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54 держави-члени ООН підтримують резолюцію про засудження псевдореферендумів в Україні, - Кислиця. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що 55 держав-членів ООН (в тому числі Україна) готові підтримати резолюцію із засудженням псевдореферендумів в Україні під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт резолюції "Територіальна цілісність України: Захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй" подано, і держави-члени ООН приєднуються, щоб відкинути цю кричущу спробу зруйнувати Статут", - розповів він.

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Кислиця опублікував список з 55 країн (включаючи Україну), які готові підтримати резолюцію.

"Це вже вражаюча цифра, і вона продовжує зростати", – підсумував Кислиця.

54 держави-члени ООН підтримують резолюцію про засудження псевдореферендумів в Україні, - Кислиця 01
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Топ коментарі
+15
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07.10.2022 22:04
+15
Все резолюции и собрания ООН это такая же херня как посиделки бабушек на лавке перед подъездом. Нех на это говносборище обращать внимание. Только ЗСУ и народ Украины поставят точку в ************* авантюре.
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07.10.2022 22:09
+14
Посідєлки бабульок бувають значно цікавішими, ніж засідання ООН. )))

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07.10.2022 22:14
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07.10.2022 22:03 Відповісти
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07.10.2022 22:04 Відповісти
Ізраїль як завжди - ……
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07.10.2022 22:06 Відповісти
Та і з Голодомором у них теж не визначено ! Зате 1 Січня їх штормить ! Бояться щоб з смолоскипипами до них заслужено завітали
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07.10.2022 22:10 Відповісти
Все резолюции и собрания ООН это такая же херня как посиделки бабушек на лавке перед подъездом. Нех на это говносборище обращать внимание. Только ЗСУ и народ Украины поставят точку в ************* авантюре.
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07.10.2022 22:09 Відповісти
Посідєлки бабульок бувають значно цікавішими, ніж засідання ООН. )))

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07.10.2022 22:14 Відповісти
ставлю на синю, вона працює з азатром.
а яка воля до перемоги
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07.10.2022 22:53 Відповісти
S babushek navernoe bolshe polzi...
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07.10.2022 22:15 Відповісти
Бабушки отримають задоволення тому що не в грошах щастя
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07.10.2022 22:41 Відповісти
Российский МТ-ЛБ попал в засаду украинских солдат и врезался в дом. Нога российского солдата придавлена рухнувшей стеной. Когда украинский боец пытается помочь, россиянин просит добить его, на что получает ответ - мы не вы

https://twitter.com/i/status/1578147684804087808
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07.10.2022 22:15 Відповісти
Було вчора на ЦензорНет "Слушай, добей, а!", - "Ми ж, ****, не ви - довбо#оби!", - поранений "лікар" з Костроми під час бою просить бійця ЗСУ добити його. ВIДЕОДжерело: https://censor.net/ua/v3372084
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07.10.2022 22:43 Відповісти
Американський доброволець, який воював з бельгійською гвинтівкою під Києвом, не дуже гарної думки про цю зброю. Вона занадто примхлива, будь-який окопний бруд виводить її ладу, занадто багато деталей.

Нас вооружили, мне дали бельгийскую винтовку FAL японской сборки, на ней были японские иероглифы. Это штурмовая автоматическая винтовка калибра 5,56 мм с переключением в полуавтоматический режим. Позже я понял, что это не лучшее оружие для грязи и холода все еще, по сути, зимнего Киева. Винтовка часто заедала, в какой-то момент после первого же выстрела пришлось ее разбирать, чистить и собирать обратно. Я ощущал себя солдатом армии Вашингтона в 1777 году.

Время от времени россияне подбирались к нашим окопам метров на триста и открывали огонь. Моя винтовка периодически отказывала. Я ничего не мог поделать и стрелял в ответ, только когда мог. Большую часть времени я просто лежал на дне траншеи.

...мне приходилось иногда отстреливаться из своей винтовки, которую по-прежнему все время надо было разбирать. В ней, в отличие от автомата Калашникова, было очень много мелких деталей. Я сидел в окопе, разбирал винтовку, детали складывал себе на колени, а над головой постоянно взрывались снаряды. Приходилось следить, чтобы не потерять детали. В какой-то момент я отказался от идеи стрелять в ответ, решив, что если россияне пойдут на нас, буду драться лопатой или штыком. Это были самые ужасные часы в моей жизни. Это было 13 и 14 марта.

«Один час под Бучей хуже 8 месяцев в Афганистане». Исповедь американского легионера в Украине
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07.10.2022 22:37 Відповісти
...так отож
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07.10.2022 22:52 Відповісти
Нехай краще позбавлять касапів права голосу (хоча би в голосуванні) в ООН, зокрема в Радбезі!
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07.10.2022 22:21 Відповісти
Із 194 країн не так вже і багато
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07.10.2022 22:22 Відповісти
Не бачу голодаючі держави африки
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07.10.2022 22:24 Відповісти
ті вже нажерлися і позасинали.
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07.10.2022 22:35 Відповісти
"54 держави-члени ООН підтримують..."
А інші 100 з лишнім... не підтримують?
Беззубе оон...
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07.10.2022 22:24 Відповісти
А іншим, пропоную не продавати зерно...
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07.10.2022 22:26 Відповісти
зато наші обісрались з голосуванням проти геноциду Уйгурів і виставили себе повними довбойобами шо б підмахнути ворожому Китаю
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07.10.2022 22:33 Відповісти
- дайте мне карту россии

- вам за какое число?
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07.10.2022 22:35 Відповісти
и где же все те голодные африканцы котором мы уже кучу зерна отправили? ... особенно Эфиопия и Сомали ... самые голодающие .... зашквар короче с эти ООН
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07.10.2022 22:39 Відповісти
Щось Бразилія з Аргентиною і Чілі зовсім скурвились......
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07.10.2022 23:02 Відповісти
54 із 193. Це все, що потрібно знати про ООН.
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07.10.2022 23:11 Відповісти
Z Czechami przeprowadziliśmy referendum w Kaliningradzie. Teraz to Królewiec, po czesku Královec. 98% mieszkańców poparło w referendum przyłączenie części obwodu do Polski a części do Czech. Czechy w końcu uzyskały dostęp do morza . Ot co myślimy o ruskich referendach.
https://gazetaolsztynska.pl/871834,Kaliningrad-podzielony-miedzy-Polske-a-Czechy.html
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07.10.2022 23:22 Відповісти
Скоро наш парламент признає його вашим -як у випадку з японськими Курилами !
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07.10.2022 23:43 Відповісти
Міжнародна шарага імпотентів...
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08.10.2022 06:27 Відповісти
Статут ООН підтримує лише 55 країн? Тоді решта 150 країн що там роблять? Цим 55 потрібно вийти з ООН і створити нову організацію.
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08.10.2022 06:42 Відповісти
 
 