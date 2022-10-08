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Кримський міст - гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" рашистів привласнити нашу землю, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кримський,міст

Петро Порошенко висловився про вибух на Кримському мосту, зазначивши, що так буде з усіма намаганнями окупантів привласнити українську землю.

Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Суботній ранок в окупантів починається не з кави.

Скажу культурно: росіяни, що з обличчям?

Кримський міст — гарна ілюстрація того, що буде зі всіма "потягами" раши$тів привласнити нашу землю", - написав Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
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08.10.2022 10:12
+26
Что прилетает по утрам,
Мы поступаем мудро!
То тут Хаймарс, то там, Хаймарс,
На то оно и утро!
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08.10.2022 10:15
+23
чекаємо на твіт маска
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08.10.2022 10:11
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Куди білети з/д здавати? Невже Залужному?
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08.10.2022 10:10 Відповісти
чекаємо на твіт маска
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08.10.2022 10:11 Відповісти
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08.10.2022 10:12 Відповісти
Знайомій німець у такому разі завжди грав на трамбоні "Оду до радості" Гете -Бетховена.
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08.10.2022 10:27 Відповісти
https://youtu.be/OyeNDLk7vSU?t=192
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08.10.2022 11:07 Відповісти
Сьогодні найкращий ранок за останні 8 місяців !!!
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08.10.2022 10:13 Відповісти
Потугами .
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08.10.2022 10:14 Відповісти
я вважав, шо якийсь кораблик випадково зібється з курсу ,зачіпиться за опори моста, та бабахне
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08.10.2022 10:15 Відповісти
Дійде черга і до кораблика. Все ще попереду.
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08.10.2022 10:19 Відповісти
Что прилетает по утрам,
Мы поступаем мудро!
То тут Хаймарс, то там, Хаймарс,
На то оно и утро!
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08.10.2022 10:15 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.10.2022 10:20 Відповісти
"То Хаймарс тут, то Хаймарс там"
Так более складно.
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08.10.2022 10:47 Відповісти
Вы не корректором в прессе работаете? Я художник. Я так вижу. Впрочем, как вам будет угодно.
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08.10.2022 14:08 Відповісти
Нет, не корректором, просто много читал в свое время. Я никого не хотел обидеть.
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08.10.2022 14:12 Відповісти
Ну, я читал книги лет с пяти, читаю и буду читать. Да и не обиделся я. Не на что обижаться. Вы не Лафонтен или Лопе де Вегада да и я не Бернс.
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08.10.2022 14:40 Відповісти
То як там Ося Бендер казав ? " Лёд тронулся , господа присяжные заседатели, лёд тронулся !!!" І вам, *************, мало не буде ! Чекайте, або краще - втікайте. Пощади - НІЦ !!!
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08.10.2022 10:17 Відповісти
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08.10.2022 10:23 Відповісти
А як все гарно та душевно починалось кричали москалі ,, Крим наш"
,,Міст наш " і раптом бабах , та сльози відчаю у москальні , які звикли все красти 😠
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08.10.2022 10:20 Відповісти
ага, памʼятаєте, навіть цукерку випустили "Папробуй атними"
тепер всі сподівання на Пороха, щоб Рошен випустив цукерку: "Сосні"
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08.10.2022 10:22 Відповісти
...ніт, це на Новий рік
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08.10.2022 10:28 Відповісти
тірт "шоколадний глаз"
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08.10.2022 10:35 Відповісти
Та ні-і... "Ба-альшая жопа" .
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08.10.2022 10:45 Відповісти
або тірт "брудний анальчік"
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08.10.2022 11:20 Відповісти
Ні. " Зараз В'...бу ".
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08.10.2022 11:04 Відповісти
Путлер сам его взорвал. Так как ему все равно подвозить по этому мосту нечего. Решил списать свой провал на разрушенный мост.
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08.10.2022 10:21 Відповісти
або підрядник будівництва зʼясував що міст і так завалиться за кілька днів, тому підірвали щоб приховати крадіжки на будівництві
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08.10.2022 10:24 Відповісти
Походження та значення словосполучення "спалити всі мости", "спалити всі кораблі" Існує кілька історичних прикладів, коли полководці для підняття морального духу та згуртованості своїх армій знищували шляхи до відступу та вигравали битви у переважаючого супротивника.
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08.10.2022 10:23 Відповісти
З рапокацапами так не працює. Вони добре здаються у полон, хто має розуму трохи, й вірно роблять.
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08.10.2022 10:28 Відповісти
Можливо Рашисти самі й підірвали щоб у ***** був привід перед своїм рабонаселенням застосувати ЯЗ або повну мобілізацію.
Чекаємо звіт МО.
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08.10.2022 10:27 Відповісти
как тебе такое, Илон?
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08.10.2022 10:27 Відповісти
зараз це сцикло розродиться ще кількома твітами що "всьо пропало"
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08.10.2022 10:41 Відповісти
В росіян не обличчя, а є.бальники
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08.10.2022 10:32 Відповісти
😂😂😂😩😩
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08.10.2022 10:36 Відповісти
👍
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08.10.2022 10:48 Відповісти
Пані Ксеніє, зрозуміла Ваша сором'язливість. Але... Проти правди -не попреш! SIS !
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08.10.2022 10:49 Відповісти
кожен судить в міру... Ksenia писала про балет.
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08.10.2022 11:13 Відповісти
Чайковського)
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08.10.2022 11:23 Відповісти
Скоро в парашинських новинах - он сам упал
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08.10.2022 10:34 Відповісти
"Он утонул".
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08.10.2022 10:46 Відповісти
Петро Олексійович- троляка ще той: Скажу культурно: соссіяни, що з обличчям?
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08.10.2022 11:11 Відповісти
Чергова партія вантажівок Leyland DAF для ЗСУ вже йде з Британії

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08.10.2022 13:46 Відповісти
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:50 Відповісти
 
 