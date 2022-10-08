УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6839 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 072 12
війна (56913) Генштаб ЗС (4599) ліквідація (1996)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62 060 осіб, 266 літаків, 234 гелікоптери, 2472 танки, 1459 артсистем, 5111 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 62 060 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 62 060 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків - 2472 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 5111 (+18) од,
  • артилерійських систем - 1459 (+4) од,
  • РСЗВ - 345 (+1) од,
  • засоби ППО - 180 (+3) од,
  • літаків - 266 (+0) од,
  • гелікоптерів - 234 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1079 (+12),
  • крилаті ракети - 246 (+0),
  • кораблі /катери -15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3875 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 136 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках", - зазначили у Генштабі.

Дивіться: Український воїн ліквідовує окупанта у вбиральні. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62 060 осіб, 266 літаків, 234 гелікоптери, 2472 танки, 1459 артсистем, 5111 броньованих машин 01

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
+ ще один міст
показати весь коментар
08.10.2022 10:18
+8
Такий варіант краще виглядає
показати весь коментар
08.10.2022 10:21
+7
Повідомляють, що на відео бавовна в Іловайську В ночь на 8 октября Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные удары по складу временно оккупированного Россией Иловайска Донецкой области. В результате обстрелов произошел мощный пожар. https://t.me/operativnoZSU/46862
показати весь коментар
08.10.2022 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+ ще один міст
показати весь коментар
08.10.2022 10:18 Відповісти
Такий варіант краще виглядає
показати весь коментар
08.10.2022 10:21 Відповісти
Літаки + ватальоти = 500 !
Вітаю з ювілеєм!!!
показати весь коментар
08.10.2022 17:27 Відповісти
Повідомляють, що на відео бавовна в Іловайську В ночь на 8 октября Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные удары по складу временно оккупированного Россией Иловайска Донецкой области. В результате обстрелов произошел мощный пожар. https://t.me/operativnoZSU/46862
показати весь коментар
08.10.2022 10:22 Відповісти
В ночь на 8 октября в оккупированном российскими войсками Мелитополе произошел мощный взрыв.Об этом в своем телеграмм-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
показати весь коментар
08.10.2022 10:25 Відповісти
добавьте еще одну позицию - мосты
показати весь коментар
08.10.2022 10:26 Відповісти
так у них единственный... лучше *склады/командные пункты
показати весь коментар
08.10.2022 10:41 Відповісти
ОПЕРЕДИЛ...
👍🤝
показати весь коментар
08.10.2022 12:04 Відповісти
Эх, что за день!) Мост, да ещё и 500 сбитых кацапо-летунов! Прэлесть
показати весь коментар
08.10.2022 10:44 Відповісти
Блін, за ейфорією від Кримського мосту забули про зведення з фронту. А ситуація напружена. На півночі Луганщини противник підтягнув у район Нижньої Дуванки мотострілецьку бригаду. На лінії Сватове-Кремінна противник за допомогою інженерної техніки обладнує вузли оборони та намагався контратакувати у районах сіл Діброва і Макіївка. Атаки ЗСУ відбили. На Бахмутському напрямку ЗСУ відійшли з кількох позицій, хоча вцілому атаки "вагнерівців" наші бійці відбивають. На Запорізькому напрямі ЗСУ почали атаки в районі Токмака. На Херсонському напрямку темп наступу ЗСУ внаслідок погодніх умов значно знизився. По Снігурівці-без змін. ЗСУ відійшли з Милової знову на Дудчани...
показати весь коментар
08.10.2022 11:10 Відповісти
загальна кількість ватальотов - 500. вітаю кацапів з круглою цифрою.
показати весь коментар
08.10.2022 13:08 Відповісти
У мацкві щось відбувається. Чекісти почали арештовувати військових. Військові напружилися.
показати весь коментар
08.10.2022 18:34 Відповісти
 
 