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Рашисти завдали ударів по громадах Донеччини. У Бахмуті пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, дитсадок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

Найбільшу активність цієї ночі росіяни виявили на Горлівському напрямку: обстрілювали Бахмутську, Торецьку та Соледарську громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Бахмуті загинула 1 людина, 7 одержали поранення. В місті пошкоджено 6 приватних будинків і 3 багатоповерхових, дитсадок, спорткомплекс, розважальний заклад та адміністративну будівлю. У Торецькій та Соледарській громадах були обстріли, але без жертв.

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Також вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а зранку — масований артобстріл центру міста. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
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Після вибуху моста, казитися тварюки будуть.
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08.10.2022 09:36 Відповісти
Родненькие, сыночки ВСУ, со всей злобой, за матерей, за погибших побратимов, за разрушенные дома кацапами в мирных городах, за детей, жён, за плач детей, за боль людскую, за все восемь лет ,что творили орки на украинской земле, ******* МРАЗЕЙ КАЦАПСКИХ, Смешайте их с дерьмом . Верю в ВАС! Слава ВСУ!!! Смерть ворогам!!!
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08.10.2022 09:52 Відповісти
Слава ЗСУ!
Сонечкі наші, ви майбутнє України, бережіть себе! Вам ще країною керувати!!!! 💙💛❤️❤️❤️
🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞
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08.10.2022 10:45 Відповісти
 
 