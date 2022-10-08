Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62 060 осіб, 266 літаків, 234 гелікоптери, 2472 танки, 1459 артсистем, 5111 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 62 060 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 62 060 (+380) осіб ліквідовано,

танків - 2472 (+6) од,

бойових броньованих машин - 5111 (+18) од,

артилерійських систем - 1459 (+4) од,

РСЗВ - 345 (+1) од,

засоби ППО - 180 (+3) од,

літаків - 266 (+0) од,

гелікоптерів - 234 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1079 (+12),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери -15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3875 (+13) од,

спеціальна техніка - 136 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках", - зазначили у Генштабі.

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