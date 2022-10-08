Суд в РФ відібрав офіс у "Меморіалу", який отримав Нобелівську премію миру

У російського правозахисного товариства "Меморіал", яке разом з українськими та білоруськими колегами отримало цьогоріч Нобелівську премію миру, російський суд відібрав офіс.

Про це повідомили в "Меморіалі", інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення суду: угоду про передачу будівлі від Міжнародного Меморіалу до НДПЦ Меморіал визнати недійсною", - зазначили у центрі.

Там також пояснили, що таким чином незабаром "втратять будинок на Каретному ряду" в Москві.

У "Меморіалі" додали, що обвинувачення просило арештувати майно та відчужити будівлю на користь держави.

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Нагадаємо, норвезький Нобелівський комітет присудив Премію миру 2022 року українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод, правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому та російській правозахисній організації "Меморіал".