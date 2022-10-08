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Роль СБУ у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги, - речник СБУ Дехтяренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кримський,міст

Офіційний речник СБУ заявив, що роль Служби безпеки України у вибуху на Керчеському мосту будуть коментувати після остаточної перемоги України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь - якого державного органу України у бавовні будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ, - джерело

Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту сталася пожежа внаслідок вибуху. За версією росіян, підрив вантажівки призвів до займання 7 паливних цистерн та часткового обвалення двох прольотів мосту.
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Топ коментарі
+19
ну шо там?
без потерь...
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08.10.2022 12:26
+15
Очі ще не проснулись а тут така бавовна бід каву сердці гріє
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08.10.2022 12:20
+15
Крымский мост оказался намного слабее чем все думали. От взрыва одного грузовика упало аж три пролета притом в разных местах.
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08.10.2022 12:35
Коментувати
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То не ми)
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08.10.2022 12:17 Відповісти
Может, Зінка (с)
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08.10.2022 12:21 Відповісти
"Іхтамнєт" - здається так путлєр казав?
Думав, що тільки він так може. Дурник.
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08.10.2022 12:21 Відповісти
С ленты: "

Учитесь, дегенераты. Подогнать грузовик с взрывчаткой через все лишнехромосомные посты, с территории паРаши, оттуда же пригнать поезд с топливом синхронизировать это и подорвать самый охраняемый объект свинособака. Молодцы однозначно
Учитесь, дегенераты. Подогнать грузовик с взрывчаткой через все лишнехромосомные посты, с территории паРаши, оттуда же пригнать поезд с топливом синхронизировать это и подорвать самый охраняемый объект свинособака. Молодцы однозначно'
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08.10.2022 12:26 Відповісти
То таке. Нехай краще прокоментують, що з генералом СБУ Наумовим з брильянтами, сотнями тисяч доларів в Сербії? Чи вже направили запит про його екстрадицію в Україну на допит?
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08.10.2022 15:54 Відповісти
і після перемоги коментувати не треба - хай гадають мучуться.
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08.10.2022 12:19 Відповісти
незнання-блаженство
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08.10.2022 12:44 Відповісти
Точно, у нас не успеют что-то делать, уже болтовни вагон и хороводы "исполнителей". Помолчать бы сейчас и к остальным операциям готовится, ведь работы ещё полно
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08.10.2022 12:55 Відповісти
Скорее можно поверить в работу Гогилашвили с сожителем, чем в орлов Баканова!
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08.10.2022 13:11 Відповісти
Очі ще не проснулись а тут така бавовна бід каву сердці гріє
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08.10.2022 12:20 Відповісти
То все тероборона Криму.
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08.10.2022 12:23 Відповісти
ну шо там?
без потерь...
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08.10.2022 12:26 Відповісти
Дмитрий анальнович, выпускайте всадников апокалипсиса. Вы же так громко хрюкали, что будут страшные апокалиптические последствия. Что, утретесь, как было с тазиком москвой, нефтебазами белгорода и тд? Ожидаемо.
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08.10.2022 12:28 Відповісти
та які там вже вершники - тут коняка до бункеру збігла...
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08.10.2022 12:39 Відповісти
Крымский мост is falling down,
Falling down, falling down.
Крымский мост is falling down,
My fair lady.
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08.10.2022 12:33 Відповісти
Местная женщина несет сумку с едой, переданной украинскими волонтерами, в недавно отвоеванном селе Пидлиман, восток Украины, пятница, 7 октября 2022 г.
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08.10.2022 12:33 Відповісти
Locals gather to receive food given by Ukrainian volunteers in the recently retaken village of Borova village, east Ukraine, Friday, Oct. 7, 2022.
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08.10.2022 13:34 Відповісти
Крымский мост оказался намного слабее чем все думали. От взрыва одного грузовика упало аж три пролета притом в разных местах.
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08.10.2022 12:35 Відповісти
все побудовано на міфах пропаганди "о вялічії"...рашисти як будуть тікати,то самі підірвуть кримський міст,"чтоб нє досталось врагу"
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08.10.2022 12:49 Відповісти
Або чітко знали, де і скільки підривати!

