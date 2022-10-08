"Не зруйновано, а пошкоджено": влада РФ вчить, як розповідати про пожежу на Кримському мосту

Російськими ЗМІ розповсюджують створену владою "методичку" щодо того, якими чином висвітлювати надзвичайну подію на Кримському мосту.

Про це повідомляє опозиційне російське видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

Пропагандистам заборонено згадувати про руйнування двох прольотів мосту. Їх заохочують казати, що міст "не зруйновано, а лише пошкоджено".

Також пропагандисти мають невпинно повторювати, що підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася. Крім того, нібито запрацювала Керченська поромна переправа, а Мінтранс уже розпочав нові логістичні маршрути.

"Судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС та більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються", - зазначає "Медуза".

Також читайте: Роль СБУ у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги, - речник СБУ Дехтяренко

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.