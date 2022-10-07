За тиждень ЗСУ визволили 29 населених пунктів на сході, зокрема шість на Луганщині, - Зеленський

Цього тижня ЗСУ визволили на сході України 776 квадратних кілометрів території і 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні 7 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині. Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів.

І я хочу сьогодні відзначити бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні зусилля для звільнення української землі.

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Хороші результати є й на півдні України за цей тиждень – щодня звільняємо і там нашу землю і наших людей від псевдореферендуму.

Обовʼязково дійдемо й до земель, які були окуповані Росією раніше.

Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які це забезпечують!" - повідомив президент