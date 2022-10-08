Унаслідок вибухів та пожежі на Кримському мості загинули троє людей, - Слідком РФ
Унаслідок вибухів та пожежі на Кримському мості загинули троє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"На Кримському мосту загинули пасажири легковика, що їхав поряд з вибуховою вантажівкою, з води піднято тіла чоловіка і жінки", - ідеться в повідомленні.
Дані водія вантажівки, стверджують у відомстві, теж встановили: це житель Краснодарського краю.
Як повідомлялося, зранку 8 жовтня на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Топ коментарі
+43 Eispickel
показати весь коментар08.10.2022 14:26
+32 cimbitep
показати весь коментар08.10.2022 14:26
+28 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар08.10.2022 14:27
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https://www.youtube.com/watch?v=wx5Gea-qwz8&t=5s
Кто знает может он герой-камикадзе
Очень точно по месту взорвалось
По сообщению ведомства, из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.
«Следователи СК ПАРАШКИ также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», - добавили в ведомстве.
В СК также уточнили, что водитель, находящийся во взорвавшемся на Крымском мосту грузовике - житель Кубани
Але всі тварини запарєбріком будуть знищені - і малі і старі. ВСІ.
Та хай вони там всі повиздихають. У світі чистіше стане.
72 бывает только раз.
Піонтковський
В результате начался сильный пожар. В Сети очевидцы обнародовали видео, пишет https://glavred.info/ukraine/grohot-i-detonaciya-v-ilovayske-vzorvan-zheleznodorozhnyy-sostav-okkupantov-10415552.html «Главред» .
Как пишут росСМИ, в оккупированном Иловайске произошло шесть взрывов. Утверждается, что ВСУ нанесли удар с помощью M142 HIMARS.
По данным очевидцев, в Иловайске был уничтожен топливный склад врага - железнодорожные цистерны.
Каких людей?
Кацапов?
Так кацапы не люди.
А в остальном, прекрасная маркиза..(c)
Та і пляшкосиди, мабуть, тоді міст охороняли як на 9 травня.