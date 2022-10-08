"Не зруйновано, а пошкоджено": влада РФ вчить, як розповідати про пожежу на Кримському мосту
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Російськими ЗМІ розповсюджують створену владою "методичку" щодо того, якими чином висвітлювати надзвичайну подію на Кримському мосту.
Про це повідомляє опозиційне російське видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.
Пропагандистам заборонено згадувати про руйнування двох прольотів мосту. Їх заохочують казати, що міст "не зруйновано, а лише пошкоджено".
Також пропагандисти мають невпинно повторювати, що підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася. Крім того, нібито запрацювала Керченська поромна переправа, а Мінтранс уже розпочав нові логістичні маршрути.
"Судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС та більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються", - зазначає "Медуза".
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Будь ласка, зачекайте...
Не пожар, а задымление.
Не наводнение, а подтопление
Не взрыв, а хлопок.
Не падение, а отрицательный рост
Не разрушение, а повреждение.
Им, альтернативно одаренным, так лехше пережить собственную дурость
ЧеловеческийFUCKтор...десь так...
- Шо, чорнявий, кажуть, Іван тебе потовк а потім ще й через паркан перекинув?
- Та де там потовк, бачте - я ж цілий! І теж мені паркан: якихось два штурпаки!
- Так тебе ж, кажуть, потім водою відливали!
- Та яка там вода - самі помиї!
- и вааще стало даже луТше, воЄнам "народа-побєдітєля" будет за кем прятаться - стоять не спереди, а сзади заложников, которим нікуди тікати, все как любит сцикливе хйло
С прошедшим некрофил пу! Наше тебе поздравления!
А всем рашистам срочно на лодки и домой в тайгу мрази!
Советник оккупационной "администрации" Крыма Крючков заявил, что на мосту случайно загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. В пресс-службе ж/д агентства сообщают, что движение по мосту остановлено.
Интересно, как взрыв топливной цистерны связан с обрушением дорожного полотна на фотографии? https://t.me/Ukraine_365News/38309?single
Еще не вечер...
Да, кацапы?
нічого страшного