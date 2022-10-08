УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6640 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 408 7
армія рф (13574) окупація (5862) катування (518) Єнін (336)

Майже в усіх окупованих українських містах і селах росіяни створювали катівні, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вовчанськ,катівня

На деокупованих територіях України виявляють дедалі більше катівень, які росіяни облаштовували для тортур та вбивств місцевих громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив в ефірі телемарафону 7 жовтня перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Правоохоронець зазначив, що найчастіше загарбники створювали катівні у відділках поліції.

"Фактично кожне місто чи селище, звільнене від окупантів, мало у тій чи іншій формі катівню", - сказав Єнін.

Він додав, що катівні були виявлені у звільнених містах: Великому Бурлуку, Козачій Лопані, Вовчанську, Балаклії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потомки чекистов и вертухаев.
показати весь коментар
08.10.2022 08:21 Відповісти
"Вы не понимаете, Россия воюет с Америкой и НАТО!" (c)
показати весь коментар
08.10.2022 08:29 Відповісти
Учора говорили на тему війна і жертви,що гинуть молоді,розбиті голови ,свині їдять тіла і що вони чиїсь родичі. АЛЕ усю гуманність перекреслити можна цими катівнями, розбитими містами і селами,зруйнованими життями. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
показати весь коментар
08.10.2022 08:42 Відповісти
А що там Амнесті Інтернешнл заявляє з цього приводу? Чи вони іншими заявами зайняті?
показати весь коментар
08.10.2022 08:42 Відповісти
Говності інтернешнл заявляють виключно коли на їхній банківський рахунок приходить кругленька сума від замовника заяви.
показати весь коментар
08.10.2022 09:13 Відповісти
***** дав наказ катувати українців , як це його навчили в "орґанах".
показати весь коментар
08.10.2022 09:08 Відповісти
Місяців три тому спілкувався з одним біженцем із Херсонщини. Той казав, що у рашистів певно були заготовлені списки АТО-шників, бо коли вони зайшли у їхнє місто, то першим ділом пішли по хатам саме ветеранів війни на Донбасі, така сама хєрня і з проукраїнськими депутатами. Чомусь згадався пост рашиста портнова від травня 2019 коли той писав, що його люди почнуть складати списки проукраїнських активістів, волонтерів та ін, і з ними будуть проводитися "певні дії". Я ні на що не намікаю, однак все це схоже на якусь сплановану операцію рашистів. До речі, жодного місцевого депутата від пєтушарія, жопоблоку чи слуги народу не вбили рашисти. Чи схоже все це на соупадєніє? Не думаю.
показати весь коментар
08.10.2022 09:12 Відповісти
 
 