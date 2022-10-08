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Роль СБУ у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги, - речник СБУ Дехтяренко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Офіційний речник СБУ заявив, що роль Служби безпеки України у вибуху на Керчеському мосту будуть коментувати після остаточної перемоги України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь - якого державного органу України у бавовні будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко
Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту сталася пожежа внаслідок вибуху. За версією росіян, підрив вантажівки призвів до займання 7 паливних цистерн та часткового обвалення двох прольотів мосту.
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар08.10.2022 12:26
+15 Ірландія
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+15 Valter Valter
показати весь коментар08.10.2022 12:35
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Думав, що тільки він так може. Дурник.
Учитесь, дегенераты. Подогнать грузовик с взрывчаткой через все лишнехромосомные посты, с территории паРаши, оттуда же пригнать поезд с топливом синхронизировать это и подорвать самый охраняемый объект свинособака. Молодцы однозначно
Учитесь, дегенераты. Подогнать грузовик с взрывчаткой через все лишнехромосомные посты, с территории паРаши, оттуда же пригнать поезд с топливом синхронизировать это и подорвать самый охраняемый объект свинособака. Молодцы однозначно'
без потерь...
Falling down, falling down.
Крымский мост is falling down,
My fair lady.
Недарма ж вициганили технічну документацію на міст!
Потому что рашистские сми на Западе преподнесут это, как теракт, когда вокруг были гражданские автомобили - Украине это надо? Одно дело - военные аэродромы, на которые простых гражданских не пускают, другое - мост, по которому ехали и гражданские машины. И это на фоне вбросов от Турции, что путлеру надо пойти навстречу.
Ми ж тоді самі станемо кацапами!