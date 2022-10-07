54 держави-члени ООН підтримують резолюцію про засудження псевдореферендумів в Україні, - Кислиця. ПЕРЕЛІК

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що 55 держав-членів ООН (в тому числі Україна) готові підтримати резолюцію із засудженням псевдореферендумів в Україні під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт резолюції "Територіальна цілісність України: Захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй" подано, і держави-члени ООН приєднуються, щоб відкинути цю кричущу спробу зруйнувати Статут", - розповів він.

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Кислиця опублікував список з 55 країн (включаючи Україну), які готові підтримати резолюцію.

"Це вже вражаюча цифра, і вона продовжує зростати", – підсумував Кислиця.