.І Остап Бендер трішки порихтував "отцу рузкой дємократії" ребра.А загалом дєрмак на Бендера тягне?
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07.10.2022 22:53 Відповісти
...стопудово!
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07.10.2022 21:46 Відповісти
боже мій, господи, ну чого ж воно таке пришелепкувате((((
отого ж вони нам і допомагають по чайній ложці, що дивляться на це убоїще і його приспішників і офігєвають((((
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07.10.2022 21:35 Відповісти
Воно за рівнем тупості доганяє Воно . Це ж треба було так опуститись після головних обложок до рівня ***** - тупого карлика(Наполеона)
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07.10.2022 21:47 Відповісти
щож ти фраєр здав назад?
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07.10.2022 21:36 Відповісти
Kurwa , ты еще извинись, как перед рамзанкой дыровым...
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07.10.2022 21:36 Відповісти
Вже вибачався обісравшись.
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07.10.2022 21:42 Відповісти
Ви повинні застосувати превентивні "удари" (kicks), а не удари (attacks)" Джерело: https://censor.net/ua/n3372254
Це що я таке щойно прочитав?
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07.10.2022 21:36 Відповісти
Как всегда зеленую муйню.все что говорит этот ********* без суфлера и написанного спичрайтером хер кто поймет.
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07.10.2022 21:47 Відповісти
Він просто перед тим інтерв'ю послухав пісню I get a kick out of you

https://youtu.be/nNoBDIaNVzw
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07.10.2022 21:49 Відповісти
@ Oleksandr Onys

>Ви повинні застосувати превентивні "удари" (kicks), а не удари (attacks)

Взагалі-то «Kick»-нути можна ногою під зад; також можна "Hit"-нути когось в носа. А от коли йдеться про удар військовий, то це "Strike".

Ну не можна випускати «музиканта» без писаного радниками тексту.
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08.10.2022 04:05 Відповісти
Сцикун.
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07.10.2022 21:37 Відповісти
Хватит просить или не просить. В Казахстане есть уран, у нас есть (должны же быть, не может не быть остатков) технологии его обогащения, тем более сейчас это несложно, просто дорого по электричеству и нужна большая площадь подземных цехов. Средства доставки в целом не столь критичны, всегда можно положить бомбу на гражданский самолет и устроить настоящего шахида, процент обогащения урона тоже, деление можно начать и без сильного взрыва в итоге, будет грязная бомба. Казахстан тоже заинтересован в ЯО и имеет на него право, так как все договора по ликвидации ядерного оружия были заключены с ошибками, в том числе и очень грубыми, поэтому Конституционный суд должен признать их как никогда не имеющими силы, впрочем придется вернуть выплаченные пару десятков миллионов долларов назад, но это не проблема, их даже и вернуть в будущем можно. Пора здесь и сейчас создавать ядерное оружие для самообороны.
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07.10.2022 21:38 Відповісти
Технологія збагачення урану, потребує гігантських затрат.

Це комплекс в Окріджі, США.
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07.10.2022 21:42 Відповісти
напишіть Герегам вони збудують за рік.
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07.10.2022 22:57 Відповісти
Провокатор? Чи просто фільмів багато передивились?
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07.10.2022 21:43 Відповісти
Я вже не одноразово говорив - цьому долбоцобу треба дати лопату щоб рив окопи по втрати тямості , можливо так він навчиться тримати свій цобаний язик за зубами . Нашій армії та партнерам такий підр не потрібен та разом з дермоОПою !
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07.10.2022 21:39 Відповісти
Не такий він і довбень. В Мюнхені ляпанув і Байден здав назад, заявивши, що армія США не вступить у війну. Зараз ляпанув в момент вирішення поставок ракет з дальністю до 500 км. Байден мабуть вже ріпу чухає - чи варто неадеквату давати таку необхідну для ЗСУ зброю. Схоже довбень ляпає по методичці від бункерного карлика.
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07.10.2022 22:23 Відповісти
@Андрей Ивашкевич

>Не такий він і довбень.

Ви ще скажіть, що він «не лох».

