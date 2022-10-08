Суд в РФ відібрав офіс у "Меморіалу", який отримав Нобелівську премію миру
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У російського правозахисного товариства "Меморіал", яке разом з українськими та білоруськими колегами отримало цьогоріч Нобелівську премію миру, російський суд відібрав офіс.
Про це повідомили в "Меморіалі", інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення суду: угоду про передачу будівлі від Міжнародного Меморіалу до НДПЦ Меморіал визнати недійсною", - зазначили у центрі.
Там також пояснили, що таким чином незабаром "втратять будинок на Каретному ряду" в Москві.
У "Меморіалі" додали, що обвинувачення просило арештувати майно та відчужити будівлю на користь держави.
Нагадаємо, норвезький Нобелівський комітет присудив Премію миру 2022 року українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод, правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому та російській правозахисній організації "Меморіал".
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Звичайний фарс, такий самий як з кацапською ****** овсянніковою, яка ніби то показала антивладний лозунг у прямому ефірі.
Але навіть для німців дійшло, що вона звичайний фсбешний провокатор!
Всі опозиціонери в рашці мертві!
Всі опозиційні організації під контролем влади!
Хароших рускіх не існує!
А яка реакція, штатних патріотів аля подоляк?
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира представителям России и Беларуси.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью".
Детали: При этом он напомнил, что ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление войне. "Нобель в этом году просто "супер" - сыронизировал Подоляк.
Ой, виявляється у подоляка претензії не до путіна, "Нашистів", а тих проти режиму путіна. Правда цікаво. подоляк як був оборотнем там і залишився.
А цинізм ще в тому, що він вчить "хорошіх рускіх" демократії, покаянню, що ніколи не було змістом його діяльності. тов подоляк так де ваша та сторона в цій війні?