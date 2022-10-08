Вночі окупанти обстріляли Баштанський район на Миколаївщині, пошкоджено три житлові будинки, дитсадок, школу та амбулаторію, - Кім

Вночі 8 жовтня росіяни обстріляли Миколаївщину.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївський район: вчора, 7 жовтня, з 22:24 ворог завдавав ударів по акватериторії Очаківської громади. Постраждалих немає.



Баштанський район: за минулу добу обстрілів зазнали населені пункти Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.



Крім того, 7 жовтня, було обстріляно Широківську громаду. Влучання були орієнтовно о 12:30, 17:30 та 23:30 по стадіону, відкритих територіях, дорогах. Також сьогодні, 8 жовтня, обстріли зафіксовано в двох населених пунктах громади. Значних руйнувань зазнало сільгосппідприємство, склади, техніка. Постраждалих немає.



У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.



Оновлено. 09:20



Миколаївський район: також вчора, 7 жовтня, близько 23:00 в результаті обстрілу Галицинівської громади пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.



Баштанський район: вночі, 8 жовтня, орієнтовно о 02:00 були обстріли Баштанської громади. Внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю, дитячий садок, школу та приміщення амбулаторії. Також руйнувань зазнали три житлові будинки, в яких пошкоджено вікна, дах та стеля. Без постраждалих. Більш детальна інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вночі ворог атакував Миколаїв, попередньо - дронами-камікадзе, виникла пожежа на даху двоповерхової будівлі, - Кім