Я вас запевняю, що ніхто ні у якій методичці такого бреда, як у нашого цицерона вилітає з рота прямою мовою, не напише.
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08.10.2022 04:09 Відповісти
я теж думаю, що кремлівські бонзи, які давали йому вказівки, самі в а)(уї, як можна з таким ідіотом мати справу, воно ж навіть методичку перекручує.
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08.10.2022 10:00 Відповісти
А він не лох. Ми лохи, бо до цієї пори оцей ціцєрон сидить не в тому місці.
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09.10.2022 16:10 Відповісти
Первый вариант был лучше и правильней.
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07.10.2022 21:39 Відповісти
єрмак пілправив
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07.10.2022 21:41 Відповісти
гірше за все ******..ти, а потім ліпити гнилі відмазки
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07.10.2022 21:42 Відповісти
тьху блин... лучше бы сейчас ничего не говорил...
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07.10.2022 21:42 Відповісти
Інколи краще жувати... особливо якщо не читати, написані заздалегідь тексти.
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07.10.2022 21:42 Відповісти
Га- нь- ба! Не завдяки, а всупереч...
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07.10.2022 21:44 Відповісти
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07.10.2022 21:44 Відповісти
Кусок нікчемного лайна.
Недолугий членограй.
🤮
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07.10.2022 21:44 Відповісти
Оце до цього призводять відосіки по два рази на день.
Боневтіку треба трохи відпочити, а то не допомагають навіть тренування у кварталі95.
З'їздити з Ермаком на лижах покататись. чи шашликів поїсти...Без Бонапарта Залужний справиться.
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07.10.2022 21:45 Відповісти
Бажано на лижну базу сочинської олімпіади і Арістовіча з собою нехай беруть.)
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07.10.2022 23:14 Відповісти
Боже, яке воно кінчене....
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07.10.2022 21:45 Відповісти
Так он реально не говорил о ядерном ударе

Кацапы сами так перекрутили
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07.10.2022 21:46 Відповісти
ну так зачем он сейчас выкручивается?? сказал и сказал.
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07.10.2022 22:44 Відповісти
А то путин нападЬОт? ... Б.я, з нетерпінням чекаю того моменту, колі ЗСУ настільки ************ в правильному напрямку, що путін дістане компромат, на якому бовтається зе-монобільшість...
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07.10.2022 21:48 Відповісти
не давайте цьому дурню доступу в ю-туб. най нічого не трогає руками і не відкриває рта.
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07.10.2022 21:51 Відповісти
і не пускайте його давати інтерв'ю нікому
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08.10.2022 10:16 Відповісти
патякає воно,а соромно всій країні.Я вже подумав,що в цього єврейського хлопчика яйця підросли,а тут він вже виправдовується...тьфу мля!
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07.10.2022 21:52 Відповісти
не було нема і не буде в п..зді зубів😏
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07.10.2022 21:53 Відповісти
Ой, воно попісяло в спортівкі... Ну, такі, з білими лампасікамі. А шо скажуть пацани із падваротні, шо у Крівом Рогу̀? Паз-з-зор...
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07.10.2022 21:58 Відповісти
Было сказано, что если засекут что уже готовятся наносить удары (а сейчас всё это элементарно отслеживается), то, мол, просит не ждать, чтобы Потом НАТО помогало нам После удара (ударов), а нанести упреждающий..Смысл был такой!В рашке всё перекрутили..ЧТО кому не ясно?
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07.10.2022 22:00 Відповісти
Все ясно. А для чого він це казав?
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07.10.2022 22:05 Відповісти
бо має рот
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07.10.2022 22:07 Відповісти
сказав би "sanctions strikes" (удари санкціями), та нехай навіть "sanctions kicks" - не було би питань.
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07.10.2022 22:04 Відповісти
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07.10.2022 22:06 Відповісти
Тому він і почав займатись дорогами та виборами.
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07.10.2022 23:17 Відповісти
Пацана в детстве не научили фильтровать базар, но внушили, что он не лох. А разве можно было ожидать другого воспитания в семье лохов вибившихся в люди ...
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07.10.2022 22:06 Відповісти
меньше слів, більше діла, валєнок
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07.10.2022 22:26 Відповісти
оправдываться перед коцапами некомильфо
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07.10.2022 22:51 Відповісти
Вообще, как я понял, он перед Западом оправдывался. Чтоб не обвиняли его в излишней эскалации. Они же все так этого боятся. Вот он их пытался подуспокоить.
Ну, мне так это показалось.
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07.10.2022 23:15 Відповісти
Как будто это что-то плохое.Рашка уже давно напрашивается на то,чтобы ее отутюжили высокоточными ракетами,а потом заполировали ядерными.
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07.10.2022 22:53 Відповісти
Сцикло. А я вже почав думати, шо Зєля почав відрощувати яйця... але де там... Баран на чолі армії левів...
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07.10.2022 23:03 Відповісти
читала на одному анонімному тг каналі, що начебто натівський генерал сказав:
"Неймовірна армія, неймовірні люди, як це у них президент таке ніщо?".
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08.10.2022 10:20 Відповісти
ну хз, согласно Будапештского меморандума вырыть на месте Хйла радиоактивную яму было бы все же очень полезно, познавательно и показательно. ну и как минимум показало бы, что право все же сильнее тупости. + последующее ядерное разоружение было бы реальной целью очень многих стран. сейчас не то что ядерная война стала реальной перспективой (она стала такой с 2014 года), но ко всему прочему количество ядерного оружия таки еще больше увеличится и очевидно приведет таки к еще худшим последствиям, ну и конечно ядерный паритет пошел лесом, как бы его там не хотели оживить. а с ядерной войной борьба за экологию очевидно тоже накроется медным тазом, так что можно сильно не напрягаться.
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07.10.2022 23:16 Відповісти
"Президент" ермак по тыковке настучал своему прес аташе Зе и сразу жидкий стул
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07.10.2022 23:45 Відповісти
примерно так
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08.10.2022 06:55 Відповісти
Сцикотно стало Вовіку і нічого його засуджувати в тому , що текст
хтось написав по- дебільному
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08.10.2022 00:33 Відповісти
Вова,я тебе підтримую - їбаш їх,Вова!
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08.10.2022 00:57 Відповісти
@Ivan Ivanov 8edb7a14

