Роль СБУ у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги, - речник СБУ Дехтяренко

Офіційний речник СБУ заявив, що роль Служби безпеки України у вибуху на Керчеському мосту будуть коментувати після остаточної перемоги України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь - якого державного органу України у бавовні будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ, - джерело

Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту сталася пожежа внаслідок вибуху. За версією росіян, підрив вантажівки призвів до займання 7 паливних цистерн та часткового обвалення двох прольотів мосту.