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Ми не вважаємо, що Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю, - Пентагон. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Пентагоні не бачать ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми не вважаємо, що президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю в цей час. Багато людей в нашому уряді і в міжнародному співтоваристві, в тому числі міністр оборони Ллойд Остін підкреслили той факт, що це брязкання ядерною зброєю є безрозсудним і безвідповідальним", - зазначив представник Пентагону.

Наразі у США немає ніякої інформації, яка могла б викликати зміну "позиції стратегічного стримування", сказав Райдер.

Він додав, що США продовжують ставитися до погроз Росії "дуже серйозно" і стежать за ситуацією.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
я вважаю, що зеленське ***** обісралось разом зі своїм московським глав*****м.
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07.10.2022 23:50
+9
Ця щоденна ромашка вже дещо... кхм... набридла
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08.10.2022 00:05
+7
Да уж лучше шоколадные конфеты, чем зеленое дерьмо.
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08.10.2022 02:00
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я вважаю, що зеленське ***** обісралось разом зі своїм московським глав*****м.
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07.10.2022 23:50 Відповісти
а ти з якого окопу строчиш ?герой ти наш клавіатурний ...мабудь канахветки любиш шоколадні ?
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08.10.2022 00:12 Відповісти
Да уж лучше шоколадные конфеты, чем зеленое дерьмо.
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08.10.2022 02:00 Відповісти
Та в штабі я, пісарєм працюю.
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08.10.2022 09:03 Відповісти
Чуєш фуфєл , закрий свій ******** і сиди тихенько уклоніст
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08.10.2022 13:03 Відповісти
А шо не так?
Ти мабуть хочешь з кимось зустрітися?
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08.10.2022 18:01 Відповісти
[eqkj wt nb
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08.10.2022 01:22 Відповісти
Ця щоденна ромашка вже дещо... кхм... набридла
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08.10.2022 00:05 Відповісти
та кого вони бояться ? якусь нікчемну полуміль ...дивні якісь
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08.10.2022 00:09 Відповісти
Не бояться тільки дурники
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08.10.2022 07:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-cqFgymOjGc





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КОГДА И ГДЕ РОДИЛСЯ ПУТИН? КТО ЕГО НАСТОЯЩИЕ РОДИТЕЛИ? - АНОНС СЕНСАЦИОННОГО ИНТЕРВЬЮ!.
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08.10.2022 00:34 Відповісти
Да Володя неплохой парень (ну, или бабушка). Главное - не уронить его лицо. Да и ваще уважайте Раиссю, чмы ***ные.
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08.10.2022 00:41 Відповісти
Ну так если вы так считаете ,поднимается вопрос : а чего вы ждёте, чтобы он нажал на кнопку?
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08.10.2022 01:21 Відповісти
я розумію, що всі роздроченні, заклопотанні, але не валіть ви з "здорової голови на хвору" існують служби які займаються "аналітикою" , також є служби які "не зовсім хочуть щоб ми знали ось цю інформацію"! робіть висновки! але довіра до ЗСУ і до держави в цілому, до України, понад усе! Я вірю! Слава Нації!
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08.10.2022 01:42 Відповісти
Ну, дай бог щоб воно так і було насправді.

Іранські дрони вони також не бачили.
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08.10.2022 02:00 Відповісти
Что сказал этот речник?

1. У нас нет данных...

Что это значит? Это может быть по двум причинам:
- вы не смогли найти эти данные/факты ( возможно плохо искали)

или

- этих «данных» нет в природе, поэтому вы и не нашли.

Если вы на 100% уверены в том, что вы правы - этих данных нет в природе-
можете ли вы гарантировать что этого НЕ случиться?
Тотже речник дальше говорит, что « все может быть»... надо относиться серьезно.

Тогда вопрос: зачем вы говорите, что у вас нет данных???
Успокаиваете или что?

2. Мы следим за ситуацией...
Будем посмотреть? И все?

А может лучше будет так:
Мы обещаем, что тот кто нажмёт на кнопку будет уничтожен как враг всего Человечества.

Что бы и в мыслях не было.

