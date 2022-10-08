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Новини Війна
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Війна в Україні - не сфера Нобелівської премії миру, а її тло. Ми хотіли підкреслити, що активісти роблять великий внесок у справу миру, - голова комітету Рейсс-Андерсен

нобелівська

Нобелівську премію миру отримали представники від України, Росії та Білорусі з метою "підкреслити важливість громадянського суспільства та його роль у будь-якій країні, зокрема у протистоянні авторитарній владі".

Про це розповіла голова Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен у коментарі BBC Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Сфера премії миру - це не війна в Україні, але це, безперечно, дуже серйозне її тло", - заявила Рейсс-Андерсен.

Вона наголосила, що премію миру вручають особі чи організації, які зробили найбільший внесок у мир за минулий рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лист 177 Нобелівських лауреатів із засудженням війни Росії проти України оприлюднений у провідних світових виданнях

Пояснюючи перемогу Біляцького, вона заявила, що правозахисник відстоював у Білорусі права людини та право голосу у той час, коли влада зробила представників громадянського суспільства та правозахисних організацій ворогом держави. Через це він став політв'язнем у своїй країні.

"Ми хочемо чітко зазначити, що учасники громадянського суспільства роблять великий внесок у справу миру, запобігаючи війні і сприяють припиненню війни", - наголошує Рейсс-Андерсен.

Також вона заявила, що "громадянське суспільство було розгромлене в Росії і Білорусі, а Україна не була повністю розвиненою демократією і потерпала від цього".

Рішення щодо лауреатів Нобелівський комітет ухвалив "в межах волі Альфреда Нобеля, критеріїв братерства між народами", додає вона. Також Рейсс-Андерсен не вважає, що вручення премії матиме негайний вплив, адже "у нинішній ситуації це абсолютно нереально".

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"Я думаю, коли Альфред Нобель писав свій заповіт, він усвідомлював, який жахливий вплив на людей можуть мати військова промисловість і зброя, і це було частиною його мотивації для створення цієї чудової премії та визначення її умов", - заявляє голова Нобелівського комітету.

Також Рейсс-Андерсен частково пояснила, чому премію миру не вручили президенту Володимиру Зеленському або російському опозиційному політику, а нині політв'язню в РФ Олексію Навальному. За її словами, всесвітнє визнання комітет "не бере до уваги".

"Всесвітнє визнання - це не те, що ми беремо до уваги. І ми ніколи не коментуємо, хто не отримав премію. Ми вважаємо, що ті, хто робить внесок у справу миру, це не люди, які ведуть війну. А вказуємо на тих, хто зараз може змінити ситуацію.

Війни можна вирішувати не лише військовими засобами. Повстання людей, спротив і протести відігравали важливу роль. І ми вважаємо, що наші переможці продовжуватимуть це робити", - підкреслює Рейсс-Андерсен.

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Нагадаємо, Нобелівську премію миру-2022 отримали українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод", правозахисник із Білорусі Алесь Беляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".

Ініціативна група чинних та колишніх політиків країн Європи подала до комітету пропозицію щодо присудження премії миру Володимиру Зеленському та народові України.

Автор: 

Нобелівська премія (93) громадські організації (86) правозахисники (377) активіст (312)


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Топ коментарі
+5
https://www.youtube.com/channel/UCXS9jLqtuP8YTyHH7jRy69w Наталья Трофименко https://www.youtube.com/watch?v=RsVOEy16UCI&lc=UgxDKEGGOVIuk2Lijjd4AaABAg 8 часов назад

Надо Украине отказаться от Нобелевской премии, мотивируя тем, что Нобелевский комитет приравнял агрессора с жертвой. Они пытаются примирить Украину с рашкой, за счёт Украины
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08.10.2022 14:13
+5
https://www.youtube.com/channel/UCB40MEkD9B_UgZlBTiCf1wg Валентина Рудницкая

Таких нобелівських премій нам не треба .Це вже не влазить ні в які ворота.

Країна вбивця і премія миру.Як не соромно тім людям,які розподіляють цю премію.

Коли вони вже перестануть думати,що Россія велика держава і треба перед нею плазувати.

