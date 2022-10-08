Привітання для Путіна Україна готувала давно, - голова МЗС Естонії Рейнсалу про підрив Керченського мосту

Україна давно оголосила, що її мета зруйнувати Кримський міст.

На це звернув увагу міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Він припускає, що за підривом мосту стоїть Україна. Водночас міст фізично не зруйнований, але обвалилася автомобільна частина та горить залізниця. "Позитивним моментом є те, що рух зупинився", - сказав Рейнсалу.

Міністр не виключає, що підірвати міст планувалося саме сьогодні, оскільки Путіну вчора виповнилося 70 років. "Я вважаю, що ця мета була вже дуже давно", - додав посадовець.

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За словами Рейнсалу, це був сміливий вчинок. "Естонія, безумовно, вітає це та вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", - додав міністр.

Нагадаємо, вранці 8 жовтняна Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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