Кримський міст - гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" рашистів привласнити нашу землю, - Порошенко
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Петро Порошенко висловився про вибух на Кримському мосту, зазначивши, що так буде з усіма намаганнями окупантів привласнити українську землю.
Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Суботній ранок в окупантів починається не з кави.
Скажу культурно: росіяни, що з обличчям?
Кримський міст — гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" раши$тів привласнити нашу землю", - написав Порошенко.
Топ коментарі
+34 Топ Ган
показати весь коментар08.10.2022 10:12
+26 Старый зольдат
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+23 Борменталь Незабаром
показати весь коментар08.10.2022 10:11
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Мы поступаем мудро!
То тут Хаймарс, то там, Хаймарс,
На то оно и утро!
Так более складно.
,,Міст наш " і раптом бабах , та сльози відчаю у москальні , які звикли все красти 😠
тепер всі сподівання на Пороха, щоб Рошен випустив цукерку: "Сосні"
Чекаємо звіт МО.
Альтернативна залізнична гілка - також всьо?