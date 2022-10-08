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Розмова військового РФ, який воює на Донецькому напрямку, з матір’ю: "Наших еб#т по всем направлениям", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий РФ, який перебуває на Донецькому напрямку, розповідає матері про успіхи ЗСУ та натякає, що відмовиться далі воювати в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

У перехопленій розмові окупант, який перебуває на Донецькому напрямку, розповів матері, що ситуація набагато гірша, ніж показують у пропагандистських новинах.

Мати жаліється, що українські військові взяли Лиман у "напівкільце". Проте її син з фронту зазначає, що становище російської армії гірше.

"Ну тут вже не напівкільце. Тут набагато гірше", - сказав він.

При цьому російський військовий зазначає, що "збирається додому". Питання матері про те, хто ж його відпустить, він ігнорує. Ймовірно, солдат збирається відмовитися воювати в Україні.

Також читайте: Окупант, що воює на Херсонщині: "Здесь все не так, как думают там, нах#й, в России, нах#й! Тут по-взрослому, братан", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А ти що думав, будуть радісно зустрічати? Їбати русню і тільки їбати.
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08.10.2022 12:18
+8
И кто тебя ртпустит то ? чмобик недоделанный😂
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08.10.2022 12:28
+3
полу очко равно полу кольцу)
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08.10.2022 12:16
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полу очко равно полу кольцу)
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08.10.2022 12:16 Відповісти
А ти що думав, будуть радісно зустрічати? Їбати русню і тільки їбати.
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08.10.2022 12:18 Відповісти
И кто тебя ртпустит то ? чмобик недоделанный😂
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08.10.2022 12:28 Відповісти
- Поручик! Послушайте каламбурец: "Адам прижал Еву к древу. Древо трещит, Ева пищит".
- Превосходно, запомним: значит, "Адам прижал Еву к древу, древо трещит, Еву ****"! (с)
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08.10.2022 12:29 Відповісти
Ї ))))
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08.10.2022 12:30 Відповісти
а "мамі" пох
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08.10.2022 12:34 Відповісти
самку-маму турбують більше нові "жигулі".. шоб було шо поховати "на бартер"
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08.10.2022 12:39 Відповісти
мама хочет машину. сейчас еще донос напишет.
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08.10.2022 12:47 Відповісти
А ви коли свої ратиці сюди сунули що думали?
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08.10.2022 12:53 Відповісти
У мамаши голос бодрый, сына домой не ждет, за державу переживает, хочет быть мамашей павшего "героя" с соответствующими почестями. Державной ржавой скрепой материнский инстинкт пережало крепко. Все они - не свои собственные, а государевы. Были и остаются.
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08.10.2022 13:26 Відповісти
 
 