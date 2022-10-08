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Унаслідок вибухів та пожежі на Кримському мості загинули троє людей, - Слідком РФ

сбу,міст

Унаслідок вибухів та пожежі на Кримському мості загинули троє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.   

"На Кримському мосту загинули пасажири легковика, що їхав поряд з вибуховою вантажівкою, з води піднято тіла чоловіка і жінки", - ідеться в повідомленні.

Дані водія вантажівки, стверджують у відомстві, теж встановили: це житель Краснодарського краю.

Також дивіться: Кримський міст. Момент вибуху вантажівки. ВIДЕО

Як повідомлялося, зранку 8 жовтня на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

Крим (14135) міст (1231) Слідком рф (194) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+43
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08.10.2022 14:26
+32
звідкіля там люди?
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08.10.2022 14:26
+28
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08.10.2022 14:27
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звідкіля там люди?
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08.10.2022 14:26 Відповісти
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08.10.2022 14:26 Відповісти
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08.10.2022 15:11 Відповісти
А ось вам ще від А.Невзорова.

https://www.youtube.com/watch?v=wx5Gea-qwz8&t=5s
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08.10.2022 17:52 Відповісти
А водитель?
Кто знает может он герой-камикадзе
Очень точно по месту взорвалось
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08.10.2022 14:38 Відповісти
По предварительным данным, три человека погибли при взрыве на Крымском мосту Об этом заявили в СК РФ.

По сообщению ведомства, из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

«Следователи СК ПАРАШКИ также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», - добавили в ведомстве.

В СК также уточнили, что водитель, находящийся во взорвавшемся на Крымском мосту грузовике - житель Кубани
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08.10.2022 14:26 Відповісти
Если есть на Свете рай - то это Краснодарский край! (водила грузовика)
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08.10.2022 16:32 Відповісти
šaxid kubanskij parenj, - inšallax
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08.10.2022 22:12 Відповісти
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08.10.2022 14:27 Відповісти
Мало уродов сгинуло, умножить хотя бы на 100.
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08.10.2022 14:29 Відповісти
Мета була МІСТ, а рашісти то така справа.
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08.10.2022 14:37 Відповісти
Такое же писала русня в соц сетях, после ракетного удара по Виннице. Про то что мало смертей. Я согласен с тобой, помимо десятков тысяч дохлых русских солдат, хочется что бы подохли так же их гражданские, столько сколько у нас. Скинуть бы напалмовую бомбу на большой московский детский садик, и что бы все это зафиксировала камера. Как потенциальные юнармейцы горяд и мучительно дохнут, а потом смотреть на реакцию родителей в сми. Это было быбы просто праведливо, не больше, не меньше.
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08.10.2022 14:38 Відповісти
Не треба на дитсадок.
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08.10.2022 14:43 Відповісти
Правильно - треба зберігати холодний розум. Бо після такого Захід перестане нам давати зброю в підтримку. Вони там сентиментальні дуже.
Але всі тварини запарєбріком будуть знищені - і малі і старі. ВСІ.
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08.10.2022 14:59 Відповісти
Никто же такого не будет делать. Но я считаю что это очень справедливо! За то что они убивали мирных украинцев. И мне не было бы жалко вырожденцев с фетальным алкогольным синдромом, которые на генном уровне ненавидят жителей всех других стран. Их с детсада воспитывают убивать и быть озлобленными, потом тащат в юнармию, где втирают умереть за главнокомандующего, а потом вырастают свинособаки, которые со z свастикой едут убивать людей в другую страну, с садистским удовольствием. А те пилоты которые атаковали города Сирии без ПВО, химическим оружием, потом мы видели ужасные видеокадры как сирийские дети задыхались, тоже когда то были детьми, которых нужно было сжечь ещё в садике, что бы не выросли такие убийцы.
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08.10.2022 16:20 Відповісти
не переживай, ху і ло з цим справиться сам, як завжди. беслан тоді а зараз Білгород чи варонеж. ти більше турбуєш своєю уявою, недостатньо там тельбухів на стінах
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08.10.2022 21:12 Відповісти
Двух погибших а третій?
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08.10.2022 14:29 Відповісти
Водій вантажівки
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08.10.2022 14:31 Відповісти
Чому Ви так вирішили?
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08.10.2022 14:31 Відповісти
А шо, в статье еще о ком-то упоминалось?
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08.10.2022 14:34 Відповісти
Упоминалось о двух погибших
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08.10.2022 14:35 Відповісти
Неужели кацапам можно верить ⁉️
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08.10.2022 15:26 Відповісти
Вы думаете, что водитель взорвавшейся машины мог выжить?
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08.10.2022 16:36 Відповісти
Якщо тіло не знайдене і не ідентифіковане, то ніхто не може вважатися загиблим ( бо це, бачите, "очевидне"). Якщо ви не зробили хімічний аналіз зеленки, то можете написати лише "рідина зеленого кольору"
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08.10.2022 17:04 Відповісти
Третій випаровувся.
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08.10.2022 14:45 Відповісти
третім був ші від маска🔥
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08.10.2022 21:14 Відповісти
Схоже не вантажівка підірвалася, бо там взагалі нікого б не знайшли. А Залужний не скаже, як було діло
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08.10.2022 14:32 Відповісти
Залужниий скаже. Тільки тоді, коли кацапи знайдуть винних і покарають. А виявиться що то була ракета.
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08.10.2022 15:44 Відповісти
Есть же видео момента взрыва, там и грузовик видно и легковая, которая следом ехала.
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08.10.2022 16:38 Відповісти
Да *****.
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08.10.2022 14:33 Відповісти
Горе то какое...
Та хай вони там всі повиздихають. У світі чистіше стане.
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08.10.2022 14:33 Відповісти
Мало того, то место хлоркой с известью браво присипати.
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08.10.2022 14:35 Відповісти
С днём рождения, вовочка.
72 бывает только раз.
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08.10.2022 14:33 Відповісти
Так 70 же. 72 ему уже не будет.
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08.10.2022 14:45 Відповісти
Он скрывает точную дату рождения, как и Сталин.
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08.10.2022 14:54 Відповісти
вавачка - байстрюк і йому 72

