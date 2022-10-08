На південному напрямку ЗСУ знищили 110 росіян, дві пускові установки ЗРК С-300 та три дрони-камікадзе, - ОК "Південь"
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ЗСУ завдали втрат росіянам на півдні України: зокрема, знищили дві пускові установки ЗРК С-300, понад сотню російських військових та три іранські дрони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
Підтверджені втрати противника зафіксовано на рівні:
- 110 росіян;
- 6 танків;
- 8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";
- реактивна система залпового вогню "Град";
- 2 пускові установки ЗРК С-300;
- 9 одиниць авто-бронетехніки;
- мінометний комплекс "Сані";
- самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С".
Були також збиті три дрони-камікадзе "Shahed-136", що атакували Одещину та Миколаївщину, і "Орлан-10" - в районі селища Червоне на Бериславщині.
Ще 9 одиниць ворожої техніки, зокрема танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено.
Наша авіація завдала 15 авіаційних ударів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 360 вогневих завдань по ППО ворога, по трьох районах зосередження сил і техніки, по опорному пункту в Бериславському районі.
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