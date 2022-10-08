Унаслідок вибухів та пожежі на Кримському мості загинули троє людей, - Слідком РФ

Унаслідок вибухів та пожежі на Кримському мості загинули троє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"На Кримському мосту загинули пасажири легковика, що їхав поряд з вибуховою вантажівкою, з води піднято тіла чоловіка і жінки", - ідеться в повідомленні.

Дані водія вантажівки, стверджують у відомстві, теж встановили: це житель Краснодарського краю.

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Як повідомлялося, зранку 8 жовтня на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.