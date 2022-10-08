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421 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 790 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 8 жовтня 2022 року більш ніж 1211 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 421 дитина загинула та понад 790 зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 54, Дніпропетровській – 30", - йдеться в повідомленні.

Так, 6 жовтня в с. Підгірне Василівського району Запорізької області підірвалися на міні двоє дітей віком 5 та 10 років. Від травм діти померли.

7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні м. Курахове Донецької області померла 16-річна дівчинка.

7 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Кирпотине Комишуваської ОТГ Запорізької області травмовано 1-річну дитину.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

Також читайте: Двоє дітей загинули від вибуху російської міни в тимчасово окупованому селі на Запоріжжі

Автор: Наталя Джума
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безлiч повiдомлень змi про здатнiсть сполучених штатiв знищити кацапську армiю за двi години.то чому тодi вони цього не зробили?чи ще недостатньо злочинiв проти людства зроблених кремлядями.
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08.10.2022 09:28 Відповісти
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08.10.2022 11:03 Відповісти
 
 