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Після постійних невдач у війні представники "російської системи" все більше критикують дії міноборони РФ, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кадиров

Після постійних невдач Росії на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних представників "російської системи" об’єднуються в критиці керівництва російського міністерства оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Серед критиків там виокремлюють главу Чечні Рамзана Кадирова, власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгенія Пригожина, а також ведучих російських державних каналів, поп-зірок і "дедалі активнішу спільноту ультранаціоналістичних військових блогерів".

"Кадиров і Пригожин, ймовірно, сприймаються як неформальні лідери "провійськового" блоку, чия критика ґрунтується на аргументах щодо більшої відданості державі й готовності до ескалації. Обидва, ймовірно, досягли певного авторитету на основі помітної участі як чеченських, так і "вагнерівських" бойових підрозділів на місцях", - йдеться у повідомленні.

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Водночас там додають, що критика Кадирова, Пригожина та інших стосується військового командування, а не вищого політичного керівництва Росії, але вона свідчить про тенденцію "публічної незгоди з російським істеблішментом, яку принаймні частково толерують і яку, ймовірно, буде важко переломити".
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Цей анонс і від них же був унизу. Навіщо передрук? У відношеннях орків не має золотої серединки для України. Війна
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08.10.2022 08:48 Відповісти
"пажилі, *****, і хватіт!"...
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08.10.2022 08:49 Відповісти
Золота Орда -- розброд і шатаніє .
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08.10.2022 09:00 Відповісти
раждьоний ползать
в ногах Фуйла
лєтать нє можєт..
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08.10.2022 09:19 Відповісти
 
 