Піонтковський
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08.10.2022 14:54 Відповісти
И дата тогда фейк получается
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08.10.2022 15:06 Відповісти
Зато подрыв моста - не фейк.
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08.10.2022 15:12 Відповісти
Так кажуть там з метрика гібридна
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08.10.2022 15:25 Відповісти
В Иловайске Донецкой области в ночь на субботу, 8 октября, прогремели взрывы на железной дороге, которую используют оккупанты РФ.

В результате начался сильный пожар. В Сети очевидцы обнародовали видео, пишет https://glavred.info/ukraine/grohot-i-detonaciya-v-ilovayske-vzorvan-zheleznodorozhnyy-sostav-okkupantov-10415552.html «Главред» .

Как пишут росСМИ, в оккупированном Иловайске произошло шесть взрывов. Утверждается, что ВСУ нанесли удар с помощью M142 HIMARS.

По данным очевидцев, в Иловайске был уничтожен топливный склад врага - железнодорожные цистерны.
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08.10.2022 14:35 Відповісти
на фото вантажний вагон. яка цистерна?
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08.10.2022 14:37 Відповісти
«Не только цистерны. Еще и грузовой состав в Иловайске. Местные сообщают о достаточно мощном взрыве и последующей детонации
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08.10.2022 14:40 Відповісти
Главное моста нет
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08.10.2022 14:36 Відповісти
Людей?
Каких людей?
Кацапов?
Так кацапы не люди.
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08.10.2022 14:37 Відповісти
В любом случае поздравляю русозверей с новым федеральным округом - Остров Крым.
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08.10.2022 14:38 Відповісти
Крым отсоединился от говени. Но он никогда не был и не будет "федеральным округом".
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08.10.2022 14:46 Відповісти
Перестанет после тотального изгнания и истребления оставшихся в Крыму орков.
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08.10.2022 14:48 Відповісти
Сгорел наш дом с конюшней вместе, когда пылало всё поместье.
А в остальном, прекрасная маркиза..(c)
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08.10.2022 14:39 Відповісти
Мало(((
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08.10.2022 14:44 Відповісти
Це престрілка. Далі буде.
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08.10.2022 14:47 Відповісти
Попытка Номер 1 .
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08.10.2022 15:10 Відповісти
Незаконное пересечение государственной границы Украины.Какие еще вопросы?
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08.10.2022 14:54 Відповісти
И *** с ними
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08.10.2022 15:03 Відповісти
Да никакой сбу не было, как всегда курил ваня на диване, а бычек лень вставать с заднего сиденья, так в приоткрытой окно выбросил. Ну совпало, что другой ваня краник на газовозе не закрыл, ну и совпадение что первый и второй рядом ехали. Бывает же такое. А вы хаймерсы,хаймерсы... На всех их не хватит
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08.10.2022 15:07 Відповісти
А шо так мало!?
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08.10.2022 15:13 Відповісти
Та хто їх рахував. Можна ще говорити, що "людей" 30 зникло безвісти.
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08.10.2022 15:53 Відповісти
Всі ми чекали падіння моста на день Незалежності, але чомусь дійство перенесли на день народження путла
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08.10.2022 15:52 Відповісти
На День Незалежності ми мали всіма руками оборонятися - пам'ятаю, що повітряна тривога весь день була.

Та і пляшкосиди, мабуть, тоді міст охороняли як на 9 травня.
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08.10.2022 16:09 Відповісти
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08.10.2022 18:47 Відповісти
Кацапи не люди
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08.10.2022 19:15 Відповісти
Кацапи нелюди!
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08.10.2022 21:39 Відповісти
 
 