Сором,Сором.Сором.
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08.10.2022 14:18
+4
ДАВИДЮК: скандал з Нобелівською премією миру, Меркель знову підігрує путину https://www.youtube.com/channel/UCx_CH273RoECryl3tc9xb9g @Микола Давидюк

https://youtu.be/RsVOEy16UCI

показати весь коментар
08.10.2022 14:12
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А ЧОМУ А ЧОМУ БІЛОРУСАМ РОСІЯНАМ ТА УКРАЇНЦЯМ ОДНОРАЗРАЗОВО АДІНАРОТ .? Вірно сказав один політолог - краще тільки МЕМОРІАЛУ РОСІЙСЬКОМУ ДАЛИ
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08.10.2022 14:02 Відповісти
Або білоруській організацї ТІЛЬКИ ОДНІЙ А так ... наша пєсня хараша и начньом скачала - трі брат кіз народа...
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08.10.2022 14:04 Відповісти
і через це нагороджуємо кацапів та кацапських кріпаків ***********
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08.10.2022 14:03 Відповісти
Алєсь Бєляцький кріпак?
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08.10.2022 14:22 Відповісти
ви там усі кацапські кріпаки. мали шанс у20 але замість того щоб скористатись перед ослінами розувалися. тож жріть не обляпайтесь обома руками кріпачйо кацапське бо ще відповідати за Бучу, Ірпінь, Бородянку, Марік, тощо будете разом з свинособаками
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08.10.2022 15:12 Відповісти
Хто "ви", подоляківський серветник?
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08.10.2022 15:25 Відповісти
ДАВИДЮК: скандал з Нобелівською премією миру, Меркель знову підігрує путину https://www.youtube.com/channel/UCx_CH273RoECryl3tc9xb9g @Микола Давидюк

https://youtu.be/RsVOEy16UCI

показати весь коментар
08.10.2022 14:12 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCXS9jLqtuP8YTyHH7jRy69w Наталья Трофименко https://www.youtube.com/watch?v=RsVOEy16UCI&lc=UgxDKEGGOVIuk2Lijjd4AaABAg 8 часов назад

Надо Украине отказаться от Нобелевской премии, мотивируя тем, что Нобелевский комитет приравнял агрессора с жертвой. Они пытаются примирить Украину с рашкой, за счёт Украины
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08.10.2022 14:13 Відповісти


А от тут Ви трошкі не праві, судячи з інших Ваших коментарів Ви розумна людина, вони зовсім не намагаються примирювати, подумайте ще раз над цим питанням, не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли її там нема.
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08.10.2022 14:56 Відповісти
прив'язати премією убивцю до жертв - то, без сумніву, крутий миротворчий фейл
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08.10.2022 14:12 Відповісти
ІРІНА Фаріон класно проаналізувала , шо це за організація з України , яка зовсім не турбовалась про українців , працювала з кацапами ( вероятно ім'я і створена ) і вдруг получила Нобелівську

ІРІНА ФАРІОН

Перемовини чи перемога? |

https://youtu.be/9CFOciedVbc

8 окт. 2022 г. https://www.youtube.com/watch?v=9CFOciedVbc&t=47s 0:47 Могилізація на раші.
https://www.youtube.com/watch?v=9CFOciedVbc&t=367s 6:07 Ядерна зброя - відчай путіна
https://www.youtube.com/watch?v=9CFOciedVbc&t=424s 7:04 Відгук світу на ядерні погрози
https://www.youtube.com/watch?v=9CFOciedVbc&t=960s ‼️‼️‼️16:00 Умиротворення від Маска, папи і нобеля
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08.10.2022 14:16 Відповісти


Фаріон ще та штучка, судячи з її дописів та розмов, вона або свідомо намагаєтьтся бути святішою за Папу Римського і тому весь час скочується в підлітковий нігілізм та максималізм, що дорівнює неадекватній оцінці, або вже мармзм прихоплює усьома чотирма лапками.
До того ж, з якого часу Фаріон стала істиною в останній інстанції?
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08.10.2022 15:01 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCB40MEkD9B_UgZlBTiCf1wg Валентина Рудницкая

Таких нобелівських премій нам не треба .Це вже не влазить ні в які ворота.

Країна вбивця і премія миру.Як не соромно тім людям,які розподіляють цю премію.

Коли вони вже перестануть думати,що Россія велика держава і треба перед нею плазувати.

Сором,Сором.Сором.
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08.10.2022 14:18 Відповісти
Сенс існування премії миру полягає в утриманні чиновників, які нею керують. Єдині, хто заслуговує премію миру - це ЗСУ, які не потребують того, щоб якісь чинуші її призначали!
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08.10.2022 14:46 Відповісти
Нобель у домовині крутиться.
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08.10.2022 15:44 Відповісти
до дупи вас з вашою прикацапленою премією.
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08.10.2022 16:07 Відповісти
Як можна порівнювати тих, хто просто теліпає язиком і тих, хто віддає свої житття на фронті? ЗСУ - це єдині, хто гідний був би цієї премії.
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08.10.2022 17:56 Відповісти
нобелівський комітет з миру виявив свою повну неадекватність.

тридцять років Україна відстоює свою незалежність, вісім років Україна воює, в тому числі і з бєлорусієй, а ці європейські лівакі досі нас записують в "трієдіний народ".

тай нобелівська премія з економіки теж така ж заангажована інтернаціоналом ідіотів.
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08.10.2022 19:32 Відповісти
 
 