Недарма ж вициганили технічну документацію на міст!
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08.10.2022 14:23 Відповісти
"Так че там у хахлоф..????"
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08.10.2022 12:39 Відповісти
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08.10.2022 12:41 Відповісти
Опять покурили.
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08.10.2022 12:43 Відповісти
А ще не хочеш згадати про ролю СБУ у пропуску московської орди з Криму на материкову частину України? Про повну бездіяльність а де і співучасть.
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08.10.2022 12:49 Відповісти
Оно само, #настамнет
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08.10.2022 12:57 Відповісти
сила воли плюс ненависть и холодный расчет.дай Бог здоровья тем кто это отработал.козацькому роду нема переводу.
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08.10.2022 13:10 Відповісти
Вертолет сбрасывает воду для тушения пожара на Крымский мост, соединяющий материковую часть России и Крымский полуостров через Керченский пролив, в Керчи, суббота, 8 октября 2022 г. Российские власти заявляют, что заминированный грузовик вызвал пожар и обрушение участка мост, соединяющий аннексированный Россией Крым с Россией. Мост является ключевой артерией снабжения для нерешительных военных действий Москвы на юге Украины.
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08.10.2022 13:14 Відповісти
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08.10.2022 13:15 Відповісти
А почему не заявить, что это кацапы сами организовали взрыв, чтобы потом обвинить Украину? Припомнить кацапам инсценированные ФСБ "теракты" с использованием "рязанского сахара", вот прямо пусть Зеленский и все официальные лица бы перед всем миром это заявили!!! Что всё это - дело рук ФСБ и путлера. Грузовик российский, ехал с территории россии, при чём тут Украина? Даже если СБУ его заминировала - зачем признавать это? Вот после войны бы и признали, а сейчас надо было сказать, что это кацапы сами себя взорвали. Без намёков, без троллинга, на полном серьёзе.

Потому что рашистские сми на Западе преподнесут это, как теракт, когда вокруг были гражданские автомобили - Украине это надо? Одно дело - военные аэродромы, на которые простых гражданских не пускают, другое - мост, по которому ехали и гражданские машины. И это на фоне вбросов от Турции, что путлеру надо пойти навстречу.
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08.10.2022 13:35 Відповісти
Тому що якщо ми почнемо брехати, то хто ж нам потім буде вірити?

Ми ж тоді самі станемо кацапами!
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08.10.2022 14:33 Відповісти
По твоему, если поселить по одной кацапской семье на каждом военном аэродроме, в каждой казарме, в каждом сборочном военном цеху и на куполе бункера фуйла то Украина просто не должна стрелять никуда ибо тамжемирнаялюде?
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08.10.2022 15:10 Відповісти
Да все знают какие касапы криворукие строители! Опять трубопровод с силовым кабелем перепутали!
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08.10.2022 15:11 Відповісти
В причастность СБУ не верю, т.к. специфика сей службы не распространяется на театр военных действий и работу в тылу врага. Не было и нет у СБУ диверсионных подразделений и своих агентов в тылу врага сколь бы не писали об этом роССийские утырки, а вот у внешней и фронтовой разведки, ГРУ ГШ есть и работают!!! СБУ это приписывают ради пиара сей службы провалившей оборону Украины на юге в начале полномасштабного нападения Рашки на Украину!!!
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08.10.2022 15:34 Відповісти
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08.10.2022 19:00 Відповісти
Вряд ли СБУ имело к этому отношение. Слили бы операцию россиянам, а так только комментировать могут.
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08.10.2022 21:34 Відповісти
В даний час важливий результат-міст пошкоджений. Перетягування ковдри не так важливо, тим більше про операції такого масштабу ми правду ЗАРАЗ не взнаємо-одні догадки. І правда може бути там, де ніхто ніколи і не думав...
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09.10.2022 06:23 Відповісти
 
 