Financial Times повідомила про проблеми із зв’язком Starlink в українських військових, Маск заперечує
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За даними Financial Times, українські війська повідомляють про перебої в роботі пристроїв зв’язку Starlink на лінії фронту. Ілон Маск цю інформацію заперечує.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Financial Times зазначає, що тисячі терміналів Starlink, виготовлених компанією Ілона Маска SpaceX, були закуплені урядом США і профінансовані краудфандингом, щоб допомогти українським військам керувати безпілотниками, отримувати важливі розвіддані та спілкуватися один з одним у районах, де немає інших захищених мереж, а також забезпечувати інтернет для українців.
За словами високопоставленого представника українського уряду, деякі з таких перебоїв призвели до "катастрофічної" втрати зв'язку останніми тижнями. Багато з них було зафіксовано під час прориву військовими лінії фронту на окуповану Росією територію, а деякі – під час боїв. Ці випадки були найбільш гострими на півдні у Херсонській і Запорізькій областях, але також мали місце вздовж лінії фронту на сході, у Харківській, Донецькій і Луганській областях.
Інший київський чиновник зазначив, що перебої зв'язку були широко поширені і призвели до панічних дзвінків військових на гарячі лінії. Обидва українські чиновники заявили, що проблеми виникли, коли військові звільнили територію від російських військ і перейшли лінію фронту.
Роман Сініцин, координатор благодійного фонду Сергія Притули, що передає системи Starlink українським збройним силам, вважає, що проблема могла виникнути через те, що SpaceX намагається запобігти нецільовому використанню Starlink російськими силами. За його словами, відключення відбуваються в районах, звільнення яких "ще не стало надбанням громадськості".
Троє військовослужбовців, які працюють на передовій, підтвердили, що їхні системи Starlink перестали працювати під час боїв. Однак два інших українських військових джерела повідомили раніше цього тижня, що їхні системи Starlink функціонують на нещодавно звільненій території на схід від Ізюма та на півдні Херсонської області.
Два західні чиновники заявили, що їм відомо про відключення, але відмовилися від подальших коментарів, зокрема щодо місця їх проведення.
Пізніше статтю в FT розкритикував Ілон Маск:
"У статті неправдиво стверджується, що термінали та послуги Starlink були оплачені, хоча оплачена була лише невелика частина. Ця операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року. Що стосується того, що відбувається на полі бою, то це засекречена інформація".
Будь ласка, зачекайте...
27.09.2022 в 20:16 Обновлено: 27.09.2022 в 20:16
https://itc.ua/
Маск - високофункціональний аутист.
Не розумієте про що то?
Геній Моцарт міг рахувати цифри на пальцях. Геній Мікельанджело ненавідив генія Леонардо да Вінчі, який був генієм ще й фізиці, математиці, поезії та літературі.
Геніальний в шахрайстві Білл Гейтс почав пробувати робити щось корисне для людства після продажу свого Майкрософт.
Маск беззаперечно є геніальним в бізнесі. В чому він є вади хоча б на рівні пересічної людини - то ще відкрите питання.
У всякому разі - підтримайте відповідь на його твіт. https://twitter.com/DedStary/status/1578533206806040576
1. Маску довіряти не можна.
2. А от «київському чиновнику» і «високопоставленому представникові українського уряду» - наша беззастережна 100% довіра!
Ню-ню, верной дорогой ідьотє, товарісчі.
Какие сомнения?!
Прикить член к носу и подумай,
когда , в какой стране миллиардер заработал деньги честно?
>Прикить член к носу и подумай
Тю, все у вас, зелених членограів через х$й.
Як у когось замість голови на шиї член, який ім заміняє мозок, то ім здається, що і усі довкола такі.
Ні, то лише ви такі унікальні, 73% еліта х$єголова.
Тебя ткнули носом в твое невежество про « идеализацию Маска».
Спросили:
кто? когда? В какой стране?- хоть один миллиардер честно заработал своё состояние.
Ты, Хауз, ответа дать не можешь.
Обвинение оппонентов в том, что они есть любителями творчества Зеленского- это не ответ.
Тщательнее работать надо. Тщательнее :
Може, ті, хто замість мозку мають *** на плечах, того не знають, але Ілон Маск заробив свій перший мілліард ЗАСНУВАВШИ компанію PayPal і вигідно продавши свою частку компанії eBay.
***, особливо той, що на плечах замість голови, все ж таки треба періодично відмивати від бруду мокшанських болот.
Платит американский бюджет? Будем делать изделия и сервис для Украины.
Будет платить Путин, сделаем и ему.
Что касается скончания Маска, что ему не все заплатили американские налогоплательщики, так это бизнес.
Они заплатили за все «железо» и его внедрение на месте.
Но как «любая хорошая фирма» Маск насчитал туда и Сервис ( как телефонная компания). Поэтому выкатывает счёт уже до конца года . Помесячно.
Важно что он не опровергнул сбой в системе, а прикрылся « секретностью».
Это ещё тот «бизнесмен». Трамп и Сорос нервно курят в сторонке..
І ТАК, термінали абсолютно всі КУПЛЯЛИСЬ, а не поставлялись безплатно! єдиний плюс - це знижена ціна самого вже інтернету для України....