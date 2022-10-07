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54 держави-члени ООН підтримують резолюцію про засудження псевдореферендумів в Україні, - Кислиця. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що 55 держав-членів ООН (в тому числі Україна) готові підтримати резолюцію із засудженням псевдореферендумів в Україні під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Проєкт резолюції "Територіальна цілісність України: Захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй" подано, і держави-члени ООН приєднуються, щоб відкинути цю кричущу спробу зруйнувати Статут", - розповів він.
Кислиця опублікував список з 55 країн (включаючи Україну), які готові підтримати резолюцію.
"Це вже вражаюча цифра, і вона продовжує зростати", – підсумував Кислиця.
Топ коментарі
+15 Перехватчик
показати весь коментар07.10.2022 22:04
+15 Саша Пончик
показати весь коментар07.10.2022 22:09
+14 kergudu barbambiya
показати весь коментар07.10.2022 22:14
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а яка воля до перемоги
https://twitter.com/i/status/1578147684804087808
Нас вооружили, мне дали бельгийскую винтовку FAL японской сборки, на ней были японские иероглифы. Это штурмовая автоматическая винтовка калибра 5,56 мм с переключением в полуавтоматический режим. Позже я понял, что это не лучшее оружие для грязи и холода все еще, по сути, зимнего Киева. Винтовка часто заедала, в какой-то момент после первого же выстрела пришлось ее разбирать, чистить и собирать обратно. Я ощущал себя солдатом армии Вашингтона в 1777 году.
Время от времени россияне подбирались к нашим окопам метров на триста и открывали огонь. Моя винтовка периодически отказывала. Я ничего не мог поделать и стрелял в ответ, только когда мог. Большую часть времени я просто лежал на дне траншеи.
...мне приходилось иногда отстреливаться из своей винтовки, которую по-прежнему все время надо было разбирать. В ней, в отличие от автомата Калашникова, было очень много мелких деталей. Я сидел в окопе, разбирал винтовку, детали складывал себе на колени, а над головой постоянно взрывались снаряды. Приходилось следить, чтобы не потерять детали. В какой-то момент я отказался от идеи стрелять в ответ, решив, что если россияне пойдут на нас, буду драться лопатой или штыком. Это были самые ужасные часы в моей жизни. Это было 13 и 14 марта.
«Один час под Бучей хуже 8 месяцев в Афганистане». Исповедь американского легионера в Украине
А інші 100 з лишнім... не підтримують?
Беззубе оон...
- вам за какое число?
https://gazetaolsztynska.pl/871834,Kaliningrad-podzielony-miedzy-Polske-a-Czechy.html