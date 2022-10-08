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Зеленський про контрнаступ ЗСУ: "Хотіли би бігти, але поки що це швидка ходьба"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Контрнаступ Збройних Сил України буде активнішим, якщо Захід посилить військову допомогу.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленського запитали, чому ЗСУ зараз "так успішно діють" і що сталося з російською стратегією – чому армія РФ "так невдало діє".

"Ну, по-перше, вони досить сильно пручаються, треба сказати. І те, що ми йдемо вперед – це наша стратегія, до якої ми готувалися. Нам не вистачало певного озброєння та снарядів. Я не скажу, що зараз вистачає, бо це буде неправдою, а краще все ж таки комунікувати правду. Тому нам не вистачає до кінця, але зараз у нас є більше сил і засобів, щоб йти вперед", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що ЗСУ просуваються, і головне тут – мотивація, якої у росіян, на думку президента, немає.

"Щойно ми почали трохи натискати, вони почали тікати, бо у них немає мотивації. Розумієте, мотивація "щось захопити" – слабка. Мотивація "зберегти життя" – сильніша. Тому наша мотивація "зберегти життя, зберегти наші домівки, нашу землю" – вона сильна, – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що якщо буде більше військової допомоги від Заходу, ЗСУ будуть "тиснути" сильніше: "Хотіли би бігти, але поки що це швидка ходьба".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Да, он человек, который почти откровенно игнорировал потребности ЗСУ, а теперь использует их как главный свой козырь и заслугу при разговорах с партнерами и врагами.
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08.10.2022 02:30
+8
Расскажите, сколько денег с 1.5 % военного сбора было собрано за всё время и куда потрачено?
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08.10.2022 02:21
+7
Ви щойно зареєструвалися. Тому рахуйте, що Шойгу з Кадировим вкрали. Зеленського будуть хаяти досвідчені користувачі.
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08.10.2022 02:44
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Расскажите, сколько денег с 1.5 % военного сбора было собрано за всё время и куда потрачено?
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08.10.2022 02:21 Відповісти
Тобі воно нах , рахуй жигулі а то скоро закінчаться !
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08.10.2022 02:22 Відповісти
Не переживай посчитают всё, что дЕрмак с Зеленским украли, поверь ,
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08.10.2022 02:25 Відповісти
Ви щойно зареєструвалися. Тому рахуйте, що Шойгу з Кадировим вкрали. Зеленського будуть хаяти досвідчені користувачі.
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08.10.2022 02:44 Відповісти
Тим паче усе сказани ним в цьому анонсі підтримую на усе 200%, а Ви ж знаєте моє ставлення до оп і зе. Так ,ЗСУ має невтомно ноги,але забезпечення шкульгає
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08.10.2022 07:44 Відповісти
Новенький тролль и сразу с наездом.

искусственный интеллект

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Реєстрація:08.10.2022
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08.10.2022 05:37 Відповісти
Хотіли би бігти - «ми» , наче говорить «ми» Я ЗСУ - а насправді говорить про себе наш Боневтік . Він своє завдання не виконав про капітуляцію наших земель . Підр !
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08.10.2022 02:21 Відповісти
Да, он человек, который почти откровенно игнорировал потребности ЗСУ, а теперь использует их как главный свой козырь и заслугу при разговорах с партнерами и врагами.
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08.10.2022 02:30 Відповісти
Так, бажав Вова бігти..... по асфальту гарному, тому й займався не ЗСУ а дорогами....
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08.10.2022 03:02 Відповісти
Внимание! На арене цирка дрессированная путинская ****:

«Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что сегодня крайне важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и НАТО заняли единую и решительную позицию для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины.

Об этом она сказала на годовщине газеты Süddeutsche Zeitung"
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08.10.2022 04:37 Відповісти
Скорее выхухоль.
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08.10.2022 04:46 Відповісти
Старый анекдот , может вы знаете : подходит волк к яме в земле и кричит туда :" ***** выходи !! несколько раз.
Из ямы доносится :" Я не ***** , я выхухоль"
Волк отвечает :" Буду я ещё всякую ***** на вы называть!"
Вот так и с Меркель, не хочется даже её фамилию с заглавной буквы писать.
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08.10.2022 05:41 Відповісти
Ви там з дермаком на півдні України дуже швидко бігали до війни-"стратеги розмінувальники",краще просто перестаньте брехати.
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08.10.2022 05:41 Відповісти
Боневбiг
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08.10.2022 05:43 Відповісти

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08.10.2022 05:44 Відповісти
Це що анальна пробка для імбіцилів73%?
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08.10.2022 06:14 Відповісти
Очень похоже. У контингента ЗЕдебилоидов будет пользоваться успехом
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08.10.2022 06:40 Відповісти
Хотів би я почитати, хто з депутатів партії слуга народу зараз на фронті, однак згадав, що лідером по кількості рашитських колаборантів є саме Zeкоманда.
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08.10.2022 06:17 Відповісти
Клоун квартальний, тебе чекає трибунал.
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08.10.2022 07:15 Відповісти
 
 