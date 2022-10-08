Кримський міст - гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" рашистів привласнити нашу землю, - Порошенко

Петро Порошенко висловився про вибух на Кримському мосту, зазначивши, що так буде з усіма намаганнями окупантів привласнити українську землю.

Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Суботній ранок в окупантів починається не з кави.

Скажу культурно: росіяни, що з обличчям?

Кримський міст — гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" раши$тів привласнити нашу землю", - написав Порошенко.

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