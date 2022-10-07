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Новини Війна
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За тиждень ЗСУ визволили 29 населених пунктів на сході, зокрема шість на Луганщині, - Зеленський

зеленський

Цього тижня ЗСУ визволили на сході України 776 квадратних кілометрів території і 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні 7 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині. Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів.

І я хочу сьогодні відзначити бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні зусилля для звільнення української землі.

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Хороші результати є й на півдні України за цей тиждень – щодня звільняємо і там нашу землю і наших людей від псевдореферендуму.

Обовʼязково дійдемо й до земель, які були окуповані Росією раніше.

Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які це забезпечують!" - повідомив президент

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) деокупація (950) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+3
Шо ему пишут, то он и читает. Через пол часа он уже не помнит что он говорил.
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07.10.2022 22:40
+2
В ЗСУ є свої офіційні представники , ти яким боком відчитуєшся за їхні заслуги ?
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07.10.2022 22:37
+1
Е-х...Відпочивай вже, досить відосіків.
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07.10.2022 22:39
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В ЗСУ є свої офіційні представники , ти яким боком відчитуєшся за їхні заслуги ?
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07.10.2022 22:37 Відповісти
Шо ему пишут, то он и читает. Через пол часа он уже не помнит что он говорил.
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07.10.2022 22:40 Відповісти
Правильно , тому що у нього не присутня особистість . Muppet !
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07.10.2022 22:49 Відповісти
Угу, *******, ты везде свои 5 копеек вставляешь.
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07.10.2022 23:02 Відповісти
Е-х...Відпочивай вже, досить відосіків.
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07.10.2022 22:39 Відповісти
Перелічи ті села! Може, в перелік потраплять ті, про які орки шумлять, які вони захопили; зокрема, Одрадівка, Весела Долина і Зайцево!
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07.10.2022 22:42 Відповісти
Я читаю кожний раз,що ви пишите,поважали, але що пишуть орки вам цінніше чим є насправді. Я тиждень писала вам ,що Бахмут не під контролем, тільки околиця і то уже місяць,що є не одне Зайцеве,що ці селища в зоні боїв....може досить волоть,там важко,,так
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08.10.2022 07:53 Відповісти
нах пішов наркєт бункерний
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07.10.2022 22:56 Відповісти
Заї.ав цей речник.
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07.10.2022 22:56 Відповісти
*****. А коли здавав південь рахував кількість населенних пунктів, чи вроздріб не цікавився? Дума оптом спихне і на шашлички.
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07.10.2022 23:02 Відповісти
Псіца-говорун.
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07.10.2022 23:03 Відповісти
 
 