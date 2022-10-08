Привітання для Путіна Україна готувала давно, - голова МЗС Естонії Рейнсалу про підрив Керченського мосту
Україна давно оголосила, що її мета зруйнувати Кримський міст.
На це звернув увагу міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Він припускає, що за підривом мосту стоїть Україна. Водночас міст фізично не зруйнований, але обвалилася автомобільна частина та горить залізниця. "Позитивним моментом є те, що рух зупинився", - сказав Рейнсалу.
Міністр не виключає, що підірвати міст планувалося саме сьогодні, оскільки Путіну вчора виповнилося 70 років. "Я вважаю, що ця мета була вже дуже давно", - додав посадовець.
За словами Рейнсалу, це був сміливий вчинок. "Естонія, безумовно, вітає це та вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", - додав міністр.
Нагадаємо, вранці 8 жовтняна Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
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Тепер кацяпи кожну вантажівку винюхуйте, правда через міст вони не скоро будуть їхать...Алеж уявіть собі таку вантажівку на паромній перепаві?Просто страшне)))але дуже реальне.
Горить у пеклі , сукі москальські!
АЛЕ ЦЕ Ж БУДУВАЛИ РОТЕНБЕРГИ А НЕ РОСІЙСЬКОГО ЗРАЗКУ МОСТОСТОСТОИ
Та нехай тепер гадають кацяпи, а ми святкуємо!
А щодо повернення Криму то це ще далеко . І дипломатичним шляхом Україна ніколи не поверне Крим -а тільки силою і погрозами.
А після повернення Криму треба буде багато людей виселяти які є неблагонадійними для України а це значна частина півострова і це громадяни Росії
Кримський хвіст - це помилка по Фрейду, чи так і задумано?