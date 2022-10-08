Війна в Україні - не сфера Нобелівської премії миру, а її тло. Ми хотіли підкреслити, що активісти роблять великий внесок у справу миру, - голова комітету Рейсс-Андерсен
Нобелівську премію миру отримали представники від України, Росії та Білорусі з метою "підкреслити важливість громадянського суспільства та його роль у будь-якій країні, зокрема у протистоянні авторитарній владі".
Про це розповіла голова Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен у коментарі BBC Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Сфера премії миру - це не війна в Україні, але це, безперечно, дуже серйозне її тло", - заявила Рейсс-Андерсен.
Вона наголосила, що премію миру вручають особі чи організації, які зробили найбільший внесок у мир за минулий рік.
Пояснюючи перемогу Біляцького, вона заявила, що правозахисник відстоював у Білорусі права людини та право голосу у той час, коли влада зробила представників громадянського суспільства та правозахисних організацій ворогом держави. Через це він став політв'язнем у своїй країні.
"Ми хочемо чітко зазначити, що учасники громадянського суспільства роблять великий внесок у справу миру, запобігаючи війні і сприяють припиненню війни", - наголошує Рейсс-Андерсен.
Також вона заявила, що "громадянське суспільство було розгромлене в Росії і Білорусі, а Україна не була повністю розвиненою демократією і потерпала від цього".
Рішення щодо лауреатів Нобелівський комітет ухвалив "в межах волі Альфреда Нобеля, критеріїв братерства між народами", додає вона. Також Рейсс-Андерсен не вважає, що вручення премії матиме негайний вплив, адже "у нинішній ситуації це абсолютно нереально".
"Я думаю, коли Альфред Нобель писав свій заповіт, він усвідомлював, який жахливий вплив на людей можуть мати військова промисловість і зброя, і це було частиною його мотивації для створення цієї чудової премії та визначення її умов", - заявляє голова Нобелівського комітету.
Також Рейсс-Андерсен частково пояснила, чому премію миру не вручили президенту Володимиру Зеленському або російському опозиційному політику, а нині політв'язню в РФ Олексію Навальному. За її словами, всесвітнє визнання комітет "не бере до уваги".
"Всесвітнє визнання - це не те, що ми беремо до уваги. І ми ніколи не коментуємо, хто не отримав премію. Ми вважаємо, що ті, хто робить внесок у справу миру, це не люди, які ведуть війну. А вказуємо на тих, хто зараз може змінити ситуацію.
Війни можна вирішувати не лише військовими засобами. Повстання людей, спротив і протести відігравали важливу роль. І ми вважаємо, що наші переможці продовжуватимуть це робити", - підкреслює Рейсс-Андерсен.
Нагадаємо, Нобелівську премію миру-2022 отримали українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод", правозахисник із Білорусі Алесь Беляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".
Ініціативна група чинних та колишніх політиків країн Європи подала до комітету пропозицію щодо присудження премії миру Володимиру Зеленському та народові України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/RsVOEy16UCI
Надо Украине отказаться от Нобелевской премии, мотивируя тем, что Нобелевский комитет приравнял агрессора с жертвой. Они пытаются примирить Украину с рашкой, за счёт Украины
А от тут Ви трошкі не праві, судячи з інших Ваших коментарів Ви розумна людина, вони зовсім не намагаються примирювати, подумайте ще раз над цим питанням, не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли її там нема.
ІРІНА ФАРІОН
Перемовини чи перемога? |
https://youtu.be/9CFOciedVbc
8 окт. 2022 г. https://www.youtube.com/watch?v=9CFOciedVbc&t=47s 0:47 Могилізація на раші.
https://www.youtube.com/watch?v=9CFOciedVbc&t=367s 6:07 Ядерна зброя - відчай путіна
https://www.youtube.com/watch?v=9CFOciedVbc&t=424s 7:04 Відгук світу на ядерні погрози
https://www.youtube.com/watch?v=9CFOciedVbc&t=960s ‼️‼️‼️16:00 Умиротворення від Маска, папи і нобеля
Фаріон ще та штучка, судячи з її дописів та розмов, вона або свідомо намагаєтьтся бути святішою за Папу Римського і тому весь час скочується в підлітковий нігілізм та максималізм, що дорівнює неадекватній оцінці, або вже мармзм прихоплює усьома чотирма лапками.
До того ж, з якого часу Фаріон стала істиною в останній інстанції?
Таких нобелівських премій нам не треба .Це вже не влазить ні в які ворота.
Країна вбивця і премія миру.Як не соромно тім людям,які розподіляють цю премію.
Коли вони вже перестануть думати,що Россія велика держава і треба перед нею плазувати.
Сором,Сором.Сором.
тридцять років Україна відстоює свою незалежність, вісім років Україна воює, в тому числі і з бєлорусієй, а ці європейські лівакі досі нас записують в "трієдіний народ".
тай нобелівська премія з економіки теж така ж заангажована інтернаціоналом ідіотів.