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Росіяни обстріляли із "Градів" три громади на Нікопольщині, випустили майже 80 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

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дніпропетровщина

Окупанти обстріляли із "Градів" Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади на Нікопольщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ніч знову була гучною на Нікопольщині…

Росіяни обстріляли з "Градів" три громади - Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Скерували туди майже 80 своїх снарядів.

Попередньо, люди не постраждали.

У Марганецькій громаді сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин.

У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей лишилися без світла. Аварійні бригади уже стали до роботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

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Росіяни обстріляли із Градів три громади на Нікопольщині, випустили майже 80 снарядів, - Резніченко 01

Росіяни обстріляли із Градів три громади на Нікопольщині, випустили майже 80 снарядів, - Резніченко 02

Росіяни обстріляли із Градів три громади на Нікопольщині, випустили майже 80 снарядів, - Резніченко 03

Росіяни обстріляли із Градів три громади на Нікопольщині, випустили майже 80 снарядів, - Резніченко 04

Автор: Наталя Джума
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Все эти атаки на гражданские объекты подчеркивают что против нас воюет дикая злобная орда, которая после того, как ВСУ дает им звиздюлей на фронте, в безсильной злобе эти твари отигрываются на тех, кто не может ответить. Кацапы такими была всегда.
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08.10.2022 08:13 Відповісти
 
 