>Вова,я тебе підтримую - їбаш їх,Вова

Yeah, "kick" їх, Вова, ногою під дупу: єрмака, подоляка і примкнувшого до них арестовича.
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08.10.2022 04:15 Відповісти
Этот тупой без образования клоун понятия не имеет, что такое санкция и, что такое превентивный удар. Лопочет то, что ему пишут разные Люси и Антонины. А вы, украинцы, чего жалуетесь? Вы выбирали это чмо, а теперь жалуетесь.
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08.10.2022 05:15 Відповісти
Мав він на увазі.. То так і кажи, не ковтай слова, а то завше якась муть виходить
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08.10.2022 05:49 Відповісти
... ну , так и все поняли что речь ишла про "ядрёные / а не расщепляющие молекулы с атомами, та прочей шелухой от нейтронов и протонов/ санкции" ... или таки за занавесом нашлёпали чуть-чуть
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08.10.2022 06:53 Відповісти
вову без суфлера выпускать нельзя . за три года неужели так трудно это понять . у вовы без суфлера мысли путаются и начинает говорить одно потом перескакивает на другое . потом на третье не связанное с первым вопросом . а причина профнепригодность --- в экономике ноль . в дипломатии ноль . в военной подготовке ноль --- он не был подготовлен к этой дожности . это в кино и в квартале просто надо выучить сценарий . а сейчас не роль надо играть . а руководить государством и нам его ..учеба.. обходится очень дорогой ценой
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08.10.2022 06:55 Відповісти
Я ж казала, шо перед интервью про превентивные удары Лохбонэвтик накатил дорожку! Гооосподи, яке кончэнэ! Бог отобрал у украинцев мозги, когда они выбирали ОЦЕ президентом
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08.10.2022 07:39 Відповісти
Сцикло воно і є сцикло! Ти ще сучьонок заглянь в очі *****!
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08.10.2022 08:31 Відповісти
Дибіле, то треба так було і казати "sanctions for russia", а то воно не знає що меле.
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08.10.2022 08:47 Відповісти
Це відео, як про нього - https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A
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08.10.2022 09:07 Відповісти
 
 