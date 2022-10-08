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Привітання для Путіна Україна готувала давно, - голова МЗС Естонії Рейнсалу про підрив Керченського мосту

рейнсалу

Україна давно оголосила, що її мета зруйнувати Кримський міст.

На це звернув увагу міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Він припускає, що за підривом мосту стоїть Україна. Водночас міст фізично не зруйнований, але обвалилася автомобільна частина та горить залізниця. "Позитивним моментом є те, що рух зупинився", - сказав Рейнсалу.

Міністр не виключає, що підірвати міст планувалося саме сьогодні, оскільки Путіну вчора виповнилося 70 років. "Я вважаю, що ця мета була вже дуже давно", - додав посадовець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вантажівку, що підірвалася на Кримському мості, перед цим оглядали росіяни, - Mash. ВIДЕО

За словами Рейнсалу, це був сміливий вчинок. "Естонія, безумовно, вітає це та вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", - додав міністр.

Нагадаємо, вранці 8 жовтняна Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Також читайте: "Не зруйновано, а пошкоджено": влада РФ вчить, як розповідати про пожежу на Кримському мосту

Автор: 

Крим (14135) міст (1231) пожежа (4316) Естонія (1607) Керченський міст (532) Рейнсалу Урмас (68)


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Топ коментарі
+15
Коли я виїзжав з окупованого Криму то сказав місцевій знайомій ваті що прийде час я повернусь на танку і побачу як ви стрибаєте з причалів в море. Ось так вони і будуть тікати. Вплав.
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08.10.2022 13:58
+13
Слава Україні !!!!!
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08.10.2022 13:40
+9
Ну звісно що то "вантажівка" втбухнула, а як же!
Тепер кацяпи кожну вантажівку винюхуйте, правда через міст вони не скоро будуть їхать...Алеж уявіть собі таку вантажівку на паромній перепаві?Просто страшне)))але дуже реальне.
Горить у пеклі , сукі москальські!
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08.10.2022 13:48
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А як кацапи будуть втікати з криму, коли туди зайде Українська армія?
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08.10.2022 13:38 Відповісти
крим буде відвойовано політичним шляхом після падіння путінізму
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08.10.2022 13:43 Відповісти
А що робити тепер отим колаборантам, які з материкової України пересилились туди після анексії??? І таких десятки тисяч (військових у т.ч.)...
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08.10.2022 13:43 Відповісти
В море
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08.10.2022 13:46 Відповісти
Моменто море... моментально... в море.
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08.10.2022 14:47 Відповісти
Мабудь на надувних матрасах, але ж всім не вистачить...
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08.10.2022 13:49 Відповісти
Коли я виїзжав з окупованого Криму то сказав місцевій знайомій ваті що прийде час я повернусь на танку і побачу як ви стрибаєте з причалів в море. Ось так вони і будуть тікати. Вплав.
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08.10.2022 13:58 Відповісти
Слава Україні !!!!!
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08.10.2022 13:40 Відповісти
та начебто не ми то - від'*******...
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08.10.2022 13:40 Відповісти
в Криму значно зріс попит на курси з скуба дайвінгу - джерело...
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08.10.2022 13:46 Відповісти
Ну звісно що то "вантажівка" втбухнула, а як же!
Тепер кацяпи кожну вантажівку винюхуйте, правда через міст вони не скоро будуть їхать...Алеж уявіть собі таку вантажівку на паромній перепаві?Просто страшне)))але дуже реальне.
Горить у пеклі , сукі москальські!
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08.10.2022 13:48 Відповісти
а вообще гениально, открываем фирму, и шлем подарки. фура никогда не знает что везет, а в подарке активация хоть по радио, хоть по gps, да хоть по интернету или таймеру
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08.10.2022 13:48 Відповісти
Пишуть то не ракети (а розломи прольотів два)-бо Антонівський міст показав як важко ракетами порушити такі споруди .
АЛЕ ЦЕ Ж БУДУВАЛИ РОТЕНБЕРГИ А НЕ РОСІЙСЬКОГО ЗРАЗКУ МОСТОСТОСТОИ
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08.10.2022 13:50 Відповісти
УЯВІТЬ ЩО БУДЕ ДАЛІ, КОЛИ СПРАВЖні МОСТОБУДІВНИКИ ! А вони є в Україні!ЗНАЙНУДЬ СЛАБИНКУ ЦІЄЇ СПОРУДИ
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08.10.2022 13:52 Відповісти
Як гадаєте - для чого наші вициганили у кацапів технічну документацію на Кримський міст?
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08.10.2022 15:35 Відповісти
Мені цікаво ,чому кримський хвіст видвалився майже відразу як пішов ленд ліз в Україну,мабуть щось дуже цікаве з,явилося на озброєні в Україні)))А може і "вантажівка"...., але скільки там треба взривчатки щоб підірвати міст у двох місцях одразу ?))
Та нехай тепер гадають кацяпи, а ми святкуємо!
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08.10.2022 13:58 Відповісти
Лендлизный студебеккер ))
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08.10.2022 14:49 Відповісти
Мала на увазі радянського зразку містобудівні компанії-бо які російські зараз то вже питання
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08.10.2022 13:59 Відповісти
Якщо Україна підірвала кримський міст -це дуже радує .
А щодо повернення Криму то це ще далеко . І дипломатичним шляхом Україна ніколи не поверне Крим -а тільки силою і погрозами.
А після повернення Криму треба буде багато людей виселяти які є неблагонадійними для України а це значна частина півострова і це громадяни Росії
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08.10.2022 13:54 Відповісти
Це дуже просто,усі хто мають російські паспорти та прописку після анексіі беруть валізку і за 24 години покидають терріторію українського Крима, чи добровільно,чи за допомогою СБУ та ЗСУ.
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08.10.2022 14:00 Відповісти
Ви думаєте мені, кримчанину, буде соромно виганяти своїх бувшіх сусідів з квартир на росію? Аж ніскільки. Ще й попід сраку.
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08.10.2022 14:02 Відповісти
Що робити коли відвалився кримській хвіст.
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08.10.2022 14:06 Відповісти


Кримський хвіст - це помилка по Фрейду, чи так і задумано?
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08.10.2022 15:53 Відповісти
Я теж була впевнена, що саме по мосту та у юбілей ***** наші зроблять подарунок.
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08.10.2022 15:56 Відповісти
 
 