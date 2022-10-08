За добу рашисти вбили 6 та поранили 17 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

За 7 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 7 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 у Зарічному, 2 в Очеретиному, 1 у Бахмуті та 1 у Павлівці. Крім того, у звільнених громадах виявили ще 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 6 у Лимані, 2 у Святогірську та 1 у Яровій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 17 людей за вчора отримали поранення.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.