А без такого ответа все другие заявления ( мы не имеем фактов..., мы будем наблюдать...) читаються кацапами как приглашение
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08.10.2022 02:54 Відповісти
Ну в чому я точно впевнений, що білі і пухнасті США, точно не застосують, і не застосовували, ядерну зброю. А так, абстрактно, я взагалі проти зброї. Я краще на кулаках. І задоволення, і оточуючим шкоди немає)))
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08.10.2022 06:40 Відповісти
Если ***** застосуе ЯО, то чем потом будет шантажировать Запад? Бо шантажировать Украину у ***** якто не очень получается
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08.10.2022 07:00 Відповісти
Іра, не буде Заходу, і Землі не буде((( Це не зрозумiло?
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08.10.2022 07:12 Відповісти
Как посмотреть. Хотя бы потому, шо ***** зассыт. Но - время покажет
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08.10.2022 07:44 Відповісти
На Крымском мосту прогремел мощный взрыв: что известно, первые фото
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08.10.2022 07:01 Відповісти
ДОБРИЙ РАНОК, УКРАЇНА!
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08.10.2022 07:03 Відповісти
Видео
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08.10.2022 07:05 Відповісти
Я не лікар, але очевидно, що у тебе, і у тих де ти взяв цю інформацію, шизофренія. Мені все одно, просто кажу свою думку. Вдалого дня)
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08.10.2022 07:22 Відповісти
проснись ты всрался ,уже на РИА новости эта информация
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08.10.2022 07:26 Відповісти
и на УП тоже
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08.10.2022 07:28 Відповісти
Дай посилання
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08.10.2022 07:50 Відповісти
ты еще и не зрячий
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08.10.2022 07:54 Відповісти
Та якщо чесно, то мені все рiвно. Я той міст не будував, і його не використовую.
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08.10.2022 08:00 Відповісти
Перепрошую, так, дiйсно, там, щось горить.
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08.10.2022 07:54 Відповісти
бавовна горить
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08.10.2022 08:06 Відповісти
Вывод напрашивается такой. За времена президентов Трампа и Обамы, разведка США почти развалена.
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08.10.2022 07:58 Відповісти
это же нада так ХАЙМЕРСом попасть - прямо по поезду с цистернами
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08.10.2022 08:10 Відповісти
Выходные начинаются чудесно: на Крымском мосту утром прогремел взрыв.
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08.10.2022 08:16 Відповісти
на Крымском мосту Бавовна расцвела
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08.10.2022 08:35 Відповісти
Сначала путлер шмальнет рОкетой АналоГовнет...в 28 махов 🤣🤣🦍🦍 типа напужать Байдена Вяличием дохлой РабZeи....🤣🦍👽
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08.10.2022 10:02 Відповісти
Ця щоденна ромашка вже дещо... кхм... набридла. Як в останній місяць цей стиль ... розповсюдився))) Десь це було ще в 2014...

Заява Зеленського про можливість превентивного удару та потім відмова від нього це політична вистава на рівні «Богів»… причина банальна унеможливлення неадекватності в Кремлі. А відбувалася вистава після «інсайду» Соловья, що рішення типа прийняте…

Соловей, венедиктов, курніков, іноземцев дуже цікаві люди - амбівалентністю в поглядах… та змістах що вони вкидають.

Самому путіну вже сформували «коридор виходу» із ситуації, в яку він себе завів - вихід із України на кордони 1991 року. «Боги» навіть поставили межу - не розхитувати ситуацію на россії. Фактом цього є історія із «чорним ехом»… і те що робиться в інфопросторі серед «хороших русскіх» із участю «хороших українцев». Ще доказом цього є «єдинийо телемарафон» із аналогічною правдивою інформацією, яка побудована так, щоб не розхитувати ситуацію на росії.

Так, що Кремлю залишають росію на його розсуд… парадокс в тому, що в цьому беруть участь «хорошіє русскіє».
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08.10.2022 10:48 Відповісти
Так, що пан Шольц може не переживати за Нато та не копати окопи на берегу Рейна, а давати танки, щоб це все закінчилось швидше.
"Зустічі" єрмака із представниками Заходу аля Салліван, подоляки та арістовичі це все вистава - вистава "Богів" Заходу...
Україна завдяки суспісльству встояла... жаль викликає тільки історія хороших росіян, які прагнули змінити свою країну - вони програли. Подивіться Медиазона на ютубі, скільки їх. Війна, політика цинічні речі, а поєднанні це пекло що на фронті, що в суспісльтвах по обидві сторони фронту. Але не Україна почала цю війну...
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08.10.2022 11:12 Відповісти
Із цієї історії висновки треба зробити і країнам старої Європи... впершу чергу Німеччині. "Хороші рускіє" та хороші росіяни - це дзеркало антиутопії "Фауста" Гете... буде друга частина "Фауста" про теперішню Німеччину.
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08.10.2022 11:43 Відповісти
Цинізм ситуації зашкалює всю "літературу", навіть не знаєш як почати описувати...
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08.10.2022 11:48 Відповісти
Що "Боги" не правда? 16 лютого 22 путін почне війну, через кого цією дезою Вас нагодували?!)
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08.10.2022 10:52 Відповісти
Для того, щоб застосувати ядерну зброю, її потрібно ще мати! А хто сказав, що уПутіна вона є? Він галімий окурок з пітерського наркотрафіку
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08.10.2022 12:21 Відповісти
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08.10.2022 16:46 Відповісти
 
 