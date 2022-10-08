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Суд в РФ відібрав офіс у "Меморіалу", який отримав Нобелівську премію миру

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мемориал,меморіал

У російського правозахисного товариства "Меморіал", яке разом з українськими та білоруськими колегами отримало цьогоріч Нобелівську премію миру, російський суд відібрав офіс.

Про це повідомили в "Меморіалі", інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення суду: угоду про передачу будівлі від Міжнародного Меморіалу до НДПЦ Меморіал визнати недійсною", - зазначили у центрі.

Там також пояснили, що таким чином незабаром "втратять будинок на Каретному ряду" в Москві.

У "Меморіалі" додали, що обвинувачення просило арештувати майно та відчужити будівлю на користь держави.

Також читайте: Українська організація "Центр громадянських свобод" - лауреат "Нобелівки" з миру - закликала реформувати ООН

Нагадаємо, норвезький Нобелівський комітет присудив Премію миру 2022 року українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод, правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому та російській правозахисній організації "Меморіал".

Автор: Ольга Лузан
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Дуже показово , вони своє бидло за людей не рахують .
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08.10.2022 11:37 Відповісти
фіґня ті всі організації
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08.10.2022 11:39 Відповісти
скрєпно,епт!))
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08.10.2022 11:41 Відповісти
Ця показуха для дурнів на Заході, що все ще шукають харошіх рускіх.
Звичайний фарс, такий самий як з кацапською ****** овсянніковою, яка ніби то показала антивладний лозунг у прямому ефірі.
Але навіть для німців дійшло, що вона звичайний фсбешний провокатор!
Всі опозиціонери в рашці мертві!
Всі опозиційні організації під контролем влади!
Хароших рускіх не існує!
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08.10.2022 12:10 Відповісти
ця контора не політики..один із заснувників академік Сахаров в1989 році...а одного з діячив нещодавно посадили на 15 років за викриття сталінських злочинів...вони напряму проти путлера навіть не дули, але...
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08.10.2022 23:04 Відповісти
"Меморіал" - це громадська організація, такі як в Україні робили і роблять свої Майдани... тепер військовий, як пише Бутусов.

А яка реакція, штатних патріотів аля подоляк?

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира представителям России и Беларуси.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью".

Детали: При этом он напомнил, что ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление войне. "Нобель в этом году просто "супер" - сыронизировал Подоляк.

Ой, виявляється у подоляка претензії не до путіна, "Нашистів", а тих проти режиму путіна. Правда цікаво. подоляк як був оборотнем там і залишився.

А цинізм ще в тому, що він вчить "хорошіх рускіх" демократії, покаянню, що ніколи не було змістом його діяльності. тов подоляк так де ваша та сторона в цій війні?
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08.10.2022 12:18 Відповісти
Мда уж. Нобелевскую премию за прошлый год в основном присуждают. Они вполне их заслужили за последовательную двадцатилетнюю работу против режима диктатуры. А в это самое время что было у нас? А-а-а-а, развал ВПК и асфальт. За это Шнобелевскую премию вам все, твари, давать надо. Благодарите за свою жизнь народ, который без вас сделал все необходимые вещи, а также феноменальную тупость кацапов, которые имея под 5 триллионов долларов в своих карманах, умудрились насколько обосраться и сделать армию бомжей. В 2023-ем году дадут и нам, но только не вам.
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08.10.2022 13:10 Відповісти
Кацапи косоголові є кацапи і тут нічого не поробиш , тільки знищити 😠
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08.10.2022 12:32 Відповісти
Кацапи,ви просто переху###ярьте один одного,і весь світ здихне з величезним полегшенням.
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08.10.2022 12:47 Відповісти
Комитет з Нобелівських премій миру схожий на якусь тьотю Нюру, яка дає всім бажаючим із жалісті...
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08.10.2022 12:48 Відповісти
 
 