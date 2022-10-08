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"Не зруйновано, а пошкоджено": влада РФ вчить, як розповідати про пожежу на Кримському мосту

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

пропаганда

Російськими ЗМІ розповсюджують створену владою "методичку" щодо того, якими чином висвітлювати надзвичайну подію на Кримському мосту.

Про це повідомляє опозиційне російське видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

Пропагандистам заборонено згадувати про руйнування двох прольотів мосту. Їх заохочують казати, що міст "не зруйновано, а лише пошкоджено".

Також пропагандисти мають невпинно повторювати, що підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася. Крім того, нібито запрацювала Керченська поромна переправа, а Мінтранс уже розпочав нові логістичні маршрути.

"Судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС та більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються", - зазначає "Медуза".

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Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
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08.10.2022 12:48
+28
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08.10.2022 12:45
+23
один написал... самое обидное, шо хохлы теперь весь день будут писать - шо с *балом, русня? )))
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08.10.2022 12:47
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08.10.2022 12:45 Відповісти
один написал... самое обидное, шо хохлы теперь весь день будут писать - шо с *балом, русня? )))
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08.10.2022 12:47 Відповісти
абидна, сиш...
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08.10.2022 12:55 Відповісти
Не переживай! Вона зараз не нарадіється - "Успела *********, пака мост был цел!!!"
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08.10.2022 13:07 Відповісти
Міст виконав поставлені завдання та відійшов на більш вигідні позиції.
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08.10.2022 12:46 Відповісти
Отрицательно всплыл
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08.10.2022 12:49 Відповісти
Ну зачем врать-та. Отрицательно всплыли только два пролета. И то после непродолжительного и тихого хлопка.
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08.10.2022 12:52 Відповісти
Наверное этим путинское время и войдет в историю, что ничего не говорили прямо - или врали или говорили полуправду
Не пожар, а задымление.
Не наводнение, а подтопление
Не взрыв, а хлопок.
Не падение, а отрицательный рост
Не разрушение, а повреждение.
Им, альтернативно одаренным, так лехше пережить собственную дурость
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08.10.2022 12:59 Відповісти
Вот и живут в рф не люди, а человеческий фактор.
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08.10.2022 13:50 Відповісти
Человеческий FUCKтор...десь так...
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08.10.2022 14:22 Відповісти
не 140 млн. а 97 или 92 или даже 70.
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08.10.2022 16:52 Відповісти
Міст зробив акт доброї волі...
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08.10.2022 13:40 Відповісти
крим знову упливає з радной гавані ? )))
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08.10.2022 12:47 Відповісти
Проявилась отрицательная несущая способность моста
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08.10.2022 12:47 Відповісти
Вследствии сверхбыстрого возгорания мост приобрел отрицательную устойчивость
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08.10.2022 12:47 Відповісти
"Мост пєрєгруппіровался просто".
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08.10.2022 12:48 Відповісти
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08.10.2022 12:48 Відповісти
Точнісінько як про Івана та цигана!

- Шо, чорнявий, кажуть, Іван тебе потовк а потім ще й через паркан перекинув?
- Та де там потовк, бачте - я ж цілий! І теж мені паркан: якихось два штурпаки!
- Так тебе ж, кажуть, потім водою відливали!
- Та яка там вода - самі помиї!
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08.10.2022 12:49 Відповісти
"...підрив вантажівки з автоцистернами..." - Там на відео видно автомобіль - фургончик, аж ніяк не автоцистера. Під ним рвануло, чи над ним... Головне рвануло!
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08.10.2022 12:49 Відповісти
"Не зруйновано, а пошкоджено"
- и вааще стало даже луТше, воЄнам "народа-побєдітєля" будет за кем прятаться - стоять не спереди, а сзади заложников, которим нікуди тікати, все как любит сцикливе хйло
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08.10.2022 12:50 Відповісти
Крымский мост есть. Просто не все его могут увидеть. Ето новое изобретение путена, которое видят только истинные руzzzкие с тведыми скрепами и кто постоянно подпитывает секретную енергию кремля которую передают по телявизору.
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08.10.2022 12:51 Відповісти
ох і знатно підгорить сьогодні в рашапропаганди..
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08.10.2022 12:51 Відповісти
не вмер, а здох.
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08.10.2022 12:52 Відповісти
Во-первых, это красиво...
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08.10.2022 12:54 Відповісти
+++
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08.10.2022 20:16 Відповісти
По логике, если кацапы восстановят разваленное, то надо вдолбать уже по аркам.
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08.10.2022 12:55 Відповісти
Не бачив коментарів Зеленського по кримському мосту...може пропустив...
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08.10.2022 12:55 Відповісти
Момент взрыва на мосту и обвал дороги!
С прошедшим некрофил пу! Наше тебе поздравления!
А всем рашистам срочно на лодки и домой в тайгу мрази!
Советник оккупационной "администрации" Крыма Крючков заявил, что на мосту случайно загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. В пресс-службе ж/д агентства сообщают, что движение по мосту остановлено.
Интересно, как взрыв топливной цистерны связан с обрушением дорожного полотна на фотографии? https://t.me/Ukraine_365News/38309?single
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08.10.2022 12:56 Відповісти
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08.10.2022 12:59 Відповісти
Главное что слышно "хлопки"
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08.10.2022 13:00 Відповісти
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08.10.2022 13:00 Відповісти
Міст зробив жест доброї волі.
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08.10.2022 13:02 Відповісти
В результате неустанной помощи наших украинских партнёров пропускная способность моста отрицательно возросла
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08.10.2022 13:07 Відповісти
А новый логистический маршрут это через Маруиполь видимо? Чтобы каждый рабсиянин мог воочую насладиться видами освобожденного города?
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08.10.2022 13:08 Відповісти
Мєлі,ємеля,твоя неделя.
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08.10.2022 13:13 Відповісти
мост доброй воли
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08.10.2022 13:13 Відповісти
Тот же йух, только вид сбоку.
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08.10.2022 13:14 Відповісти
"Не разрушен, а поврежден"

Еще не вечер...
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08.10.2022 13:15 Відповісти
Уявімо: зривається автомобіль начинений вибухівкою. Куди і, як йде зривна хвиля, невже вниз, що зносить два пролета???? Щось козломорді, як завжди видумують.
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08.10.2022 13:21 Відповісти
певно, на машині був маячок для Бавовнятка... тому нічого і не знайшли при огляді... але як це точно поєднати з потягом та цистернами?...
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08.10.2022 13:27 Відповісти
пошкоджено до руйнації...
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08.10.2022 13:25 Відповісти
ПАТЕРЬНЕТ, КРЫМСКИЙМОСТНИНУЖИН, ФСЬОИДЕТПАПЛАНУ!
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08.10.2022 13:39 Відповісти
Ну могли сказать и «поцарапан»
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08.10.2022 13:40 Відповісти
Бу-у-га-га. Могли. Как выше говорили, они в основном отрицательно одаренные, так что вполне.
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08.10.2022 13:50 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ.Что эти кацапи думали украинцы все мости взрывають где ступала нога свино-сабак, так сказат очищение огнём и взрывом,так держать
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08.10.2022 14:13 Відповісти
Не вмер Данило, а галушкою вдавило!
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08.10.2022 14:25 Відповісти
Не отсос, а миннет!
Да, кацапы?
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08.10.2022 14:38 Відповісти
трошки пошкоджений асфальт
нічого страшного
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08.10.2022 17:26 Відповісти
 
 