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армія рф (13574) війна (56913) знищення (4242) техніка (1332) ЗСУ (5781)

На південному напрямку ЗСУ знищили 110 росіян, дві пускові установки ЗРК С-300 та три дрони-камікадзе, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка

ЗСУ завдали втрат росіянам на півдні України: зокрема, знищили дві пускові установки ЗРК С-300, понад сотню російських військових та три іранські дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Підтверджені втрати противника зафіксовано на рівні:

  • 110 росіян;
  • 6 танків;
  • 8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";
  • реактивна система залпового вогню "Град";
  • 2 пускові установки ЗРК С-300;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • мінометний комплекс "Сані";
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С".

Були також збиті три дрони-камікадзе "Shahed-136", що атакували Одещину та Миколаївщину, і "Орлан-10" - в районі селища Червоне на Бериславщині.

Ще 9 одиниць ворожої техніки, зокрема танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено.

Наша авіація завдала 15 авіаційних ударів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 360 вогневих завдань по ППО ворога, по трьох районах зосередження сил і техніки, по опорному пункту в Бериславському районі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотник знищив два ракетоносці Ту-22М3 на російському аеродромі "Шайковка", - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
горить Кримський міст довгожданне відосіще
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08.10.2022 06:51
+9
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08.10.2022 06:48
+9
Я ще місяці три тому казав, що міст згорить на ювілей путлєра. СЛАВА ЗСУ і Генералу Залужному!!!
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08.10.2022 07:18
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08.10.2022 06:45 Відповісти
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08.10.2022 06:48 Відповісти
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08.10.2022 06:49 Відповісти
горить Кримський міст довгожданне відосіще
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08.10.2022 06:51 Відповісти
******* по жд составу с топливом как раз
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08.10.2022 07:06 Відповісти
Ценеми, настам нєт. Це якась третя сила.
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08.10.2022 07:08 Відповісти
Хтось викинув чинарик з проїжджаючої машини.
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08.10.2022 07:06 Відповісти
ну шо крищаньє, сушіть сухарі, підори
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08.10.2022 07:06 Відповісти
Я ще місяці три тому казав, що міст згорить на ювілей путлєра. СЛАВА ЗСУ і Генералу Залужному!!!
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08.10.2022 07:18 Відповісти
Умнички ,Слава ВСУ! ****** хлопци маскалив,*******.
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08.10.2022 07:45 Відповісти
 
 