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У СБУ відреагували на вибух на Кримському мосту: "Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Службі безпеки України відреагували на вибух на Кримському мосту сьогодні, 8 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ,  на сторінці СБУ у Facebook опублікували фото зруйнованого мосту та повідомлення:

"Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає.

Сьогодні - чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря".

У СБУ відреагували на вибух на Кримському мосту: Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

Водночас офіційно у СБУ поки не коментують свою участь у цих подіях.

Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту сталася пожежа внаслідок вибуху. За версією росіян, підрив вантажівки призвів до займання 7 паливних цистерн та часткового обвалення двох прольотів мосту.
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Топ коментарі
+17
Потролили.

Захотілось оригіналом насолодитися.

Тарас Шевченко

СВІТАЄ, КРАЙ НЕБА ПАЛАЄ





...Світає,

Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.
Сади рясні похилились,
Тополі по волі
Стоять собі, мов сторожа,
Розмовляють з полем.
І все то те, вся країна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається,
Дрібною росою,
Споконвіку вмивається,
Сонце зострічає...
І нема тому почину,
І краю немає!
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08.10.2022 11:29
+15
ВІРЮ В ЗСУ.... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !!!
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08.10.2022 11:33
+12
Так це ж ми ще не починали
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08.10.2022 11:26
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Так це ж ми ще не починали
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08.10.2022 11:26 Відповісти
Ты себе представляешь этот сухопутный коридор?
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08.10.2022 11:36 Відповісти
не пустят! кацапы сами сказали уже до 31 миниум октября закрыт полностью
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08.10.2022 11:39 Відповісти
подивився кадри, коли вигоріло все. Виявляється, одна смуга автомобільного мосту вціліла, по ній можна їздити. Потрібно добити.
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08.10.2022 11:25 Відповісти
Там только полоумный критин рискнет направлять туда автомобили.
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08.10.2022 11:31 Відповісти
навряд чи можна сказати чи вона безпечна щоб важку техніку та вантажівки з снарядами та ракетами по ній перти в Крим.
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08.10.2022 11:34 Відповісти
" Этанимы...настамнет..." Але Дмитро Ярош завжди готовий поділитися візиткою.👍
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08.10.2022 11:27 Відповісти
Павуки в банці почали ворушитись . .
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Глава Чечни Рамзан Кадыров открыто негодует после каждого провала армии РФ в Украине. Недавно он потребовал разжаловать до рядового генерал-полковника Александра Лапина, из-за которого якобы захватчикам пришлось спасаться бегством от ВСУ из Лимана. А в это время военный начальник сидел за сотни километров от линии фронта, в Луганске.Генерал-полковник Александр Лапин ответил оппоненту через блогера Тумсо, что «брал пример с Кадырова, который отсиживается за тысячи километров от своих подразделений на роскошном диване, сидя на этом диване, он уже неоднократно брал Киев и даже готовился к нападению на Польшу».Также военный потроллил Кадырова, напомнив, что глава Чечни и его боевики любят хвастаться своими вымышленными успехами в «Тик-Токе».«Третья Чеченская все ближе. Спасибо администрации Путина, которая превратила чеченцев в высшую касту РФ, упивающуюся безнаказанностью», - резюмировал Лапин.
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08.10.2022 11:28 Відповісти
Потролили.

Захотілось оригіналом насолодитися.

Тарас Шевченко

СВІТАЄ, КРАЙ НЕБА ПАЛАЄ





...Світає,

Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.
Сади рясні похилились,
Тополі по волі
Стоять собі, мов сторожа,
Розмовляють з полем.
І все то те, вся країна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається,
Дрібною росою,
Споконвіку вмивається,
Сонце зострічає...
І нема тому почину,
І краю немає!
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08.10.2022 11:29 Відповісти
Deep Purple-,,Smoke On The Water зараз дуже популярними стають!
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08.10.2022 11:55 Відповісти
цікаво яке виття пропаганди буде
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08.10.2022 11:29 Відповісти
СБУ в темі .
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08.10.2022 11:30 Відповісти
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08.10.2022 11:31 Відповісти
Та ну! Звідки з вони виплисти могли? Все узбережжя Азову під кацапами
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08.10.2022 11:50 Відповісти
Крымский мост: Я разводной?
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08.10.2022 11:33 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ.... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !!!
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08.10.2022 11:33 Відповісти
Звільнення Баканова зробило СБУ більше креативним. А про те ,що відремонтують, то так,але це також кошти.
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08.10.2022 11:35 Відповісти
Комиссию по расследованию вспышки и хлопка возглавил Ху@соснулин.
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08.10.2022 11:38 Відповісти
Это кто-то вчера... по пьяни...
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08.10.2022 11:38 Відповісти
Я погано учив сопромат, але цікаво - тут пишуть, що одна полоса і зд ланка цілі. А ви в цьому впевнені, що абсолютно цілі? Тобто, можливі тріщини і тривалий вплив високої температури ну ніяк не впливає на полотно, залізо-бетонні конструкції і комунікації, які там проходили???
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08.10.2022 11:38 Відповісти
Підождем поки відремонтують - тоді знову йопнем...Хулі нам тірять...
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08.10.2022 11:39 Відповісти
Это спецназ взорвал па любасу...🤣есть в Ютьюбе классный югославский фильм про мост,который взорвал сам его архитектор строитель, который знал в какую именно опору моста заложить взрывчатку..., фильм называется "По следу Тигра".
Просмотрите,не пожалеете...👍🔱
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08.10.2022 11:42 Відповісти
А що, дійсно щось відвалилось від моста, як на фото. Чи це просто фотошопний стьоб від СБУ?

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08.10.2022 12:02 Відповісти
Все, побачив відео, так і є, як на фото.
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08.10.2022 12:04 Відповісти
Цікаво, який вірш вони складуть, як "проїбали" (це не мої, це слова Арестовича) безперешкодне вторгнення московської орди з Криму на Херсонщину і у Херсон та Каховку. Через майже непробивну оборону, яку зняли , а мости і переходи розмінували. Мабуть і короваї з хлібом-сіллю ще десь приховані у підвалах?
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08.10.2022 13:01 Відповісти
Яка чудова новина Віримо в ЗСУ та всіх наших захисників Все буде Україна
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08.10.2022 14:14 Відповісти
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:48 Відповісти
 
 